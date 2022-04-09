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В МГУ высмеяли английских учёных

В МГУ высмеяли английских учёных (3 фото)

Автор:
09 апреля 2022 13:59
Сообщество : Наука
Метки: Биолог   Учёные   британские ученые   говорящий гриб   грибы   мгу   наука   
796
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Учёные из Англии после долгих опытов и эксперементов, пришли к сенсационному открытию. Но российские коллеги после их заявления лишь покрутили пальцем у виска и заявили, что шутки про британских ученых уже пугающе не смешны.

«Когда я слышу про учёных из Британии, я уже подозреваю, что сейчас будет какой-то полный треш. Бред какой-то полный. Настолько идиотство, что дальше некуда. Давайте ещё, что инфузории туфельки беседуют, придумаем ещё что-нибудь такое из этой серии. Как существа без нервной системы, без ничего вообще могут слова, буквы? Обезьяна не может даже, а тут грибы. Это настолько бред, что даже не знаю, как это комментировать».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Биолог   Учёные   британские ученые   говорящий гриб   грибы   мгу   наука   
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12  комментариев
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3k
Умница-красавица Час назад
Один гриб другому «нас спалили, еще чуть-чуть, и наш план порабощения этой планеты будет провален. Сигнализируй нашим в МГУ, чтоб запостили на фишках опровержение»
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4k
Timur 15 секунд назад
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480
solosolovov 2 минуты назад
Печально за наших учёных. Раки используются в анализе воды, их реакция есть язык общения. Система общения немых не есть издания звука. Что есть система общения?
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24k
Ваня 14 минут назад

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9k
MakDag 22 минуты назад
Вы слыхали как поют грибы?..
Вот они расселись по лесам,
Зазвучали до самозабвенья,
Узнаю я их по голосам,
Звонких повелителей мгновенья...
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23k
Ego sum qui sum Полчаса назад
можно говорить под грибами, можно говорить с грибами...но вот если они тебе отвечают, стоит забеспокоиться.
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3k
Veprь Макар Полчаса назад
Они ждут часа икс...
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0
Василий Жилин 39 минут назад
Мнусят любители говорящих грибов))))
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31
Сергей Час назад
Идея не нова, в эфире программы «Пятое колесо» на ленинградском телевидении Курехин попытался доказать, что вождь революции на самом деле был грибом и радиоволной.
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1k
Алексей Попов Час назад
Пост писал гриб?
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