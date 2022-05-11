Интересная история создания газировки

Появление шипучки – это яркий пример демонстрации того, что талантливый человек талантлив во всём. И одна личность вполне может объединять веру в Бога и искреннее увлечение наукой.
Джозеф Пристли остался в истории больше не как священнослужитель, коих много, а как яркий учёный, как минимум два изобретения которого известны даже детям. Это ластик и газированная вода.
С юных лет Джо увлекался литературой, философией, теологией. Знал несколько языков, в том числе «мёртвые» – древнегреческий, древнееврейский, латынь. После принятия сана Пристли одновременно занялся преподаванием языков и литературы в Уоррингтонской академии.
Хотя углекислый газ открыли до него, именно Пристли смог выделить его в чистом виде. А в 1767 году свет увидела первая бутыль газировки, изготовленной лично Джозефом. В ходе экспериментов он попробовал раствор для оксида углерода на вкус и нашёл его вполне приятным.
Священнослужитель подготовил подробный доклад о свойствах газировки и представил его в Королевском научном обществе. В качестве демонстрационного материала выступала коробка содовой, которую Пристли назвал «Пирмонтская вода».
После этого напиток начал распространяться по всему миру, а Лондонское Королевское общество наградило учёного медалью. Спустя несколько лет служитель церкви сделал важнейшее научное открытие о роли, которую углекислый газ играет в дыхании растений. Он пришёл к выводу, что растения даже делают его пригодным для дыхания людей. Эксперимент с мышами под колпаком, где находился цветок, стал классическим примером демонстрации фотосинтеза и вошёл в учебники по естествознанию.
В 1772 году исследователь получил «селитряный воздух» – окись азота, представлявшую собой результат действия на медь разбавленной азотной кислоты. Впоследствии полученное вещество стали использовать для изготовления анестетика.
Ещё три года спустя исследователь явил миру новое открытие – аммиак («щелочной воздух»). После смешивания нашатыря и гашеной извести Пристли ощутил резкий новый запах, который усиливался по мере нагревания компонентов. При попытке собрать летучий продукт реакции путём вытеснения им воды из перевёрнутой ёмкости стало понятно, что газ моментально растворяется в воде. Им как раз и стал аммиак.
Джозеф открыл и ещё один из способов получения кислорода. Для этого он разместил под погружённой в ртуть перевёрнутой банкой жженую ртуть и направил на порошок внутри ёмкости солнечные лучи через зажигательное стекло.
Сперва Пристли посчитал, что выделяющийся из порошка воздух, который вытеснял ртуть, это закись азота. Но в результате неоднократных опытов он пришёл к выводу, что ошибся. И назвал изобретение дефлогистированным воздухом по причине того, что флогистона – гипотетической «огненной субстанции» в нём значительно меньше, нежели в обычном. Но объяснить суть происходящего процесса до конца так и не смог.
В 1772 году Джозеф Пристли был избран членом Парижской Академии наук, а спустя 8 лет – почётным членом Санкт-Петербургской Академии наук.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а под надежным контролем можно и эксперименты делать - Папа простит, если прибыль пойдет