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Петербургский книжный магазин разворачивает сюжеты книг в реальном мире

Петербургский книжный магазин разворачивает сюжеты книг в реальном мире

Автор:
03 сентября 2022 08:01
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: забавно   книга   книжный магазин   креатив   люди   сюжет книг   фото   
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А вы любите читать книжки? Если даже нет, то книжный магазин «Подписные издания» быстро привьёт вам любовь к этому делу.

Уютный книжный магазинчик, который находится в Санкт-Петербурге, ведёт просто невероятный аккаунт в Инстаграме*, наполненный эстетикой и любовью к чтению. Его сотрудники-книгоголики очень любят творить магию вне Хогвартса, а именно оживлять обложки книг. Новинка на полке — новый до мелочей продуманный кадр, на котором название из книги или её сюжет выпрыгивает в реальный мир.


«Царская дочь», Сельма Норт

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Книжный магазин «Подписные издания» работает в Санкт-Петербурге с 1926 года, поэтому его история богата событиями. Впрочем, как и их страница в Инстаграме*, первый пост на которой появился в 2013 году.


«К себе нежно», Ольга Примаченко


«Долгая счастливая жизнь», С. Дединский и Н. Рябчикова

По началу ребята снимали скетчи, дурачились, переделывали названия книг на свой лад и создавали новые рубрики. Со временем стали одеваться в тематические костюмы и разыгрывать сцены из книг в реальности.


«Артемизия», Анна Банти


«Вот и всё», Адам Робертс

Армия поклонников их творчества появилась далеко не сразу, но коллектив продолжал делать свою работу, подходя к каждому посту с трепетом и любовью.


«Энни. Вокруг света на велосипеде», Роберта Балеструччи Фанчеллу


«Абсурдистский антиутопизм Йоргоса Лантимоса», В. Климов


«Внутри зеркальной галереи», Лив Стрёмквист


«Листы», Кио Маклир

Иногда снимки получается сделать быстро, не выходя из магазина. Но бывают и такие ситуации, когда над концептом фото по сюжету какой-нибудь книги приходится поломать голову. А какой-то кадр может занять и ни один час работы!


«Путешествие вокруг дикой груши», Петер Надаш

«Christian Louboutin the Exhibition (ist)», Жан-Винсент Симон и Эрик Рейнхардт

«Путь через лес. О грибах и скорби», Лонг Литт Вун

«Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии», Джон Норт

«Воды мира», Сара Драй

«Плотницкая готика», Уильям Гэддис

Многие образы собираются с миру по нитке: что-то в магазине нашли, а что-то из гардероба сотрудника одолжили.


«Земля кочевников», Джессика Брудер

«Осенью», Э.Л. Грант Уотсон

Источник:

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Метки: забавно   книга   книжный магазин   креатив   люди   сюжет книг   фото   
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1  комментарий
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Андрей Иванов 8 минут назад
А нормальные книжки они продают?
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