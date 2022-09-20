Пёс стащил часть заказа у курьера

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Камера наблюдения запечатлела забавную сцену с участием уличного пса и курьера. Животное воспользовалось моментом и стащило часть заказа.
Камера наружного наблюдения, установленная на частном жилище в Бразилии, зафиксировала кражу, совершенную четвероногим воришкой.
Сотрудник ресторана Delícias da Francisca Розеилсон Мело плохо зафиксировал открытый короб с заказами и отошёл от транспортного средства, чтобы позвонить в дверь покупателю.
Сотрудник ресторана Delícias da Francisca Розеилсон Мело плохо зафиксировал открытый короб с заказами и отошёл от транспортного средства, чтобы позвонить в дверь покупателю.
Судя по кадрам записи, мотоциклист, тщетно пытавшийся найти утраченный заказ, так и не понял причин его исчезновения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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