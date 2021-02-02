30 добрых фотографий, которые согреют душу

Предыдущий год был тяжелым, но все-таки мы справились; так давайте же похлопаем всем, кто благополучно пережил 2020-й, и зарядимся позитивом на будущее. А поможет в этом подборка добрых и обнадеживающих историй, которые гарантированно согреют душу и дадут повод улыбнуться.
3. Бродячий пес прервал уличное представление в Турции, придя на помощь актеру, который притворялся, что ему плохо
4. "Я встретила этого паренька несколько лет назад в приюте в Танзании и сказала, что если он будет хорошо учиться, я оплачу ему обучение, чтобы он смог воплотить свою мечту стать врачом"
"Он только что поступил в медицинский. У меня нет детей, но я чувствую себя гордой мамашей-наседкой".
5. "2500 миль перелета, 2 часа езды, 6 часов пешего похода, и вот моя жена наконец покоится с миром"
"Мы познакомились здесь во время турпохода, и год спустя я сделал ей предложение в этих же горах."
6. Пес Луи (справа) случайно встретил в парке своего брата, с которым его разлучили в детстве, и они моментально узнали друг друга!
8. Два друга не виделись с закрытия детского сада из-за ковида, и их родители наконец-то организовали им встречу. Фото, когда пора было уезжать:
10. Жираф здоровается со смертельно больной пациенткой во время мероприятия "Последнее желание" в голландском зоопарке
11. Мертвое дерево превратили в крохотную библиотеку, которая словно сошла со страниц сказки
12. "Ровно 2 года назад мне сделали пересадку костного мозга, чтобы вылечить второй рецидив лейкемии. Сегодня я официально здоров"
15. "Я три года был бездомным и сидел на героине. С понедельника я выхожу на новую работу в должности координатора приюта для бездомных"
16. "Моя 8-летняя дочь рисует портреты домашних любимцев, чтобы помочь приюту для животных собрать деньги"
18. Nike сделала сюрприз Джастину Гальегосу, предложив ему контракт. Джастин – их первый профессиональный спортсмен с церебральным параличом
19. "Гендир моей компании моет посуду после того, как заказал всем обед. Вот почему я люблю свою работу"
21. "Мой приятель ест бургер с помощью протезов рук, которые я спроектировал и собрал специально для него"
22. "Я написал пост на Facebook с просьбой прислать несколько писем моему 19-летнему сыну с аутизмом, который обожает ходить до почты"
"Он получил более 3200 писем и посылок с теплыми словами и поощрениями из более чем 24 разных стран".
23. "Отец сказал, что тоже начал выставлять еду на улице. Сегодня я пришел к нему и увидел это"
24. "Заказал на одном сайте кое-что для своего пса, но он умер до того, как пришла посылка. Они не просто вернули нам деньги, но еще и прислали букет под цвет его шерсти".
25. "Папа спит на диване на нижнем этаже, чтобы составить компанию пожилой собаке, которая в силу возраста больше не может подниматься по лестнице"
27. Эти два соседа обновили забор, чтобы вместе попить пивка, сохраняя при этом социальную дистанцию
28. Этот заботливый пёсель переживал, что младенец не ест, и начал приносить ему свою миску
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кран в полутора метрах справа и он выключен! Посудомойка - пустая! А непонятный хрен в кепке стоит и забивает косяк!
Нехер придумывать описания ко всякому говну!