30 добрых фотографий, которые согреют душу

Предыдущий год был тяжелым, но все-таки мы справились; так давайте же похлопаем всем, кто благополучно пережил 2020-й, и зарядимся позитивом на будущее. А поможет в этом подборка добрых и обнадеживающих историй, которые гарантированно согреют душу и дадут повод улыбнуться.