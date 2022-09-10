Исследователи заброшек нашли бункер времен холодной войны

343
20
Пара любителей исследовать заброшенные места, изучала покинутую военную базу и нашла на территории подобие скрытого бункера. Ребята не смогли с точностью сказать, для чего он предназначен, - но, может, у вас будут идеи?
Двое парней, исследуя заброшенную военную базу, нашли металлическое сооружение размером с телефонную будку в ее дальнем углу. Будучи любопытными ребятами, они решили зайти внутрь и все разведать. Для начала им пришлось спуститься по лестнице под землю...
×
×
Нижнюю часть сооружения уже начала заливать вода. Ее ребята исследовать не стали - по их словам, им все время казалось, что какие-то монстры глубин там только и ждут, чтобы исследовать их самих. По их мнению, маленький железный бункер - убежище на случай ядерной войны. Но они овсе не убеждены в этом. А как полагаете вы, что это может быть?
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 30+ доказательств того, что наш мир еще способен удивлять
- Чудно, удивительно и странно: 40 необычных фото от пользователей сети
- Редкие штуки, которые вы не увидели бы никогда, если бы не эти фотографии
- Выключи телик — это приводит к деменции
- Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение
Новости партнёров