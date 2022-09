Так, за тираж альбомов «Дело вкуса» (1990) и «Грешный путь» (1991) он был удостоен международной музыкальной премии «World Music Awards», вручаемой ежегодно с 1989 года в Монте-Карло исполнителям по результатам мировых продаж их аудиозаписей на основании данных IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)/Международной федерации производителей фонограмм, номинация «Самый продаваемый русский артист»/Best selling Soviet Artist of the Year. В прессе Леонтьева часто называли «мегазвездой» и «легендой» российской эстрады.



А известные хиты Валерия «Куда уехал цирк» (1982), «Полёт на дельтаплане» (1983), «Поющий мим» (1984) «Зелёный свет» (1984), «Казанова» (1994), «Исчезли солнечные дни» (1985), «Там, в сентябре» (1987), «Маргарита» (1988), «Августин» (2000) в своё время ставили на каждой дискотеке.