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Запоры у скорпионов, заплывы утят и ритуальные клизмы: за что ученые получили Шнобелевскую премию-2022

Запоры у скорпионов, заплывы утят и ритуальные клизмы: за что ученые получили Шнобелевскую премию-2022

Автор:
16 сентября 2022 13:53
Сообщество : Наука
Метки: Гарвард   британские ученые   ученые   церемония награждения   шнобелевская премия - 2022   шоу   
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Британские ученые - не единственные, кто штампует бестолковые научные достижения, "заставляющие смеяться". В Гарварде прошла 32-я церемония вручения Шнобелевской, или Игнобелевской, премии. Победителей объявили онлайн, в десяти номинациях. Они получили бумажные цилиндры и копии купюр в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

В числе победителей в категории "Прикладная кардиология" — группа ученых из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции и Арубы, которые установили, что сердцебиение влюбленных, которые понравились друг другу при первой встрече, «начинает синхронизироваться».

Механизм, лежащий в основе физиологической синхронности, пока неясен. Но, возможно, когда людям кто-то нравится, они бессознательно обращают внимание на микровыражения, например, расширение зрачков или румянец, и организм реагирует, повторяя эти особенности.

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Премия по литературе досталась ученым из Канады, США, Великобритании и Австралии, которые проанализировали, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания». При этом, как показали эксперименты с добровольцами, нехватка юридических знаний мало влияет на понимание текстов — проблемы создает именно стиль изложения;

Награду в области биологии получили ученые из Бразилии и Колумбии, посвятившие себя влиянию запоров на перспективы спаривания скорпионов. Оказывается, скорпионы не регенерируют и после потери хвоста их в перспективе ждет смерть от запора. Однако до этого момента проходит несколько месяцев, поэтому скорпион еще может успеть найти себе пару и обзавестись потомством.

В области медицины победу одержали ученые из Польши, которые выяснили, что при прохождении некоторых форм «токсической химиотерапии» у пациентов будет меньше побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженым;

В области инженерии буквально научный "прорыв" совершили ученые из Японии, которые пытались найти «наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки». Они подсчитали точный диаметр шарообразной дверной ручки (кноба), при котором взявшийся за нее человек использует два пальца (до 10 мм), три (до 23-26 мм) и более, а также выяснили, как именно двигаются пальцы при открывании двери. Результаты ученые предлагают использовать для более точного проектирования дверных ручек.;

В номинации "история искусства" прославились ученые из Нидерландов, Гватемалы, США и Австрии, которые исследовали «мультидисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике майя». Изучив классические образцы керамики майя, исследователи пришли к выводу, что этот народ активно практиковал ректальное введение опьяняющих веществ!

В области исследований по физике далеко вперед от конкурентов вырвались две группы ученых из Китая, Великобритании, Турции и США, которые пытались понять, «как утятам удается плавать строем». Для этого исследователи рассчитали сопротивление волн и выяснили: когда каждый утенок в таком строю придерживается своего места, возникает явление так называемой деструктивной интерференции.;

Премия мира (куда же без неё) досталась ученым из Китая, Венгрии, Канады, Нидерландов, Великобритании, Италии, Австралии, Швейцарии и США, которые разработали алгоритм, «помогающий сплетникам решать, когда говорить правду или лгать». Сплетни будут честными, когда честность приносит пользу команде, и нечестными, когда честность может навредить команде, выяснили ученые.

В области "экономика" выделились на фоне остальных ученые из Италии, давшие математическое объяснение феномену, почему успешными чаще становятся не самые талантливые, а самые удачливые. Даже если человек обладает всеми необходимыми для успеха качествами, но при этом не окажется в нужное время в нужном месте, то и ожидаемых вершин не добьется!

Ну, и в номинации за «техническую безопасность» лидировали ученые из Швеции, которые «разработали манекен для краш-тестов лося».

После расчетов оказалось, что центр тяжести лося находится как раз на уровне лобового стекла. Первыми при столкновении страдают ноги. Когда они ломаются, туша с ускорением, даже если изначальная скорость машины невелика, влетает в лобовое стекло.

Ученые рассчитывают, что их разработка, в том числе адаптированная под других животных, позволит создавать автомобили, более безопасные для животных и пассажиров, а также давать корректные рекомендации по скоростному режиму на опасных участках.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гарвард   британские ученые   ученые   церемония награждения   шнобелевская премия - 2022   шоу   
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10k
Ivan 2 часа назад
Сколько народу дурью мается...
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66k
Вит Z Час назад
В области "экономика" премию надо отдать ес,которые введя санкции против России выяснили,что это очень больно....
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−34
ЛехаЧифирь 2 часа назад
У какого то скорпиона с Фишек явно прогрессирующий запор и он минусует все подряд!)
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−34
ЛехаЧифирь 2 часа назад
При токсической химиотерапии часто убивается биота кишечника.
Естественно что мороженное будет облегчать жизнь и улучшать пищеварение...
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−34
ЛехаЧифирь 2 часа назад
«разработали манекен для краш-тестов лося».
Но разве это научная работа?
Берем тушу КРС и делаем массо-габаритную копию из других материалов удлинив ноги в полтора раза...
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−34
ЛехаЧифирь 2 часа назад
наиболее эффективный способ использования пальцев при повороте ручки

В еачале изобрели шарообразную ручку - что бы грабители не использовали фомку, а теперь изобрели наиболее эффективный захват.
В нашем подъезде железные двери на электромагните имеют небольшую и неудобную ручку , но алкаши научились ее открывать без кода схватывая руками вдвоем за ручку, и отталкиваясь ногами от стены.
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−34
ЛехаЧифирь 2 часа назад
..успешными чаще становятся не самые талантливые, а самые удачливые.
Кто чаще испытывает судьбу, тот и чаще получает положительные результаты!
Талант невозможно измерить - пока не будет найдено ему практическое назначение.
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−34
ЛехаЧифирь 2 часа назад
Если эти ученые получили предварительно грант на свои исследования - они достойны отдельной премии как самые способные в получении финансирования на науку!
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
"В области медицины победу одержали ученые из Польши, которые выяснили, что при прохождении некоторых форм «токсической химиотерапии» у пациентов будет меньше побочных эффектов, если один из компонентов лечения заменить мороженым."
Ох.ительный польский юмор. Долбо.бы.
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−34
ЛехаЧифирь 2 часа назад
к сценам ритуальных клизм
Понятно что эти клизмы использовались для получения мистического опыта при воздействии раствора наркотика попадающий в организм через прямую кишку.
В России на зоне и в армии таким методом придумали алкоголь употреблять глупо надеясь что запаха из рта нет будет.
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