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Интерьерные самоделки в убранстве советских квартир

Интерьерные самоделки в убранстве советских квартир

Автор:
13 сентября 2022 10:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   квартира   самоделки   сделай сам   убранство   факты   фото   
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Придать своему дому уют, одновременно с этим внеся в убранство некоторые черты индивидуальности, непохожести - вполне нормальное явление. Но по полной его можно реализовать лишь в случае выполнения двух условий: наличия хорошего вкуса и соответствующего ассортимента предметов интерьера в продаже.

В советские времена, когда с интерьерным ассортиментом были немалые проблемы, люди выкручивались как умели - благо, навыками изготовления различных самодельных вещиц обладали многие.

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Это умение рукодельничать позволяло хоть немного приблизиться к мечте: вошли в моду бамбуковые шторы, но их невозможно достать в магазине? Сделаем аналог из скрепок и скрученных страниц иллюстрированных цветных журналов.

А стену можно украсить панно с некоторым эффектом 3d, сделанным из разрезанных на полосочки картин - если выполнить работу предельно аккуратно, получались довольно оригинальные картины.

В 80-е годы женское население всех возрастов увлеклось макраме. Этой технике плетения обучали везде: в школе и в пионерлагерях, в детских и взрослых рукодельных кружках, в специальных публикациях детских и женских журналов.

Но стремление придать интерьеру дома индивидуальность приводило к тому, что в каждой второй-третьей квартире можно было увидеть висящую на стене сову, выполненную в технике макраме, пуделя или же плетеные подвесные кашпо для комнатных цветов.

Что интересно, кстати - эти совы на жердочке были популярны не только в СССР, но и в ряде других стран. В мультсериале Gravity Falls, вышедшем в 2012 году тоже можно встретить эту ностальгическую отсылку к прошлому.

Домики, колодцы из спичек - тоже классика интерьерного жанра, на которой многие и останавливались в силу кропотливости этого занятия. Но те умельцы, у которых запас терпения был намного больше, сооружали из этого дешевого и фактурного материала настоящие шедевры - архитектурные конструкции, картины и портреты, различные предметы быта.

Старые, поцарапанные и пришедшие в негодность виниловые пластинки годились не только для того, чтобы их запускать где-нибудь на пустыре. Люди с творческим подходом умели превращать их в вазы для цветов, фруктов или конфет.

Для этого пластинки нагревали, придавали их замысловатые формы и остужали. Не всегда удавалось порадоваться результату, но иногда получались довольно милые и по-своему стильные вещицы.

Конечно же, существовало немало и других популярных способов украсить интерьер - расскажите в комментариях, как это делали у вас семье? Вязали салфетки, вышивали диванные подушки, плели коврики, обклеивали двери картинками, декорировали бутылки арбузными семечками, мастерили чеканки или предпочитали какой-то еще вид творческого самовыражения?

Источник:

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Метки: СССР   квартира   самоделки   сделай сам   убранство   факты   фото   
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