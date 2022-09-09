Сказочные миры Роберта Саакянца

Именно так и произошло с Робертом Саакянцем, режиссером, сценаристом, художником, мультипликатором, чье имя все ассоциируют не просто с анимационным цехом, но с целой киностудией «Арменфильм». Вы можете не знать ни одной ленты этой студии, но цикл мультфильмов о говорящей рыбе наверняка знаком вам с детства.

Роберт Аршавирович Саакянц родился 30 августа 1950 года в Баку в семье инженера и медсестры. Роб (полное имя так не подходило ему, для всех он был и остается Робом Саакянцем) всегда с теплотой вспоминал о школьных годах и своем классе. Ведь здесь все были личности, и каждый обладал неординарным складом ума. Ребята занимали первые места на всевозможных олимпиадах, но при этом не было и дня, чтобы кого-нибудь из них не вызывали к директору. Из школьной поры берут свое начало увлечения Саакянца дворовым футболом и анимацией. Именно с анимацией Роб свяжет свою жизнь, пронеся чувства к ней через все испытания, для того чтобы со временем самому стать человеком-мультипликацией. Но и о футболе он не забудет, и не раз будут собираться команды коллег по профессии для того, чтобы после работы устроить очередной турнир.