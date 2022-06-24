В карибских болотах обнаружили крупнейшую в мире бактерию, которую видно невооруженным глазом

Ученые обнаружили самые крупные в мире бактерии, достигающие сантиметра в длину. Вид, получивший название Thiomargarita magnifica, обнаружили на затонувших листьях в водах мангровых болот в Гваделупе на Карибских островах. «Гигантский» организм примерно в пять тысяч раз больше обычных бактерий, поэтому его можно увидеть невооруженным глазом.
Бактерии представляют собой тонкие белые нити, похожие на вермишель, и содержат микроскопические гранулы серы, которые рассеивают свет, что придает «макаронинам» жемчужный блеск.
Thiomargarita magnifica «бросает вызов превалирующему мнению о размере бактериальных клеток» и предположению, что микробы видны только под микроскопом.
«Она в 5000 раз больше, чем большинство бактерий, — заявил Жан-Мари Фолланд, морской биолог из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, Калифорния. — Если рассматривать это в контексте, это было бы похоже на встречу человека с другим человеком ростом с гору Эверест».
«Мы знаем, что она растет и процветает на поверхности отложений мангры в Карибском море, — добавил Фолланд. — Что касается метаболизма, бактерия осуществляет хемосинтез, аналогичный фотосинтезу растений».
Изначально организм еще в 2009 году обнаружил Оливье Гро из Университета Французских Антильских островов в Пуэнт-а-Питр, Гваделупа. Но тогда находка не привлекла особого внимания — из-за ее размеров Гро решил, что это грибок.
Гро и другим исследователям потребовалось пять лет, чтобы выяснить, что этот вид на самом деле является бактерией. Находку описали в препринте в феврале, а теперь исследование наконец опубликовали в журнале Science.
«Когда я их увидел, я подумал «странно», — сказал Гро. — Сначала я подумал, что это просто что-то любопытное, какие-то белые нити, которые должны были крепиться к чему-то в осадке, например к листу».
Фолланд взял на себя задачу показать организм в трех измерениях и при относительно большом увеличении. Используя различные методы микроскопии, такие как жесткая рентгеновская томография, он визуализировал целые нити длиной до 9,66 миллиметра.
По определению, бактерии — это микроскопические одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра. Бактерии являются прокариотами, потому что у них нет мембраносвязанного ядра. T. magnifica является серобактерией, что означает, что она получает энергию от окисления восстановленных соединений серы. Крупные серобактерии являются точками доступа для симбионтов — организмов, живущих в симбиозе с другим.
Сильвина Гонсалес-Риззо, адъюнкт-профессор молекулярной биологии Антильского университета, провела секвенирование генов для идентификации и классификации прокариот.
«Я думала, что это эукариоты; я не думала, что это бактерии, потому что они были такими большими, с множеством нитей, — сказала она. — Мы поняли, что они уникальны, потому что они выглядели как одна клетка. Тот факт, что это «макро» микробы — это захватывающе. [Мы назвали ее] magnifica, потому что magnus на латыни означает большой, и я думаю, что они великолепны, как французское слово magnifique».
Ранее самой крупной из известных бактерий был другой вид рода Thiomargarita, Thiomargarita namibiensis. T. namibiensis, обнаруженный в океанских отложениях на континентальном шельфе Намибии, достигает 0,75 миллиметра в длину.
Исследователи пока не могут сказать с уверенностью, почему T. magnifica такая большая. Однако вряд ли T. magnifica представляет собой верхний предел размера бактериальной клетки. Авторы исследования заключают: «Открытие T. magnifica позволят предположить, что крупные и более сложные бактерии могут скрываться у всех на виду».
Исследователи надеются, что культивирование бактерий в лаборатории поможет им больше узнать о видах. «Бактерии бесконечно адаптируются и всегда удивляют, и их ни в коем случае нельзя недооценивать, — говорит Петра Энн Левин, биолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. — Зачем этим организмам нужно быть такими большими, это еще один не менее интригующий, хотя и сложный вопрос».
Левин, не участвовавшая в исследовании, отмечает, что бактерии часто определяют как микробы — микроскопические организмы. Открытие T. magnifica показывает, что этого определения следует избегать, поскольку бактерии не определяются их размером.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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