В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические муравейники

Такая тенденция с крошечным и плохим жильем характерна для многих густонаселенных городов. Этот касается Индии, Таиланда, Вьетнама. Открыто показывают ужасающую ситуацию еще и создатели фильма "Паразиты" из Южной Кореи.

А как вы думаете, какая комфортная площадь должна быть у жилья для семьи?