Рейтинг лучших фильмов для всей семьи: топ-25

Запасаемся теплым чаем и печеньем, с ними семейные ценности крепнут еще больше! Рассаживаемся на большом и уютном диване и готовимся получать только положительные эмоции от кино. В подборке, традиционно, представлены фильмы разных лет и стран. Начинаем кинопутешествие.
25. «Чернильное сердце»
Книга — друг человека
Год выхода: 2008, Германия.
Режиссер: Иэн Софтли.
В ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, Элиза Беннетт.
Сюжет: Мортимер Фольхарт, или для друзей просто Мо, работает реставратором книг. Порванный переплет или поврежденные страницы — все поправимо, дело мастера боится. Его 12-летняя дочь Мегги обожает читать, что не удивительно при профессии отца. Чтение приносит им огромное удовольствие. Впрочем, герои книг могут оживать не только в их воображении. У книгочеев есть удивительная способность.
Интересный факт: В начале фильма в доме тёти Элеонор рядом с Мо можно увидеть набор инструментов. Именно его персонаж Брендана Фрейзера — Рик — дарил героине Рэйчел Вайс в фильме «Мумия» (1999).
24. «101 далматинец»
Черно-белые проказы
Год выхода: 1996, США.
Режиссер: Стивен Херек.
В ролях: Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс, Джоэли Ричардсон.
Сюжет: Лондон накануне Рождества. Подлая и коварная злодейка Круэлла Де Виль решает сшить себе шубу из шерсти далматинцев. Такой вот она захотела рождественский подарок. Для этого всего и надо 99 маленьких щенков. Тем временем хозяин далматинца Понго встречается с хозяйкой собачки Периты — вот так и складываются две пары. У четвероногих и пятнистых рождается потомство — милые и очаровательные малыши. Они-то и становятся мишенью злопыхающей Круэллы.
Интересный факт: Кожу людей, для того чтобы собаки радостно ее облизывали, смазывали мясным соком. В съемках картины участвовало 20 взрослых собак породы далматин и 230 щенков.
23. «Мэри Поппинс возвращается»
Самая строгая леди-няня на свете
Год выхода: 2018, США, Великобритания.
Режиссер: Роб Маршалл.
В ролях: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу.
Сюжет. Прошло уже 25 лет с тех пор, как брат и сестра Майкл и Джейн Бэнксы были малышами-непоседами и верили в волшебство и чудеса. Сейчас в лондонском доме растет следующее поколение семьи — трое детей Майкла Аннабель, Джон и Джорджи. Мама юных созданий умерла год назад. Отец сменил профессию художника на работу кассиром, погряз в долгах и рутине. Бэнксы вот-вот лишатся дома. В этот момент и появляется няня Мэри Поппинс. За 25 лет она совсем не изменилась.
Интересный факт: Писательница Памела Трэверс впервые явила свету деловитую няню в 1934 году, тогда вышла её детская книга «Мэри Поппинс». За следующие полвека она написала еще семь книг о приключениях загадочной гувернантки.
22. «Уличный кот по кличке Боб»
Набор рыжего прост — усы, мурчало, лапы, хвост
Год выхода: 2016, Великобритания.
Режиссер: Роджер Споттисвуд.
В ролях: Люк Тредэвэй, кот Боб, Рута Гедминтас, Джоанн Фроггатт.
Сюжет: Люк Тредэвей и рыжий кот Боб — настоящие друзья. Рыжий спас уличного музыканта в сложный момент его жизни и стал его верным спутником. Гитарист-неудачник и героиновый наркоман Джеймс потерял всякую надежду на избавление от зависимости. Но случается чудо — он попадает в список получивших курс терапии и социальное жилье. В подъезде своего нового дома он встречает рыжего кота, но не придает этому значения. Потом кот появляется снова.
Интересный факт: Сюжет основан на автобиографической книге писателя и музыканта Джеймса Боуэна, которая была на три с лишним десятка языков и 76 недель держалась на вершине списка бестселлеров The Sunday Times. Кстати, в роли Боба снимали нескольких котов, но в итоге в большей части фильма «играет» настоящий Боб.
21. «Месть пушистых»
Милые проказники адски изобретательны
Год выхода: 2010, США, ОАЭ.
Режиссер: Роджер Камбл.
В ролях: Брендан Фрейзер, Рики Гарсиа, Патрис О’Нил.
Сюжет: Застройщик Ден Сандерс должен показать своему боссу Нилу подготовленный для постройки коттеджного городка земельный участок. Для этого всего-то и надо, что вырубить лес. Затея пустить лес под пилы не нравится никому — ни сыну Дена, ни его жене. А уж обитатели леса — скунсы, хорьки, барсуки, медведи и вовсе начинают партизанскую войну за свои квадратные метры. Они будут жестоки, беспощадны, адски изобретательны. Только так у них есть шанс выстоять в этой борьбе. А Дену придется многое понять.
Интересный факт: Из соображений экономии вместо многих животных в фильме использовали кукол. По словам актера Брендана Фрэйзера, во всём фильме была только одна сцена, где он работал с настоящим животным, и это была индейка.
