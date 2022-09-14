В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические муравейники

Гонконг – крупный административный район Китая. Он быстро развивается, являясь одновременно морским портом и мировым финансовым центром. В Гонконге живет свыше 7 млн человек. Однако только на первый взгляд кажется, что это классный и идеальный вариант для жизни и развития. На самом деле там много проблем, особенно с жильем.
В Гонконге десятки небоскребов и элитного жилья, однако из-за перенаселенности бедные люди вынуждены ютиться на отшибах в ужасных квартирах
Они выбирают дома-муравейники, или их еще называют "дома-гробницы", потому что в жилье очень мало места. Порой такая квартира меньше стандартного парковочного места
Стандартная квартира на семью из 5 человек составляет около 25 м². На взрослого приходится по 2 м². А то и меньше...
Цена на аренду стремительно растет, поэтому бедняки живут в настоящих лачугах, металлических клетках и даже домах из дерева
Квартиры настолько крошечные, что в одной комнате может быть и туалет, и кухня и спальня одновременно
ООН назвала подобное жилье "оскорблением человеческого достоинства", но у людей просто нет выбора из-за космических цен
Такая тенденция с крошечным и плохим жильем характерна для многих густонаселенных городов. Этот касается Индии, Таиланда, Вьетнама. Открыто показывают ужасающую ситуацию еще и создатели фильма "Паразиты" из Южной Кореи.
А как вы думаете, какая комфортная площадь должна быть у жилья для семьи?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В котором проживает одна семья: бабушка, дедушка, отец, мать, и пятеро детей.
И у каждого есть своя комната.
А всего лишь нужно избавить планету от паразитизма.
Ресурсов для этого на нашей планете до жопы, территории тем более.
Просто кучке выродков удобно и выгодно загнать население в клетки.
Одни строят себе дворцы за счёт тех кто вынужден в таких студиях ютиться.
Капитализм убивает.
И есть там, ах-ах, гольф-клуб, размером с прогулочную площадку нашего детсада (ну может 2 такие площадки), так там стоимость в месяц как мерседес. И туда ваааще не попадешь, только по протекции
нормальный город,чистый,дорогой.
единственное что: это мегаполис с кучей приезжих,которые приехали туда зарабатывать. и угождать туристам в их планы не входит. все тока за деньги.
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Да у нас четверть страны живёт в "домах из дерева".
Снёс завод ЗИЛ и построил комплекс человейников.
Там хатки студии зовутся от 12 м
Я в Москве застал когда через Кутузовский проспект с братом переходили его напрямки через дорогу тогда еще к яблоневому саду, а сейчас парк Победы.
А ночью вообще можно было лежать на Кутузовском проспекте.
А после триумфальной арки считалось уже жопа мира.
А в Кунцево был лес.
Первый - в подобном положении виноваты сами китайцы. По перенаселению они первые (или уже вторые после Индии) месте.
Второй момент - это снято в Гонконге. А там цены на недвижимость одни из самых высоких в мире.
я бегом оттуда уезжала... это не жизнь... это ад
наше хата быть должна такою!