В МГУ высмеяли английских учёных

«Когда я слышу про учёных из Британии, я уже подозреваю, что сейчас будет какой-то полный треш. Бред какой-то полный. Настолько идиотство, что дальше некуда. Давайте ещё, что инфузории туфельки беседуют, придумаем ещё что-нибудь такое из этой серии. Как существа без нервной системы, без ничего вообще могут слова, буквы? Обезьяна не может даже, а тут грибы. Это настолько бред, что даже не знаю, как это комментировать».