Кот Леопольд и другие идеологические диверсанты мира анимации в СССР

Советские мультфильмы… Добрые, трогательные, поучительные, смешные – они вызывают у нас ностальгию. Тогда как комиссии в сфере искусства находили причины запретить их к показу.
Объективны или надуманы они были?
Сложно найти человека, которому бы не нравился этот милейший пластилиновый шедевр. «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского, по мнению комиссии, способствовал формированию образа русского человека как этакого дурачка, с легкой степенью УО.
Режиссёру пришлось пойти на всяческие ухищрения, чтобы снять пластилиновую историю. Усугубил ситуацию и Садальский, занимавшийся озвучкой. Актёра застали в гостинице с иностранкой, которая в итоге оказалась всего лишь родственницей Станислава. Но осадочек, как говорится, остался, и Татарскому, который в день сдачи мультфильма чуть не получил инфаркт, с огромным трудом удалось внести Садальского, в одиночку озвучившего мультик, в титры.
Последняя – четвёртая часть анимационного творения Ефима Гамбурга «Ограбление по...» тоже подверглась цензуре. Зритель узнаёт о специфике ограблений в разных странах. И если в случае с американцами, французами и итальянцами, коих легко было узнать по шаржам-образам известных актёров тех времён – Софи Лорен, Марлона Брандо, Алена Делона и Луи де Фюнеса всё прошло нормально, но антисоветчину в последней строгая комиссия не пропустила. Мульт обрезали, поскольку в качестве прообраза персонажа использовался Савелий Крамаров, эмигрировавший в США.
Увлекательная сказка Гарри Бардина «Летучий корабль» тоже чуть не отправилась в небытие. А вся причина в Водяном, который «живет как поганка», а ему страсть как «летать охота». В исполнении комиссия уловила явные диссидентские настроения. Да и формат подачи – мюзикл был чужеродным для советского режима. С трудом, но мультику всё же удалось попасть на экраны, и он моментально завоевал всеобщую любовь юных и взрослых зрителей.
Ещё одно пластилиновое чудо Татарского могло не случиться. А всё потому, что в озвучке был занят Леонид Броневой, сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» отрицательного героя – Мюллера. «Гестаповца» никак нельзя было допускать к работе над детским мультиком. К тому же комиссию напрягло и отсутствие идеи. Но мультфильм показали в «Кинопанораме» без одобрения. И он не только зашёл, но и выстрелил.
«Месть кота Леопольда» показалась критикам излишне жестокой. Ведь добрейший котик принял озверин и начал по полной гонять пакостных мышей. Но, что парадоксально, худсовет решил, что он должен был убить грызунов за их пакости, и не просто бесцельно за ними гоняться. Режиссёр Анатолий Резников учёл замечания и снял вторую серию про Золотую Рыбку, которую к показу допустили. А потом и ещё несколько. А первую зарубленную часть зритель увидел только через 6 лет после съёмок.
А какой советский мультфильм с элементами идеологической неправильности больше всего нравится вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А ещё меня всегда удивляло в диснеевском "Том и Джерри" - маленький Джерри надирает жопу большому Тому. Всё бы ничего, но, как известно, со времён ПМВ это погоняла немцев и англичан соответственно.