20. «Рамона и Бизус»
Большие приключения маленьких сестер
Год выхода: 2010, США
Режиссер: Элизабет Аллен.
В ролях: Джои Кинг, Селена Гомес, Джон Корбетт.
Сюжет: Рамона от природы обладает живым, но не самым простым характером. Ей все время кажется, что окружающие не любят ее и не обращают на нее внимания. Она эксцентрична в отца. Старшая сестра Рамоны Беатрис, но все называют ее Бизус. Она почти полная противоположность. Девочка воспитана, усидчива, умна, послушна, а вот эмоциональности бы ей побольше. А еще она придает слишком большое значение мнению окружающих. В их маленьком городке порой случаются удивительные события.
Интересный факт: Фильм снят по мотивам повести Беверли Клири «Рамона и Бизус». В книге, когда Рамона заговорила в младенчестве, она не могла произнести «Беатрис», а говорила вместо этого «Бизус».
19. «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день»
Если все идет хорошо, то это повод насторожиться
Год выхода: 2014, США.
Режиссер: Мигель Артета.
В ролях: Стив Карелл, Дженнифер Гарнер, Эд Оксенбульд.
Сюжет: У Александра почти идеальная семья. Папа готовится к важному собеседованию, мама ждет повышения по службе, старший брат собирается сдать на права, сестра вообще не знает забот. Сам Александр словно из другого мира для этих людей. Каждый новый день для него — испытание. Накануне дня рождения он загадывает, чтобы его родственники хоть на день почувствовали, каково живется ему. Что же из этого выйдет?
Интересный факт: Фильм снят по одноименной книге Джудит Виорст, опубликованной в 1972 году. Прототипами главных героев стали сыновья писательницы: Александр, Энтони и Николас. На роль Александра проходили прослушивание более 500 мальчиков.
18. «Приключения Паддингтона»
Вежливый медведь из диких-диких лесов
Год выхода: 2014, Великобритания, Франция, США, Китай.
Режиссер: Пол Кинг.
В ролях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Хью Бонневилль.
Сюжет: Паддингтон — очень вежливый медведь из диких лесов Южной Америки. В лесу хорошо, но хочется и мир посмотреть. Мишка собирает чемодан, надевает шляпу и оказывается в Лондоне. На вокзале милого пушистика приметили мистер и миссис Браун. Ярлычок «Пожалуйста, присмотрите за этим медвежонком. Заранее благодарю вас. Тетя Люси» сделал свое дело — пара берет его в свой дом. Паддингтон постепенно привыкает к новым условиям быта. Поди разбери, как пользоваться зубной щеткой или сантехникой.
Интересный факт: Карен Янкель, дочь создателя Паддингтона Майкла Бонда, ушла с первого просмотра фильма со слезами на глазах. Картина оживила для нее медведя, который всегда был для нее реальным, и создатели фильма идеально все передали.
17. «Домовой»
Он невидим и шаловлив
Год выхода: 2019, Россия.
Режиссер: Евгений Бедарев.
В ролях: Сергей Чирков, Екатерина Гусева, Александра Политик.
Сюжет: В одной из сталинских высоток в Москве продаётся необычная квартира. Риэлтор Элла никак не может найти покупателей на нее. Все дело в том, что здесь обитает шкодливый и вредный Домовой. Едва жильцы переступают порог, он начинает выживать людей. Так случается и с матерью-одиночкой Викой, переезжающей с дочкой Алиной и котом Кузей в эту квартиру. Домовой обещал Элле не доставать жильцов сразу, а подождать хотя бы год…
Интересный факт: На создание образа Домового, грим, лохматый парик, эльфийские уши, хипстерский свитер, мягкие штаны ежедневно уходило по три часа. Согласно новой мифологии, только кот может видеть Домового и разговаривать с ним.
16. «Кристофер Робин»
Не забывайте о любимых игрушках
Год выхода: 2018, Великобритания, США.
Режиссер: Марк Форстер.
В ролях: Юэн МакГрегор, Хейли Этвелл, Бронте Кармайкл.
Сюжет: Тридцать лет минуло с той поры, когда мальчик Кристофер Робин уехал из тихого загородного дома. Он оставил компанию своих лучших друзей — плюшевых игрушек, самой любимой из которых был мишка Винни-Пух. Много событий случилось за три десятка лет: Кристофер окончил школу, прошел войну, вырастил дочку Мадлен, занял высокую должность в компании по производству чемоданов. Он забыл о своих плюшевых друзьях детства, а они его помнили.
Интересный факт: Выход фильма совпал с 30-летием анимационного сериала «Новые приключения Винни Пуха» (1988 — 1991), и 50-летием мультфильма «Винни Пух и ненастный день» (1968).
15. «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Большой лохматый верный друг
Год выхода: 2015, Франция.
Режиссер: Кристиан Дюге.
В ролях: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик.
