Актёр Том Хэнкс рассказал о своей привычке "врываться" на чужие свадьбы

Вот что сказал актёр: «Это всё моё неконтролируемое эго. Я не могу перестать думать, чего эти люди желают запомнить больше всего в этот магический день? О, я знаю — меня».

В интернете есть несколько фотографий молодожёнов, которые действительно оказались дополнительно счастливы от внезапного присутствия Тома Хэнкса на их свадьбах.

Том Хэнкс помог невесте и её отцу добраться до алтаря, Рим, 2008 год