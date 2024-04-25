«Чтобы расчесаться, трачу час»: девушка с самыми длинными волосами

Новое необычное достижение зафиксировала Книга рекордов Гиннесса. Рекордсменкой стала Алия Насырова — ее волосы признаны самыми длинными в мире. Их длина составляет 257,33 см. При этом рост самой Алии 165 см. За такую копну девушка получила прозвище «Реальная Рапунцель».
Алия активно ведет соцсети, посвященные… да, естественно, волосам. Только в Instagram* за ней наблюдают 224 тысячи человек. Там же есть ссылка, по которой блогеру можно донатить на уход за волосами. Процесс действительно непростой. Моет голову девушка раз в неделю. На это уходит около получаса, если нужно нанести маску, время увеличивается до двух часов. После мытья волос расчесывание занимает час. При этом Алия не признает сушку феном — естественным путем ее волосы высыхают за сутки.
Девушке 35 лет. Она родом из Украины, сейчас живет в Словакии. Работает художницей и графическим дизайнером, а также иногда снимается в качестве модели. За всю жизнь Алия обрезала только секущиеся кончики. Рекордсменка признается, что для красоты и силы волос ест здоровую пищу и не пьет алкоголь, а еще принимает витамины и делает массаж кожи головы.
На такую прическу Алию вдохновили ее мама и бабушка, у которых тоже были очень длинные волосы. Сама девушка тоже считает своей миссией воодушевлять других ценить свою естественную красоту.
Источник:
- Китай с высоты или как выглядит самая впечатляющая дорога Поднебесной
- 15 прекрасных дам, которые приняли седину в волосах и сделали это своей фишкой
- Фото мужчин, которые решились отрастить длинные волосы и ни разу не пожалели об этом
- Популярные ретро прически на средние волосы
- 15 фото чудесной деревушки Вансянь, которая совсем не такая, какой кажется