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Актёр Том Хэнкс рассказал о своей привычке "врываться" на чужие свадьбы

Актёр Том Хэнкс рассказал о своей привычке "врываться" на чужие свадьбы

Автор:
28 июня 2022 08:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Том Хэнкс   актёр   знаменитости   люди   позитив   свадьбы   
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В недавнем интервью на вечернем шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» голливудский актёр Том Хэнкс рассказал, что любит внезапно приходить на чужие свадьбы и фотографироваться с молодожёнами. Также его иногда зовут на церемонии, чтобы он расписал влюбленных.

Вот что сказал актёр: «Это всё моё неконтролируемое эго. Я не могу перестать думать, чего эти люди желают запомнить больше всего в этот магический день? О, я знаю — меня».


В интернете есть несколько фотографий молодожёнов, которые действительно оказались дополнительно счастливы от внезапного присутствия Тома Хэнкса на их свадьбах.


Том Хэнкс помог невесте и её отцу добраться до алтаря, Рим, 2008 год


Свадьба молодожёнов была затруднена, так как рядом проходили съёмки фильма «Ангелы и демоны». Увидев невесту, Том Хэнкс остановил съёмки и самолично сопроводил их с отцом, минуя всю массовку.


Свадьба Элизабет и Райана Мёрфи в Центральном парке Нью-Йорка, 2016 год



Элизабет и Райан! Поздравления и благословения! Хэнкс


Свадьба Дицембры и Ташии Фаррис, Пирс Санта-Моники, 2021 год


Лучший день в моей жизни превратился в лучший сюрприз в жизни.. спасибо, Том Хэнкс, за то, что украсили наш прекрасный и удивительный день!!

Свадьба Крисны Позник и Тайсона Шталь, 2022 год


Невеста написала письмо Хэнксу с просьбой провести их свадебную церемонию. И актёр согласился! Интересный факт: Том Хэнкс действительно имеет официальное право проводить свадьбы, он получил специальный сертификат несколько лет назад. По словам актёра, чтобы провести свадьбу своих друзей.

Свадьба Люка и Грейс Гуолтни в Питсбурге, 2022 год


Самая свежая свадьба с участием Хэнкса! Здесь он появился со своей женой, Ритой Уилсон.


Кстати, вот как выглядели Том Хэнкс и Рита Уилсон на своей собственной свадьбе в 1988 году


В 2022 году они отпраздновали 34-ю годовщину брака

Правда это фото с прошлого года, из соцсетей Риты.


33 года брака с моим лучшим другом, моей любовью, моим мужчиной. Любовь побеждает.

Кстати, вот то самое июньское интервью, где Хэнкс рассказывал про свою любовь к вторжениям на свадьбы



На шоу было сказано, что все браки, запечатлённые Хэнксом до сих пор не распались.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Том Хэнкс   актёр   знаменитости   люди   позитив   свадьбы   
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2  комментария
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Головасыр коричнештанник 21 минуту назад
классный дядька
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emporio_ss Полчаса назад
я тоже люблю
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