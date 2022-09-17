Фото из прошлого. "Всё хоккей!"

Автор:
17 сентября 2022 18:15
Советский хоккей на международных турнирах.
1.
Олимпиада 1968 г. Золото СССР.
4.
Пьедестал. СССР - Чехословакия - Канада
5.
Чехословакия - СССР 5-4. 15 февраля 1968 г.
11.
СССР - Чехословакия 5-2. Олимпиада 1972 г.
12.
Награждение золотыми медалями Олимпиады в Саппоро.
13.
Юрий Шаталов. Суперсерия СССР — Канада 1972 г.
14.
Валерий Васильев. Суперсерия СССР — Канада 1972 г.
18.
Борис Кулагин и Валерий Харламов
22.
Анатолий Владимирович Тарасов и Владислав Третьяк
26.
Александр Сидельников
28.
США - СССР "Чудо на льду" 1980 г.
29.
Вячеслав Фетисов 1982 г.
30.
Виктор Васильевич Тихонов
31.
Зинэтула Билялетдинов
32.
Владимир Крутов 1984 г.
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