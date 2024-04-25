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«Чтобы расчесаться, трачу час»: девушка с самыми длинными волосами

«Чтобы расчесаться, трачу час»: девушка с самыми длинными волосами

Автор:
25 апреля 2024 12:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   волосы   длинные волосы   красота   прическа   удивительно   
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Новое необычное достижение зафиксировала Книга рекордов Гиннесса. Рекордсменкой стала Алия Насырова — ее волосы признаны самыми длинными в мире. Их длина составляет 257,33 см. При этом рост самой Алии 165 см. За такую копну девушка получила прозвище «Реальная Рапунцель».


Алия активно ведет соцсети, посвященные… да, естественно, волосам. Только в Instagram* за ней наблюдают 224 тысячи человек. Там же есть ссылка, по которой блогеру можно донатить на уход за волосами. Процесс действительно непростой. Моет голову девушка раз в неделю. На это уходит около получаса, если нужно нанести маску, время увеличивается до двух часов. После мытья волос расчесывание занимает час. При этом Алия не признает сушку феном — естественным путем ее волосы высыхают за сутки.


Девушке 35 лет. Она родом из Украины, сейчас живет в Словакии. Работает художницей и графическим дизайнером, а также иногда снимается в качестве модели. За всю жизнь Алия обрезала только секущиеся кончики. Рекордсменка признается, что для красоты и силы волос ест здоровую пищу и не пьет алкоголь, а еще принимает витамины и делает массаж кожи головы.

На такую прическу Алию вдохновили ее мама и бабушка, у которых тоже были очень длинные волосы. Сама девушка тоже считает своей миссией воодушевлять других ценить свою естественную красоту.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   волосы   длинные волосы   красота   прическа   удивительно   
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4  комментария
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7k
Трям Час назад
В чем кайф такой веник таскать? Жопу подтирает?
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Уходим отсюда Минуту назад
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Волосы максимум по пояс - красиво, длиннее - явный перебор...
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1858 постов (1574 в горячем)

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