«Чтобы расчесаться, трачу час»: девушка с самыми длинными волосами

Девушке 35 лет. Она родом из Украины, сейчас живет в Словакии. Работает художницей и графическим дизайнером, а также иногда снимается в качестве модели. За всю жизнь Алия обрезала только секущиеся кончики. Рекордсменка признается, что для красоты и силы волос ест здоровую пищу и не пьет алкоголь, а еще принимает витамины и делает массаж кожи головы.

На такую прическу Алию вдохновили ее мама и бабушка, у которых тоже были очень длинные волосы. Сама девушка тоже считает своей миссией воодушевлять других ценить свою естественную красоту.