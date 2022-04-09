В МГУ высмеяли английских учёных

Учёные из Англии после долгих опытов и эксперементов, пришли к сенсационному открытию. Но российские коллеги после их заявления лишь покрутили пальцем у виска и заявили, что шутки про британских ученых уже пугающе не смешны.
«Когда я слышу про учёных из Британии, я уже подозреваю, что сейчас будет какой-то полный треш. Бред какой-то полный. Настолько идиотство, что дальше некуда. Давайте ещё, что инфузории туфельки беседуют, придумаем ещё что-нибудь такое из этой серии. Как существа без нервной системы, без ничего вообще могут слова, буквы? Обезьяна не может даже, а тут грибы. Это настолько бред, что даже не знаю, как это комментировать».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот они расселись по лесам,
Зазвучали до самозабвенья,
Узнаю я их по голосам,
Звонких повелителей мгновенья...
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Автор с профессором грибочки тестируют.
Если что, мы с вами не встречались.......