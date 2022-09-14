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7 белок и мангуст против кобры

7 белок и мангуст против кобры

Автор:
14 сентября 2022 21:53
Сообщество : Животные
Метки: белка   дикие животные   кобра   мангуст   самозащита   
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Когда силы были на исходе, в разгар битвы появляется герой-защитник. И это не сюжет боевика, а сцена, которую лицезрели туристы в Африке.

Видео противостояния белок и мангуста ядовитой капской кобре сняли туристы, остановившиеся в кемпинге у трансграничного парка Кгалагади (между ЮАР и Ботсваной). Фотографы и путешественники были разочарованы, что на утреннем сафари они не встретили ничего впечатляющего, но во время обеда в кемпинге их поджидало удивительное зрелище.


Сперва туристы заметили рядом с кемпингом яркую кобру, которую окружили взволнованные капские земляные белки. Грызуны изо всех сил отвлекали ядовитую рептилию от нор, где прятались детеныши: они с разных сторон подбирались к ней, распушив свои пышные хвосты, и вовремя отпрыгивали от избирательных атак змеи.


Будь это сражение один на один, исход был бы предрешен: кобры, чья длина может достигать 1,5-1,8 метра, питаются грызунами. А капская белка вырастает до 25 см, и еще столько же приходится на хвост, но похвастаться ядовитыми клыками или другими полезными в драке чертами они не могут.


Но в этот раз численное преимущество было на стороне грызунов, а вскоре на подмогу белкам, в лучших традициях экшн-фильмов, подоспел заклятый враг кобр – мангуст.


«Я боюсь змей, но белки и мангуст мешали кобре двигаться в любом направлении, и я чувствовала себя в безопасности. Я очень боялась, что мангуст или белки могут погибнуть, но позже мне сказали, что они оба обладают сильной устойчивостью к яду капской кобры. Если бы кто-нибудь сказал мне об этом перед сражением, я бы наверняка получила от этого зрелища гораздо больше удовольствия», – рассказывает свидетельница, снявшая видео.

Как только мангуст вступил в бой со змеей, капские белки сразу покинули «арену», наблюдая за поединком со стороны. Атаки мангуста были гораздо более решительными: в невероятно ловких прыжках он уворачивался от бросков змеи, а затем сам бесстрашно нападал на нее, заставляя рептилию дергаться в сторону.


Вскоре кобра решила, что проще всего будет покинуть место происшествия, и уползла прочь. Белки при этом следовали за ней, чтобы убедиться, что змея точно уползает восвояси.


Интересный факт


Будучи жителями выжженной солнцем пустыни и жаркой саванны, земляные белки адаптировались к африканской жаре.


Например, большой пушистый хвост служит капским земляным белкам зонтиком от солнца, давая им больше времени, чтобы отыскать в жаркой пустыне кивано (африканский огурец), семена и другую пищу. А ещё они прячутся от солнца в подземных норах, вырытых трубкозубами.

Похожий случай произошел несколько лет назад в том же парке на юге Африки, только это был гораздо более напряженный поединок белки и кобры: хвостатый зверек тоже защищал свою нору, где находились детеныши, и только его отвага помогла ему выйти победителем.


Белка предвосхищала движения змеи, дразнила ее и вовремя отпрыгивала. Она также совершала сбивающие с толку движения, и через полчаса кобра просто устала. Она уползла, ожидая найти более легкую — например, спящую — добычу, а грызун вернулся домой.



Источник:

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Метки: белка   дикие животные   кобра   мангуст   самозащита   
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4  комментария
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8k
Mowgley Z ⚔ 12 часов назад
Рикки Тикки Тави


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−33
vitek 7 минут назад
Как гопники кучей на одного, надеюсь кобра кого нибудь замочила
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9k
Игорь 18 минут назад
а это точно - белки? :)
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287
Jlav 12 часов назад
Рики-тики-тави?)
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
2157



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