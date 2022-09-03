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В 1990-х годах прошлого века песни Валерия Леонтьева звучали, что называется, «из каждого утюга», но одна из них стояла особняком
Советский и российский певец, композитор и актёр, лауреат премии Ленинского комсомола (1985), Заслуженный артист УССР (1987), Народный артист РФ (1996) Валерий Яковлевич Леонтьев записал более 20 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами.
Так, за тираж альбомов «Дело вкуса» (1990) и «Грешный путь» (1991) он был удостоен международной музыкальной премии «World Music Awards», вручаемой ежегодно с 1989 года в Монте-Карло исполнителям по результатам мировых продаж их аудиозаписей на основании данных IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)/Международной федерации производителей фонограмм, номинация «Самый продаваемый русский артист»/Best selling Soviet Artist of the Year. В прессе Леонтьева часто называли «мегазвездой» и «легендой» российской эстрады.
А известные хиты Валерия «Куда уехал цирк» (1982), «Полёт на дельтаплане» (1983), «Поющий мим» (1984) «Зелёный свет» (1984), «Казанова» (1994), «Исчезли солнечные дни» (1985), «Там, в сентябре» (1987), «Маргарита» (1988), «Августин» (2000) в своё время ставили на каждой дискотеке.
А известные хиты Валерия «Куда уехал цирк» (1982), «Полёт на дельтаплане» (1983), «Поющий мим» (1984) «Зелёный свет» (1984), «Казанова» (1994), «Исчезли солнечные дни» (1985), «Там, в сентябре» (1987), «Маргарита» (1988), «Августин» (2000) в своё время ставили на каждой дискотеке.
Леонтьев был (и остаётся) известен публике, в основном, как исполнитель лирических и танцевальных хитов. Однако, есть в его репертуаре одна песня, резко отличающаяся от других и по стилю, и по содержанию. И песня эта называется «Афганский ветер» (сл. Н. Зиновьева, муз. И. Николаева).
Песня была написана в 1984 году совсем молодым тогда ещё автором Игорем Николаевым на слова поэта Николая Зиновьева, и повествует она о жертвах афганской войны.
Песня была написана в 1984 году совсем молодым тогда ещё автором Игорем Николаевым на слова поэта Николая Зиновьева, и повествует она о жертвах афганской войны.
Леонтьев сразу же взял её в концерт, но исполнить успел только раз — песню запретили. Тогда тему, поднятую песней «корректно» обходили стороной. Хотя «цинки» шли и шли на протяжении всей компании (помню, мы в техникуме всем курсом ходили хоронить наших выпускников, но рассказывать об этом «не рекомендовалось»).
Широкую известность «Ветер» обрел лишь в 1988 году, когда уже полным ходом шла «перестройка», и любой компромат на Советы властям был только на руку. Так композиция и стала лауреатом ежегодного песенного конкурса «Песня-88».
Валерий Леонтьев вспоминал: «Я познакомился с песней в 1985 году. И сразу же, без всяких согласований, включил её в свою концертную программу, с которой выступал тогда в Ленинграде. Прозвучала она только один раз: запретили. Но времена, к счастью, меняются. В начале 1987 года я побывал с концертами в Афганистане, пообщался с нашими парнями, многое почувствовал, увидал своими глазами и снова стал работать над этой песней, записал её на фонограмму, а потом показал на телефестивале “Песня-88”».
Широкую известность «Ветер» обрел лишь в 1988 году, когда уже полным ходом шла «перестройка», и любой компромат на Советы властям был только на руку. Так композиция и стала лауреатом ежегодного песенного конкурса «Песня-88».
Валерий Леонтьев вспоминал: «Я познакомился с песней в 1985 году. И сразу же, без всяких согласований, включил её в свою концертную программу, с которой выступал тогда в Ленинграде. Прозвучала она только один раз: запретили. Но времена, к счастью, меняются. В начале 1987 года я побывал с концертами в Афганистане, пообщался с нашими парнями, многое почувствовал, увидал своими глазами и снова стал работать над этой песней, записал её на фонограмму, а потом показал на телефестивале “Песня-88”».
Николай Зиновьев: «Строки эти родились внезапно, когда я узнал о том, что в Афганистане погиб мой хороший парень. Тогда, в 1984 году, об Афганистане так не писали… Вот и лежал листок со стихами у меня на столе, пока…»
Игорь Николаев: «…пока я совершенно случайно их не увидел. Мы уже написали к тому времени с Николаем несколько песен, но эти стихи просто потрясли меня. Через несколько дней я сыграл ему уже готовую песню. Петь её сам не стал, решил, что это лучше сделает Валерий Леонтьев, который уже исполнял несколько моих сочинений». (фрагмент телешоу «В наше время», Первый канал, 2013)
Игорь Николаев: «…пока я совершенно случайно их не увидел. Мы уже написали к тому времени с Николаем несколько песен, но эти стихи просто потрясли меня. Через несколько дней я сыграл ему уже готовую песню. Петь её сам не стал, решил, что это лучше сделает Валерий Леонтьев, который уже исполнял несколько моих сочинений». (фрагмент телешоу «В наше время», Первый канал, 2013)
В настоящее время такое же название — «Афганский ветер» — получил Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодежи стран СНГ.
Памяти рядового Николая Дёмина, погибшего при исполнении интернационального долга.
Источники:
https://soullaway.livejournal.com/343547.html
https://www.liveinternet.ru/users/4289444/post343153272/
https://zen.yandex.ru/media/id/608d33676a76976b69114c8e/10-sereznyh-pesen-valeriia-leonteva-60c68499e72f9332f7791aa8
https://soullaway.livejournal.com/343547.html
https://www.liveinternet.ru/users/4289444/post343153272/
https://zen.yandex.ru/media/id/608d33676a76976b69114c8e/10-sereznyh-pesen-valeriia-leonteva-60c68499e72f9332f7791aa8
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Метки: Музыка история ностальгия
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Дельтаплан там, или казанова какая, куда ни шло, а патетика, трагизм, не, не его это.