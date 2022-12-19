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В Хабаровске подросток спас выброшенную в мусорный бак раненую собаку

В Хабаровске подросток спас выброшенную в мусорный бак раненую собаку

Автор:
19 декабря 2022 08:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   волонтёры   доброта   животные   милосердие   приют   раненое животное   собака   спасение собаки   хабаровск   
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Выбраться из ледяной ловушки пёс самостоятельно уже бы не смог. Собака вмёрзла в лёд и просто погибала от ранения, холода и голода.

11-летний Тимофей обнаружил несчастное животное во время прогулки с другом - в темноте увидел, как в мусорном баке светятся чьи-то глаза. Мальчишки подумали, что это кошка. Посветив фонариком, увидели большого пса, который рычал и не покидал контейнер. В свете фонаря Тимофей заметил, что у собаки ранена лапа.


Мальчик просил взрослых помочь животному покинуть бак, но спасатели, которым ребёнок позвонил по телефону, отказались выезжать, заметив, что пёс выберется сам. После настойчивых просьб о помощи мальчику посоветовали обратиться к мусорщикам, которые вывозят отходы, но и те ничем не помогли.


На следующее утро подросток рано проснулся и побежал в школу, чтобы по дороге навестить пса. "Потом вот звонит и говорит, что собака все еще там и нуждается в помощи. Было видно, что она как будто примерзла там. Видимо, пока сидела - мочилась под себя, и все это от холода застыло", - рассказывает Вероника Королева, мама Тимофея.


Маме с сыном удалось найти контакты приюта «Элин дом», волонтеры оперативно приехали на место и вызволили собаку. Пёс был настолько ослаблен и истощен, что даже не сопротивлялся. По всему телу собаки нашли укусы и язвы. Несчастный пёс перемерз и не наступал на раненую лапу. Сейчас животное находится в клинике "Джек", а расходы по лечению животного взял на себя приют "Милосердие".

Волонтёры заметили, что собака наверняка бы погибла, если бы не настойчивость и милосердие 11-летнего парня, который два дня пытался найти помощь для пса. Мама мальчика пообещала после излечения собаки посодействовать в пристройстве её в добрые руки. В семье уже есть несколько домашних питомцев, в том числе, кошка, которую Тимофей, пожалев, так же принёс с улицы домой.

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Метки: видео   волонтёры   доброта   животные   милосердие   приют   раненое животное   собака   спасение собаки   хабаровск   
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Ksenia2 38 минут назад
Мир держится на неравнодушных. Ребенок еще мал, но уже настоящий мужчина.
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Tu9R 24 минуты назад
"Чем больше узнаешь людей, тем больше начинаешь ценить собак"
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