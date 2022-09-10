Жизнь обычных москвичей в 1954 году

7.

Впервые Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (позднее ставшая известной как ВДНХ) открылась для посетителей 1 августа 1939 года, но проработала недолго, началась война. Ценные экспонаты были эвакуированы, павильоны пустовали, а на территории установили батареи зенитных орудий. Изящные деревянные павильоны оказались недолговечны и к послевоенному открытию ВСХВ были заменены на новые, ещё более торжественные.



В 1948 году Совет Министров СССР постановил восстановить ВСХВ.

Второе рождение выставки состоялось 1 августа 1954 года, когда страна поднялась из руин войны. Хотя название новой экспозиции было прежним - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, формат начал меняться в сторону механизации, науки и техники. Персональные павильоны каждой советской республики напоминали дворцы и храмы, символизировали дружбу народов великой страны, победившей фашизм и строящей счастливое будущее для всех.