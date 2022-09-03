Леонтьев сразу же взял её в концерт, но исполнить успел только раз — песню запретили. Тогда тему, поднятую песней «корректно» обходили стороной. Хотя «цинки» шли и шли на протяжении всей компании (помню, мы в техникуме всем курсом ходили хоронить наших выпускников, но рассказывать об этом «не рекомендовалось»).



Широкую известность «Ветер» обрел лишь в 1988 году, когда уже полным ходом шла «перестройка», и любой компромат на Советы властям был только на руку. Так композиция и стала лауреатом ежегодного песенного конкурса «Песня-88».



Валерий Леонтьев вспоминал: «Я познакомился с песней в 1985 году. И сразу же, без всяких согласований, включил её в свою концертную программу, с которой выступал тогда в Ленинграде. Прозвучала она только один раз: запретили. Но времена, к счастью, меняются. В начале 1987 года я побывал с концертами в Афганистане, пообщался с нашими парнями, многое почувствовал, увидал своими глазами и снова стал работать над этой песней, записал её на фонограмму, а потом показал на телефестивале “Песня-88”».