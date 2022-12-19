В Хабаровске подросток спас выброшенную в мусорный бак раненую собаку

Мальчик просил взрослых помочь животному покинуть бак, но спасатели, которым ребёнок позвонил по телефону, отказались выезжать, заметив, что пёс выберется сам. После настойчивых просьб о помощи мальчику посоветовали обратиться к мусорщикам, которые вывозят отходы, но и те ничем не помогли.

На следующее утро подросток рано проснулся и побежал в школу, чтобы по дороге навестить пса. "Потом вот звонит и говорит, что собака все еще там и нуждается в помощи. Было видно, что она как будто примерзла там. Видимо, пока сидела - мочилась под себя, и все это от холода застыло", - рассказывает Вероника Королева, мама Тимофея.

Маме с сыном удалось найти контакты приюта «Элин дом», волонтеры оперативно приехали на место и вызволили собаку. Пёс был настолько ослаблен и истощен, что даже не сопротивлялся. По всему телу собаки нашли укусы и язвы. Несчастный пёс перемерз и не наступал на раненую лапу. Сейчас животное находится в клинике "Джек", а расходы по лечению животного взял на себя приют "Милосердие".