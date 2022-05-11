Интересная история создания газировки

С юных лет Джо увлекался литературой, философией, теологией. Знал несколько языков, в том числе «мёртвые» – древнегреческий, древнееврейский, латынь. После принятия сана Пристли одновременно занялся преподаванием языков и литературы в Уоррингтонской академии.

Хотя углекислый газ открыли до него, именно Пристли смог выделить его в чистом виде. А в 1767 году свет увидела первая бутыль газировки, изготовленной лично Джозефом. В ходе экспериментов он попробовал раствор для оксида углерода на вкус и нашёл его вполне приятным.

Священнослужитель подготовил подробный доклад о свойствах газировки и представил его в Королевском научном обществе. В качестве демонстрационного материала выступала коробка содовой, которую Пристли назвал «Пирмонтская вода».