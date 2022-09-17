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Фото из прошлого. "Всё хоккей!"

Фото из прошлого. "Всё хоккей!"

Автор:
17 сентября 2022 18:15
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: СССР   Спорт   Третьяк   история   фото   фотографии   харламов   хоккей   
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Советский хоккей на международных турнирах.

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Метки: СССР   Спорт   Третьяк   история   фото   фотографии   харламов   хоккей   
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6  комментариев
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14k
Алан★Z★ Час назад
"вишенка" на торте
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Hryundel Алан★Z★ 5 секунд назад
Это изобразили канадского голкипера? В маске, но без шлема.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 39 секунд назад
я сам для себя ввёл такую статистику.......сборная СССР(России)-Чехословакия(Чехия) выигрывают друг друга через раз.....
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6k
Андрей Крылов 10 минут назад
Эх... Было время, когда наша "Красная машина" ьыла непобедима несколько лет подряд! И не за бабло, а за честь Страны.!
Ссылка www.youtube.com
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5k
Wadim 22 минуты назад
Красная машина
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446
Hryundel Wadim 3 минуты назад
Фамилии не по порядку стоящих. Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Сергей Макаров, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов.
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