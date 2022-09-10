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Исследователи заброшек нашли бункер времен холодной войны

Исследователи заброшек нашли бункер времен холодной войны

Автор:
10 сентября 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: бункер   военное   заброшки   интересно   исследования   неизвестно   странное   удивительное рядом   
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Пара любителей исследовать заброшенные места, изучала покинутую военную базу и нашла на территории подобие скрытого бункера. Ребята не смогли с точностью сказать, для чего он предназначен, - но, может, у вас будут идеи?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бункер   военное   заброшки   интересно   исследования   неизвестно   странное   удивительное рядом   
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