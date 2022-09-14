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В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические муравейники

В каких условиях живут люди в Гонконге: ужасные "дома-гробницы" и металлические муравейники

Автор:
14 сентября 2022 12:35
Метки: Гонконг   Китай   апартаменты   жесть   жилье   квартиры   ситуация с жильем   фото   
3843
16

Гонконг – крупный административный район Китая. Он быстро развивается, являясь одновременно морским портом и мировым финансовым центром. В Гонконге живет свыше 7 млн человек. Однако только на первый взгляд кажется, что это классный и идеальный вариант для жизни и развития. На самом деле там много проблем, особенно с жильем.

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Такая тенденция с крошечным и плохим жильем характерна для многих густонаселенных городов. Этот касается Индии, Таиланда, Вьетнама. Открыто показывают ужасающую ситуацию еще и создатели фильма "Паразиты" из Южной Кореи.


А как вы думаете, какая комфортная площадь должна быть у жилья для семьи?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гонконг   Китай   апартаменты   жесть   жилье   квартиры   ситуация с жильем   фото   
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26  комментариев
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4k
Сергей С 41 минуту назад
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7k
mbr 5 минут назад
Жилой дом, это дом с числом этаже не более двух.
В котором проживает одна семья: бабушка, дедушка, отец, мать, и пятеро детей.
И у каждого есть своя комната.
А всего лишь нужно избавить планету от паразитизма.
Ресурсов для этого на нашей планете до жопы, территории тем более.
Просто кучке выродков удобно и выгодно загнать население в клетки.
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32k
Fat Lynx 5 минут назад
Е-ба-л я такую жизнь.
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20k
Евгений 6 минут назад
Вот бы Варламова туда))
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8k
Garpia121 21 минуту назад
Даже в таки условиях они умудрятся регулярно спариваться и плодиться.
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19
Terrible zZz Полчаса назад
Так к тому же идём. Студии всё меньше и меньше. До 12 м.кв уже дошли.
Одни строят себе дворцы за счёт тех кто вынужден в таких студиях ютиться.
Капитализм убивает.
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10k
MakDag 37 минут назад
А еще они курят в этих гробах. Вообще пипец...
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14
Катрин 55 минут назад
Это жесть.. Была я в Гонконге.... ощущение, что тебя там раздавят. Все давит... отстуствие тротуаров (ходили по центру только по вторым этажам небоскребов... воздужа нет, земли нет, дома, асфальт, небоскрёбы.

И есть там, ах-ах, гольф-клуб, размером с прогулочную площадку нашего детсада (ну может 2 такие площадки), так там стоимость в месяц как мерседес. И туда ваааще не попадешь, только по протекции
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294
Liberman Катрин 44 минуты назад
че т ты по ГонКонгу особо не ходила,нормально там и с тротуарами и с тем что давит - не давит,наоборот прикольно так) а то что ты по мостам пешеходным тоннелям ходила в небоскребах - так там таких строений немного, на острове на берегу Бэя какого то,а если туда в вскр попасть - вообще удивишься, все филиппинцы( в этих переходах\мостах тусуются толпами, т.к. их хозяева их выгоняют на выходной, идти им некуда, вот они и собираются в этих переходах. я охренел,когда увидел столпотворение филиппинцев.
нормальный город,чистый,дорогой.
единственное что: это мегаполис с кучей приезжих,которые приехали туда зарабатывать. и угождать туристам в их планы не входит. все тока за деньги.
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1
Александра Катрин 15 минут назад
Тоже была в Гонконге, году в 2009, как раз на китайский Новый год, жили в Ширатон Гонконг Тауэрс в Каулун, на салют помню людей внизу было звиздец… Гуляла в основном не далеко от отеля и брали экскурсии на 2х этажном автобусе с открытым верхом, ездили до района Стенли, потрясающий курортный район. Да, людей конечно до фига, но это нормально для такого города. Природа потрясающая, автобусные остановки опутанные лианами, все зелёное. Будто город среди джунглей. Может я не была в самой жести, но впечатление осталось потрясающее и прекрасные воспоминания, очень хочу ещё раз приехать
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1
Александра Слепой Пью 4 минуты назад
Вот точно))) Туристом быть вообще лучше))
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
"даже домах из дерева"

=======
Да у нас четверть страны живёт в "домах из дерева".
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2k
petia 56 минут назад
Наш Московский мэр оленевод (ССС) перенял опыт и строит человейники.
Снёс завод ЗИЛ и построил комплекс человейников.
Там хатки студии зовутся от 12 м
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6k
Семеныч 57 минут назад
Пожизненный цик с гвоздями
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8k
МихА 58 минут назад
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3k
Александр 59 минут назад
Где любители говорить "А вот в Китае..."?
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1k
Бомбардир Час назад
Смотришь на такие дома и охреневаешь, а как там ЖКХ работает?
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14
Катрин Бомбардир 54 минуты назад
прекрасно работает...
я бегом оттуда уезжала... это не жизнь... это ад
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2k
Kariya Час назад
А переезжать в города-призраки все равно никто не захотел.
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1k
Оксид Бетона Час назад
Наш ковер - цветочная поляна, наши стены - сосны-великаны, наша крыша - небо голубое,
наше хата быть должна такою!
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