14 худших сериалов, снятых по комиксам Marvel и DC в 21 веке

Кинопроекты, снятые по комиксам, продолжают править миром — на фильмы всё ещё ходят миллионы зрителей, даже несмотря на то, что в последнее время их качество немного упало. Но помимо полнометражных картин по Marvel и DC на всевозможных стримингах выходит большое количество сериалов и мини-сериалов, у которых также набирается приличная аудитория.

Настало время вспомнить и о них!