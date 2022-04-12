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Кот Леопольд и другие идеологические диверсанты мира анимации в СССР

Кот Леопольд и другие идеологические диверсанты мира анимации в СССР (6 фото)

Автор:
12 апреля 2022 13:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   анимация   запрет   идеология   мультфильм   режиссёр   
975
6

Советские мультфильмы… Добрые, трогательные, поучительные, смешные – они вызывают у нас ностальгию. Тогда как комиссии в сфере искусства находили причины запретить их к показу.

Объективны или надуманы они были?


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Сложно найти человека, которому бы не нравился этот милейший пластилиновый шедевр. «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского, по мнению комиссии, способствовал формированию образа русского человека как этакого дурачка, с легкой степенью УО.

Режиссёру пришлось пойти на всяческие ухищрения, чтобы снять пластилиновую историю. Усугубил ситуацию и Садальский, занимавшийся озвучкой. Актёра застали в гостинице с иностранкой, которая в итоге оказалась всего лишь родственницей Станислава. Но осадочек, как говорится, остался, и Татарскому, который в день сдачи мультфильма чуть не получил инфаркт, с огромным трудом удалось внести Садальского, в одиночку озвучившего мультик, в титры.


Последняя – четвёртая часть анимационного творения Ефима Гамбурга «Ограбление по...» тоже подверглась цензуре. Зритель узнаёт о специфике ограблений в разных странах. И если в случае с американцами, французами и итальянцами, коих легко было узнать по шаржам-образам известных актёров тех времён – Софи Лорен, Марлона Брандо, Алена Делона и Луи де Фюнеса всё прошло нормально, но антисоветчину в последней строгая комиссия не пропустила. Мульт обрезали, поскольку в качестве прообраза персонажа использовался Савелий Крамаров, эмигрировавший в США.


Увлекательная сказка Гарри Бардина «Летучий корабль» тоже чуть не отправилась в небытие. А вся причина в Водяном, который «живет как поганка», а ему страсть как «летать охота». В исполнении комиссия уловила явные диссидентские настроения. Да и формат подачи – мюзикл был чужеродным для советского режима. С трудом, но мультику всё же удалось попасть на экраны, и он моментально завоевал всеобщую любовь юных и взрослых зрителей.


Ещё одно пластилиновое чудо Татарского могло не случиться. А всё потому, что в озвучке был занят Леонид Броневой, сыгравший в «Семнадцати мгновениях весны» отрицательного героя – Мюллера. «Гестаповца» никак нельзя было допускать к работе над детским мультиком. К тому же комиссию напрягло и отсутствие идеи. Но мультфильм показали в «Кинопанораме» без одобрения. И он не только зашёл, но и выстрелил.


«Месть кота Леопольда» показалась критикам излишне жестокой. Ведь добрейший котик принял озверин и начал по полной гонять пакостных мышей. Но, что парадоксально, худсовет решил, что он должен был убить грызунов за их пакости, и не просто бесцельно за ними гоняться. Режиссёр Анатолий Резников учёл замечания и снял вторую серию про Золотую Рыбку, которую к показу допустили. А потом и ещё несколько. А первую зарубленную часть зритель увидел только через 6 лет после съёмок.

А какой советский мультфильм с элементами идеологической неправильности больше всего нравится вам?  

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   анимация   запрет   идеология   мультфильм   режиссёр   
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8  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Статья - бред, высасывание из пальца того, чего не было. Это пример давнишнего жанра, который отмирает, но, как видим, ещё чертыхается. Это жанр антисоветских мифологий о том, что гениальные произведения культуры Советского Союза якобы выходили в свет вопреки всему. Этот антисоветский миф требовался для того, чтобы замазать неудобные вопросы общественности, в том числе международной, о том - как же так, в СССР всё плохо, тоталитаризм, а такие шедевры выходят. Вот и потребовались такие мифы-вранье. Либеральные идиоты до сих пор вытаскивают эту шулерскую пропагандистскую карту из своих загашников. Видно, креатива у них совсем не хватает.
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3k
Александр Нвский 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
TitaniumAngelSmiht 39 минут назад
Какой то бред! Все из этих мультфильмов спокойно показывали, без всяких купюр. Автор, скажи честно, ты сам всё это выдумал?
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843
idhr 2 часа назад
как так в пластилиновой вороне нет идеи?!? идея пронизывает мульт практически - не пойте и не прыгайте, не стойте, не пляшите, там где идёт строительство или подвешен груз!
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37k
Aleksandr 2 часа назад
Вот где крипота, а не в "Леопольде"...
Ссылка youtu.be
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−115
Thomsen 2 часа назад
Да, помнится, в мультике "Контакт" коммуникационным медиа между художником и пришельцем служила тема из "Крёстного отца". Как пропустили - хз)
А ещё меня всегда удивляло в диснеевском "Том и Джерри" - маленький Джерри надирает жопу большому Тому. Всё бы ничего, но, как известно, со времён ПМВ это погоняла немцев и англичан соответственно.
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449
WadDad Thomsen 2 часа назад
А кто тогда знал, что это тема из Крёстного? Просто красивая музыка.
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