Запоры у скорпионов, заплывы утят и ритуальные клизмы: за что ученые получили Шнобелевскую премию-2022

В числе победителей в категории "Прикладная кардиология" — группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы, которые установили, что сердцебиение влюбленных, которые понравились друг другу при первой встрече, «начинает синхронизироваться».

Механизм, лежащий в основе физиологической синхронности, пока неясен. Но, возможно, когда людям кто-то нравится, они бессознательно обращают внимание на микровыражения, например, расширение зрачков или румянец, и организм реагирует, повторяя эти особенности.