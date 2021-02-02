FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1621 пост • 703 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
30 добрых фотографий, которые согреют душу

30 добрых фотографий, которые согреют душу (31 фото)

Автор:
02 февраля 2021 19:52
Сообщество : Истории из жизни
Метки: до слёз   доброта   добрые истории   добрые фото   позитив   трогательное   
1755
31

Предыдущий год был тяжелым, но все-таки мы справились; так давайте же похлопаем всем, кто благополучно пережил 2020-й, и зарядимся позитивом на будущее. А поможет в этом подборка добрых и обнадеживающих историй, которые гарантированно согреют душу и дадут повод улыбнуться.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: до слёз   доброта   добрые истории   добрые фото   позитив   трогательное   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
19. "Гендир моей компании моет посуду после того, как заказал всем обед. Вот почему я люблю свою работу"
19. "Гендир моей компании моет посуду после того, как заказал всем обед. Вот почему я люблю свою работу" Кран в полутора метрах справа и он выключен! Посудомойка - пустая! А непонятный хрен в кепке стоит и забивает косяк! Нехер придумывать описания ко всякому говну!


Кран в полутора метрах справа и он выключен! Посудомойка - пустая! А непонятный хрен в кепке стоит и забивает косяк!
Нехер придумывать описания ко всякому говну!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Vacony Полчаса назад
сперва хотел было коментить,. но я столько много не напишу... и про пепел, мертвых, боль7ных, и светлые душе картинки .. и ген дира с посудомойкой и все все....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Компания Илона Маска чипировала обезьяну и научила ее играть на компьютере при помощи силы мысли Компания Илона Маска чипировала обезьяну и научила ее играть на компьютере при помощи силы мысли Для тех, кто устал от плохих новостей: подборка добрых и вселяющих надежду в человечество Для тех, кто устал от плохих новостей: подборка добрых и вселяющих надежду в человечество 20 раз, когда люди возвращали нам веру в человечество 20 раз, когда люди возвращали нам веру в человечество Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками Озорная кошка забежала в магазин, чтобы поиграть с украшавшими витрину шариками 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках 20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках 16 трогающих до глубины души фото, возвращающих веру в человечество 16 трогающих до глубины души фото, возвращающих веру в человечество
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

249393



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как с выгодой купить штроборез
1
61
Как с выгодой купить штроборез
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
7
345
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
﻿
Набирающие популярность в сообществах
30 кило апельсинов на четверых: на что только не пойдешь, чтобы не платить за багаж!
1
6
30 кило апельсинов на четверых: на что только не пойдешь, чтобы не платить за багаж!
Шоколадно-апельсиновые маффины // Шоколадные кексы с апельсином
1
11
Шоколадно-апельсиновые маффины // Шоколадные кексы с апельсином
«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу (6 фото)
«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#аварии#авто аварии#познавательно#суд#приколы#отношения#комментарии
#фото#прикол#Россия#дтп#автомир#подборка#авария дня#сша#дети#позитив
#факты#история#интересное#СССР#навальный#картинки#новости#Девушка#кино#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться