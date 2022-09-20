Пёс стащил часть заказа у курьера

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Индус спас собаку, которая чуть не попала под поезд

Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины

Собака защищала дом хозяев от пумы - и пострадала от её когтей

Гости ресторана умилились, увидев собаку и хозяина за ужином

Воры похитили из зоомагазина щенка французского бульдога