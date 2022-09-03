Петербургский книжный магазин разворачивает сюжеты книг в реальном мире

Уютный книжный магазинчик, который находится в Санкт-Петербурге, ведёт просто невероятный аккаунт в Инстаграме*, наполненный эстетикой и любовью к чтению. Его сотрудники-книгоголики очень любят творить магию вне Хогвартса, а именно оживлять обложки книг. Новинка на полке — новый до мелочей продуманный кадр, на котором название из книги или её сюжет выпрыгивает в реальный мир.

«Царская дочь», Сельма Норт