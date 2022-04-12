Кот Леопольд и другие идеологические диверсанты мира анимации в СССР

Сложно найти человека, которому бы не нравился этот милейший пластилиновый шедевр. «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского, по мнению комиссии, способствовал формированию образа русского человека как этакого дурачка, с легкой степенью УО.

Режиссёру пришлось пойти на всяческие ухищрения, чтобы снять пластилиновую историю. Усугубил ситуацию и Садальский, занимавшийся озвучкой. Актёра застали в гостинице с иностранкой, которая в итоге оказалась всего лишь родственницей Станислава. Но осадочек, как говорится, остался, и Татарскому, который в день сдачи мультфильма чуть не получил инфаркт, с огромным трудом удалось внести Садальского, в одиночку озвучившего мультик, в титры.