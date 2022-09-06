Ученые создали таракана-киборга на солнечных батареях и с дистанционным управлением

Таракан, который является наполовину насекомым, а наполовину машиной, предназначен для проникновения в опасные зоны, наблюдения за окружающей средой или проведения поисково-спасательных операций без необходимости перезарядки.

Исследователям из RIKEN Cluster for Pioneering Research (CPR) пришлось установить некоторые компоненты в крошечный «рюкзачок», чтобы таракан мог передвигаться естественно.

Ведущий автор исследования Кенджиро Фукуда сказал: «Установленный на теле сверхтонкий органический модуль солнечных батарей обеспечивает выходную мощность 17,2 мВт, что более чем в 50 раз превышает выходную мощность современных передовых устройств для сбора энергии на живых насекомых».