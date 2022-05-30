Рейтинг лучших фильмов для всей семьи: топ-25

Год выхода: 2008, Германия.

Режиссер: Иэн Софтли.

В ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, Элиза Беннетт.

Сюжет: Мортимер Фольхарт, или для друзей просто Мо, работает реставратором книг. Порванный переплет или поврежденные страницы — все поправимо, дело мастера боится. Его 12-летняя дочь Мегги обожает читать, что не удивительно при профессии отца. Чтение приносит им огромное удовольствие. Впрочем, герои книг могут оживать не только в их воображении. У книгочеев есть удивительная способность.

Интересный факт: В начале фильма в доме тёти Элеонор рядом с Мо можно увидеть набор инструментов. Именно его персонаж Брендана Фрейзера — Рик — дарил героине Рэйчел Вайс в фильме «Мумия» (1999).

24. «101 далматинец»

Черно-белые проказы