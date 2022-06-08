17 остроумных комиксов, которые вызовут улыбку и поднимут настроение

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Иногда для того, чтобы показать свой особенный взгляд на мир, слова не нужны. Это доказывает чилийский карикатурист Карло Фердон.
Он создаёт короткие комиксы, состоящие из одной иллюстрации, на которых изображены животные, люди и предметы в интересных и нетипичных ситуаций. И всё это так иронично и остроумно, что улыбка появится сама.
Мизинчик
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Прогулка с котом
У бассейна
На зарядке
Удильщик
Тема зависимости от гаджетов очень популярна у создателей комичных и сатиричных иллюстраций. В своих работах Карло неоднократно обыгрывает её.
Чай
Фламинго
Когда очень любишь книги
Поцелуй черепашек
Тату
Жизнь пассажира
Фотография
Автостоп
Случай в лифте
Челюсти
Сосиска в тесте
Источник:
АНТИФИШКИ
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