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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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16.
Никита Сергеевич Хрущев с плюшевым медведем, который был подарен ему работниками завода телевизионной электроники. ГДР, Берлин, 18 января 1963 года
17.
Советский танкист наносит опознавательные знаки и номер на трофейный немецкий танк Pz.Kpfw.V Ausf.A «Пантера».
19.
Рональд Рейган учит Сюзан Хэйуорд плавать. 1938 год
Постановочное фото компании Уорнер Бразерс
Увидев это фото, президент компании Джек Уорнер сказал: "О боже, у Рейгана ноги лучше, чем у этой рыжей из Бруклина. Мало того, что у неё толстые ноги, так она ещё и не умеет позировать"
Много лет спустя Рейган вспоминал: "У нас к этому времени было всего два свидания, а она уже обращалась со мной как со своей собственностью"
Увидев это фото, президент компании Джек Уорнер сказал: "О боже, у Рейгана ноги лучше, чем у этой рыжей из Бруклина. Мало того, что у неё толстые ноги, так она ещё и не умеет позировать"
Много лет спустя Рейган вспоминал: "У нас к этому времени было всего два свидания, а она уже обращалась со мной как со своей собственностью"
21.
Разбившийся немецкий самолет МиГ-21, 1975 год
Майор Peter Makowicka остался в кабине, несмотря на три приказа катапультироваться. Летчик пытался увести самолет в сторону от густонаселенного района Котбус, ГДР.
26.
Михаил Шуфутинский с первой женой Татьяной Ростовой. 1967 год
«Мы учились вместе на начальных курсах [музыкального училища]. Вопреки всем мы решили пожениться. Мы это сделали. Это длилось недолго — пару месяцев. Татьяна ее звали. У нас был прекрасный роман. Я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому и расстались»
27.
Супер-машина "Нива"
В 1998 году автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" (первый автомобиль этой марки сошел с конвейера в 1977 году) своим ходом поднялся на Эверест до базового лагеря, который был расположен на высоте в 5200 метров. В 1999 году машина взяла на Тибетском плато в Гималаях высоту в 5726 метров над уровнем моря. Англичане пытались побить его на Эльбрусе, однако их «Ленд Ровер» сам до рекордной высоты не дошел и был поднят на отметку в 5642 метра тросами и лебедками.
Можно еще написать:" Вот что случается, если полагаться на навигатор"
Можно еще написать:" Вот что случается, если полагаться на навигатор"
33.
Австралийские солдаты британской армии хоронят со всеми воинскими почестями лучшего лётчика Первой мировой - немца Манфреда фон Рихтгофена по прозвищу "Красный барон", погибшего на территории англичан, апрель 1918 года
36.
Богатый урожай пшеницы собран в колхозе имени Сталина Ново-Александровского района Ставропольского края. 1951 год
39.
Коктейль-баръ при ресторанѣ «Медвѣдь», Санктъ-Петербургская губернія, г. Санктъ-Петербургъ, улица Большая Конюшенная, домъ 27, 1906 годъ
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АНТИФИШКИ
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