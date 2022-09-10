Жизнь обычных москвичей в 1954 году

489
27
Снимки французского фотографа Анри Картье-Брессона.
Фотографии были сделаны для американского издания Life в 1954 году.
Все фотографии раскрашены с помощью нейросети.
Интересного просмотра!
Фотографии были сделаны для американского издания Life в 1954 году.
Все фотографии раскрашены с помощью нейросети.
Интересного просмотра!
×
×
7.
Открытие ВСХВ.
Впервые Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (позднее ставшая известной как ВДНХ) открылась для посетителей 1 августа 1939 года, но проработала недолго, началась война. Ценные экспонаты были эвакуированы, павильоны пустовали, а на территории установили батареи зенитных орудий. Изящные деревянные павильоны оказались недолговечны и к послевоенному открытию ВСХВ были заменены на новые, ещё более торжественные.
В 1948 году Совет Министров СССР постановил восстановить ВСХВ.
Второе рождение выставки состоялось 1 августа 1954 года, когда страна поднялась из руин войны. Хотя название новой экспозиции было прежним - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, формат начал меняться в сторону механизации, науки и техники. Персональные павильоны каждой советской республики напоминали дворцы и храмы, символизировали дружбу народов великой страны, победившей фашизм и строящей счастливое будущее для всех.
В 1948 году Совет Министров СССР постановил восстановить ВСХВ.
Второе рождение выставки состоялось 1 августа 1954 года, когда страна поднялась из руин войны. Хотя название новой экспозиции было прежним - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, формат начал меняться в сторону механизации, науки и техники. Персональные павильоны каждой советской республики напоминали дворцы и храмы, символизировали дружбу народов великой страны, победившей фашизм и строящей счастливое будущее для всех.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- От Фредди Крюгера до «Рассеянного с улицы Бассейной»: вымышленные персонажи с реальными именами
- Неоправданный риск: изобретали, чью жизнь прервали их же «гениальные» детища
- Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете
- Бывают в жизни огорчения: 30 людей, чей день явно не задался
Метки: СССР история люди страна фотографии
Новости партнёров