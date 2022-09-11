19.

Постановочное фото компании Уорнер Бразерс

Увидев это фото, президент компании Джек Уорнер сказал: "О боже, у Рейгана ноги лучше, чем у этой рыжей из Бруклина. Мало того, что у неё толстые ноги, так она ещё и не умеет позировать"



Много лет спустя Рейган вспоминал: "У нас к этому времени было всего два свидания, а она уже обращалась со мной как со своей собственностью"