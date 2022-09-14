7 белок и мангуст против кобры

Видео противостояния белок и мангуста ядовитой капской кобре сняли туристы, остановившиеся в кемпинге у трансграничного парка Кгалагади (между ЮАР и Ботсваной). Фотографы и путешественники были разочарованы, что на утреннем сафари они не встретили ничего впечатляющего, но во время обеда в кемпинге их поджидало удивительное зрелище.





Сперва туристы заметили рядом с кемпингом яркую кобру, которую окружили взволнованные капские земляные белки. Грызуны изо всех сил отвлекали ядовитую рептилию от нор, где прятались детеныши: они с разных сторон подбирались к ней, распушив свои пышные хвосты, и вовремя отпрыгивали от избирательных атак змеи.





Будь это сражение один на один, исход был бы предрешен: кобры, чья длина может достигать 1,5-1,8 метра, питаются грызунами. А капская белка вырастает до 25 см, и еще столько же приходится на хвост, но похвастаться ядовитыми клыками или другими полезными в драке чертами они не могут.





Но в этот раз численное преимущество было на стороне грызунов, а вскоре на подмогу белкам, в лучших традициях экшн-фильмов, подоспел заклятый враг кобр – мангуст.



