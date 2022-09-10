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Жизнь обычных москвичей в 1954 году

Жизнь обычных москвичей в 1954 году

Автор:
10 сентября 2022 22:10
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
489
27
Снимки французского фотографа Анри Картье-Брессона.
Фотографии были сделаны для американского издания Life в 1954 году.
Все фотографии раскрашены с помощью нейросети.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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11  комментариев
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12k
Кыся 7 часов назад
ОБЫЧНЫЕ москвичи в 54 году намывают машины на пляже??? Серьезно?
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−11
tdaivo 8 минут назад
совок ! е-бучий и беспощадный ! ...
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−18
mike 36 минут назад
Кому что, а мне последняя больше всего понравилась, душу греет близким предчувствием.
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22k
Mike Miller Час назад
И на фоне всего Хрущев и другие номенклатурщики карьеристы уже потирают руки, предвкушая, как они развернутся на промышленной мощи, оставленной им Сталиным. Совсем скоро отраслевиков во всех главках заменят чиновники прихлебаи. И все медленно пойдет к черту.
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28k
Ashabad 4 часа назад
Некоторые фотки расцветили препаганийшим образом. Почему у многих людей руки и ноги сине-фиолетовые? Они все с одной фабрики красок? Все мыли руки в медном купоросе? Даже мент с ребёнком?
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3k
DerDimon 7 часов назад
Не очень понятно, на фотографиях половина, которая сидела или которая охраняла?
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19k
ЦСКА 7 часов назад
"Казбек" без кынжала явно что то задумал.....
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305
Андрей Понамарев ЦСКА 5 часов назад
Москва тогда и сейчас, сейчас в негативе - парочка Русских и необъятный чуркестан...
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