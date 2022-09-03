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14 худших сериалов, снятых по комиксам Marvel и DC в 21 веке

14 худших сериалов, снятых по комиксам Marvel и DC в 21 веке

Автор:
03 сентября 2022 07:58
Сообщество : Кино
Метки: кино   марвел   подборка   факты   фильм   фото   
852
15

Кинопроекты, снятые по комиксам, продолжают править миром — на фильмы всё ещё ходят миллионы зрителей, даже несмотря на то, что в последнее время их качество немного упало. Но помимо полнометражных картин по Marvel и DC на всевозможных стримингах выходит большое количество сериалов и мини-сериалов, у которых также набирается приличная аудитория.

Настало время вспомнить и о них!

Однако если вы думаете, что мы хотим ознакомить вас с их лучшими представителями, то сожалеем. Сегодня мы перечислим несколько провальных телевизионных проектов, снятых в 21 веке, которых не спасла супергеройская тематика. Некоторых даже ОЧЕНЬ не спасла, и зрительские оценки у них просто катастрофические.

Итак, перед вами по 7 худших сериалов от студий Marvel и DC.


Криптон (DC, 2018–2019)

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Сериал показывает события, происходившие на планете Криптон за 200 лет до рождения Супермена.

Был закрыт после двух сезонов.

КиноПоиск: 6.6
IMDb: 6.8


Беглецы (Marvel, 2017–2019)

Шестеро подростков узнают, что их родители состоят в тайном злодейском сообществе Лос-Анджелеса и обладают сверхчеловеческими способностями. Герои решают объединиться и сбежать, параллельно обнаруживая суперспособности и в себе тоже.

Сериал был закрыт после третьего сезона.

КиноПоиск: 6.2
IMDb: 6.9


Плащ и Кинжал (Marvel, 2018–2019)

Двое подростков из разных слоёв общества обнаруживают, что обладают суперспособностями (сможете угадать исключительно по названию, какими?). Это обстоятельство и потеря любимых людей сближают их и заставляют держаться вместе.

Сериал был закрыт после двух сезонов.

КиноПоиск: 6.5
IMDb: 6.6


Хелстром (Marvel, 2020)

Двое героев, брат и сестра — дети могущественного серийного убийцы, уничтожающего худших людей на планете. Пытаясь разобраться в собственном происхождении, они путешествуют и понемногу втягиваются в отцовскую деятельность.

Сериал был закрыт после первого сезона.

КиноПоиск: 6.5
IMDb: 6.7


Легенды завтрашнего дня (DC, 2016–2022)

Спин-офф вполне добротного сериала «Стрела», который повествует о команде героев и антигероев, которых собрали вместе для того, чтобы те смогли предотвратить предсказанную гибель планеты и противостоять бессмертному злу.

КиноПоиск: 6.2
IMDb: 6.7


Железный кулак (Marvel, 2017–2018)

Главный герой провёл много лет в городе К’унь-Л’унь, где обучался боевым искусствам, в том числи сверхъестественной силе Железного кулака, и теперь возвращается в родной Нью-Йорк. Здесь ему и его суперсиле есть с кем потягаться, ведь городом управляет некая злодейская организация под ироничным названием «Рука».

Сериал был закрыт после двух сезонов.

КиноПоиск: 6.4
IMDb: 6.4


Бессильные (DC, 2017)

Сериал имеет комедийное направление и рассказывает о работе компании «Уэйн-секьюрити», которая занимается разработкой продуктов для простых людей, оказавшихся случайными жертвами разборок между супергероями и суперзлодеями.

Закрыт после 12 серий.

КиноПоиск: 5.9
IMDb: 6.3


Супергёрл (DC, 2015–2021)

История двоюродной сестры Супермена, которая также оказалась на Земле и, как это принято у жителей Криптона, вынуждена облачиться в трико и заниматься многочисленными спасениями нашей планеты.

КиноПоиск: 5.8
IMDb: 6.2


Мисс Марвел (мини-сериал Marvel, 2022)

16-летняя американка пакистанского происхождения Камала Хан, большая поклонница Мстителей и Капитана Марвел в частности, внезапно сама становится наделена суперспособностями.

