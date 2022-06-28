Актёр Том Хэнкс рассказал о своей привычке "врываться" на чужие свадьбы

В недавнем интервью на вечернем шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» голливудский актёр Том Хэнкс рассказал, что любит внезапно приходить на чужие свадьбы и фотографироваться с молодожёнами. Также его иногда зовут на церемонии, чтобы он расписал влюбленных.
Вот что сказал актёр: «Это всё моё неконтролируемое эго. Я не могу перестать думать, чего эти люди желают запомнить больше всего в этот магический день? О, я знаю — меня».
В интернете есть несколько фотографий молодожёнов, которые действительно оказались дополнительно счастливы от внезапного присутствия Тома Хэнкса на их свадьбах.
Том Хэнкс помог невесте и её отцу добраться до алтаря, Рим, 2008 год
Свадьба молодожёнов была затруднена, так как рядом проходили съёмки фильма «Ангелы и демоны». Увидев невесту, Том Хэнкс остановил съёмки и самолично сопроводил их с отцом, минуя всю массовку.
Свадьба Элизабет и Райана Мёрфи в Центральном парке Нью-Йорка, 2016 год
Элизабет и Райан! Поздравления и благословения! Хэнкс
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Свадьба Дицембры и Ташии Фаррис, Пирс Санта-Моники, 2021 год
Лучший день в моей жизни превратился в лучший сюрприз в жизни.. спасибо, Том Хэнкс, за то, что украсили наш прекрасный и удивительный день!!
Свадьба Крисны Позник и Тайсона Шталь, 2022 год
Невеста написала письмо Хэнксу с просьбой провести их свадебную церемонию. И актёр согласился! Интересный факт: Том Хэнкс действительно имеет официальное право проводить свадьбы, он получил специальный сертификат несколько лет назад. По словам актёра, чтобы провести свадьбу своих друзей.
Свадьба Люка и Грейс Гуолтни в Питсбурге, 2022 год
Самая свежая свадьба с участием Хэнкса! Здесь он появился со своей женой, Ритой Уилсон.
Кстати, вот как выглядели Том Хэнкс и Рита Уилсон на своей собственной свадьбе в 1988 году
В 2022 году они отпраздновали 34-ю годовщину брака
Правда это фото с прошлого года, из соцсетей Риты.
33 года брака с моим лучшим другом, моей любовью, моим мужчиной. Любовь побеждает.
Кстати, вот то самое июньское интервью, где Хэнкс рассказывал про свою любовь к вторжениям на свадьбы
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На шоу было сказано, что все браки, запечатлённые Хэнксом до сих пор не распались.
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АНТИФИШКИ
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