В карибских болотах обнаружили крупнейшую в мире бактерию, которую видно невооруженным глазом

«Мы знаем, что она растет и процветает на поверхности отложений мангры в Карибском море, — добавил Фолланд. — Что касается метаболизма, бактерия осуществляет хемосинтез, аналогичный фотосинтезу растений».

Изначально организм еще в 2009 году обнаружил Оливье Гро из Университета Французских Антильских островов в Пуэнт-а-Питр, Гваделупа. Но тогда находка не привлекла особого внимания — из-за ее размеров Гро решил, что это грибок.

Гро и другим исследователям потребовалось пять лет, чтобы выяснить, что этот вид на самом деле является бактерией. Находку описали в препринте в феврале, а теперь исследование наконец опубликовали в журнале Science.

«Когда я их увидел, я подумал «странно», — сказал Гро. — Сначала я подумал, что это просто что-то любопытное, какие-то белые нити, которые должны были крепиться к чему-то в осадке, например к листу».

Фолланд взял на себя задачу показать организм в трех измерениях и при относительно большом увеличении. Используя различные методы микроскопии, такие как жесткая рентгеновская томография, он визуализировал целые нити длиной до 9,66 миллиметра.