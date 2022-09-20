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Пёс стащил часть заказа у курьера

Пёс стащил часть заказа у курьера

Автор:
20 сентября 2022 08:31
Сообщество : Животные
Метки: Бразиля   видео   животные   кража   курьер   пём   собака   
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Камера наблюдения запечатлела забавную сцену с участием уличного пса и курьера. Животное воспользовалось моментом и стащило часть заказа.

Источник:

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Метки: Бразиля   видео   животные   кража   курьер   пём   собака   
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4  комментария
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3k
vasilykopkov Час назад
Молодец пес, ничего он не стащил, просто прибрался.
На земле валяется - значит ничьё...

PS Быстро стырил и ушёл, называется "нашёл".
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5k
Vladimir 52 минуты назад
Как там у ромалэ. Цыган не ворует, он берет только то, что плохо лежит.
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7
Мaximus Час назад
Вот так выглядит наглядно хлопание ушами
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1k
Оксид Бетона Час назад
Лохмопутра против Лохопутры!
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