КиноПоиск: 5.7
IMDb: 6.2


Хищные птицы (DC, 2002–2003)

Хищные птицы из начала нулевых. Показанные в сериале события происходят после того, как Бэтмен уже давно отошёл от дел.

Барбара Гордон, дочь комиссара Джеймса Гордона, Хелена Кайл, дочь Бэтмена и Женщины-кошки, и Дайана Редмонд, дочь Чёрной канарейки, объединяются, чтобы противостоять угадайте кому! Разумеется, некой Харлин Квинзел.

Сериал был закрыт после 13 серий.

КиноПоиск: 5.3
IMDb: 6.3


Чёрная молния (DC, 2017–2021)

Главный герой Джефферсон Пирс давно оставил позади супергеройское прошлое, теперь он отец двоих детей и директор школы для трудных подростков. Но возникшее на горизонте зло вновь заставило его надеть костюм Чёрной молнии.

Все совпадения с фильмом про летающую «Волгу» являются случайными!

КиноПоиск: 5.2
IMDb: 6.0


Женщина-Халк: Адвокат (Marvel, 2022-…)

Адвокатесса Дженнифер Уолтерс — двоюродная сестра Брюса Беннера, работающая в Отделе по правам сверхлюдей, не без помощи знаменитого родственника получает способность превращаться в зелёного монстра во время стресса. Теперь девушка вынуждена совмещать профессию юриста со своим внутренним Халком, который постоянно прорывается наружу.

КиноПоиск: 5.8
IMDb: 5.1


Сверхлюди (Marvel, 2017) 5.1

Gосле военного переворота Королевская семья расы Сверхлюдей вынуждена бежать из собственного города на Гавайи, где им предстоит спасти себя и вообще всю Землю.

Сериал был закрыт после первого сезона.

КиноПоиск: 5.2
IMDb: 4.9


Бэтвумен (DC, 2019–2022)

Готэм. Бэтмен вновь куда-то подевался уже три года как, и ему на смену приходит его двоюродная сестра (вновь). Главная героиня Кэтрин Кейн — бывшая военнослужащая Готэма, которую выгнали из армии, и теперь она борется с преступностью, помогая своему отцу, который возглавляет отряд под названием «Вороны».

Сериал был закрыт после трёх сезонов.

КиноПоиск: 4.5
IMDb: 3.3

Источник:

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Метки: кино   марвел   подборка   факты   фильм   фото   
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14  комментариев
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4k
Copycat 2 часа назад
Удивительно но половина провальных это те где пытались пропихнуть какую то поветску, про меньшинства или сильных и независимых и угнетаемых
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7k
Роман 5 минут назад
Как же замахали эти супер люди ...
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651
Джонни Час назад
Поражает фантазия- из известных супергероев сделать женщин: женщина-супермэн, жэнщина-бэтман, жэнщина-халк и Т.д. Так то ещё потенциал большой, нехватает: женщина-железный человек, женщина-паук, женщина-дэдпул и Т.д. И непонятно почему ге работает в обратную сторону- есть женщина кошка, но нет Кэтмана.
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0
Magic Джонни 38 минут назад
Женщина железный человек уже снимается... Скоро на всех торрентах страны
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829
Иван Час назад
Эти сериалы изобилуют слишком выпуклой повесточкой. Собственно, ничего другого в них и нет. Сюжета кот наплакал, спецэффекты дешёвые, интриги никакой. В общем, всё шлак.
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13k
Kristian Час назад
Первый сезон Легенд ещё можно было смотреть, потом началась дичь.
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3k
Григорий Час назад
я походу устарел морально, узнал о существовании этих "сериалов" из поста.
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31k
russger Час назад
А как называть женщину-халка? ХАбаЛКА?
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2k
Трям 2 часа назад
Надо переснять женщину-кошку. В главной роли должна быть старая феминистка-веганша с 40 кошками. Ее суперсила - визжать и вонять на всех.
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19k
homerchik 2 часа назад
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Terracotka

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