Исследователи заброшек нашли бункер времен холодной войны

Нижнюю часть сооружения уже начала заливать вода. Ее ребята исследовать не стали - по их словам, им все время казалось, что какие-то монстры глубин там только и ждут, чтобы исследовать их самих. По их мнению, маленький железный бункер - убежище на случай ядерной войны. Но они овсе не убеждены в этом. А как полагаете вы, что это может быть?