Сюжет: События начинаются в Сен-Мартене в сентябре 1945 года. Дети уже в школе, вот только Себастьяна в классе нет. Мальчик в это время играет со своей собакой Белль. Разогнавшись на санях с горы, он едва не падает с обрыва, его спасает собака. Себастьян с нетерпение ждет возвращения Анжелины, заменившей ему мать. Она два года не видела мальчика и летит к нему на самолете. Но долгожданная встреча так и не происходит. Друзья отправляются навстречу приключениям.
Интересный факт: Съемки ленты проходили в регионе Рона — Альпы на юго-востоке Франции с августа по октябрь 2014 года. Финальную песню в фильме исполнила певица Изабель Жеффруа, известная под сценическим псевдонимом ZAZ.
14. «Призрак»
Есть еще один шанс
Год выхода: 2015, Россия.
Режиссер: Александр Войтинский.
В ролях: Федор Бондарчук, Семен Трескунов, Ян Цапник.
Сюжет: Успешный авиаконструктор Юрий Гордеев погибает, не успев завершить главное дело всей своей жизни — создать уникальный самолет, который выведет отечественную авиацию на новые рубежи. Конкурентам смерть конструктора только на руку. Небеса дают Юрию еще один шанс завершить начатое. Но он призрак и не может делать даже обычные человеческие дела. Без смышленого и ловкого помощника не обойтись. И такой находится.
Интересный факт: Это первый российский фильм, где использована звуковая технология Dolby Atmos. Кстати, показанный на экране самолет ЮГ-1 от и до нарисован с помощью компьютерной графики.
13. «Принцесса-невеста»
Не все принцы одинаково хороши
Год выхода: 1987, США.
Режиссер: Роб Райнер.
В ролях: Кэри Элвис, Мэнди Пэтинкин, Робин Райт.
Сюжет: Дедушка читает внуку книгу, в которой красавица Лютик, поверив в гибель своего возлюбленного, соглашается выйти замуж за принца. Перед свадьбой девушку похищают разбойники. Это и становится началом приключений. Похитители вывезли девушку на лодке и подняли на Скалы безумия. Принц Хампердинк мчится за бандитами, но не он один спешит спасти беззащитную Лютик. Девушка начинает догадываться, что произошедшие события не случайны, и ей больше не хочется замуж за принца.
Интересный факт: В 1973 году успешный сценарист Уильям Голдман решился издать сказку, которую рассказывал двум своим дочерям. К его удивлению, она оказалась популярнее триллеров, на которых он рассчитывал сделать литературную карьеру. «Принцесса-невеста» стала национальным бестселлером.
12. «Мост в Терабитию»
Волшебство становится реальным
Год выхода: 2007, США.
Режиссер: Габор Чупо.
В ролях: Джош Хатчерсон, Анна-София Робб, Зои Дешанель.
Сюжет: Пятиклассник Джесс Аарон мечтает стать самым быстрым бегуном в школе. Мечта так и остается мечтой, его обошла новенькая Лесли Берк. Впрочем, это не становится причиной раздора между ними, напротив, они подружились. Ребята находят волшебный и сказочно удивительный мир Терабитию. В этом загадочном краю есть разумный народ, живущий по своим правилам, и злой властитель, жаждущий поработить весь мир. Друзьям предстоит выбрать между победами и поражениями в реальном мире и приключениями и опасностями в волшебной Терабитии.
Интересный факт: Животное, попавшее в ловушку в теплице, — опоссум или щеткохвост, австралийское сумчатое, прижившееся в Новой Зеландии, где и снимали фильм. В Северной Америке они не водятся.
11. «2+1»
Ребенка принес аист
Год выхода: 2016, Франция.
Режиссер: Хьюго Желен.
В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран.
Сюжет: Беспечный парень Самуил всегда бы наслаждался легкой жизнью на побережье Франции. Однако случается невообразимое — у него появляется ребенок. Точнее, ребенок появился давно, только он не знал об этом. Не собираясь отказываться от отцовства, он сдружился с маленькой дочкой Глорией. Забыв о том, каким непутевым был раньше, Самуил устраивается на работу и старается быть хорошим отцом. В размеренной жизни что-то пошло не так, и счастье может разбиться. А виной тому, кто бы вы думали?
Интересный факт: Оригинальное название фильма — Demain tout commence («Все начинается завтра»). В России картину предпочли назвать «2+1», намекая на фильм «1+1» (2011), в котором Омар Си также исполнил главную роль.
10. «Королевство кривых зеркал»
Не верь отражениям
Год выхода: 1963, СССР.
Режиссер: Александр Роу.
В ролях: Ольга Юкина, Татьяна Юкина, Татьяна Барышева.
Сюжет: Неугомонная и непоседливая школьница Оля погналась за котом и оказалась в Королевстве Кривых Зеркал, попав в него через зеркало в прихожей. В волшебном мире она знакомится со своим отражением — девочкой по имени Яло. Школьница узнает о непростой жизни бедного люда. Везде кривые зеркала, и поэтому уродливые кажутся красивыми, старые — молодыми, глупые — умными. Девочки отправляются на поиски кота и в пути видят арест зеркальщика Гурда, отказывающегося делать кривые зеркала и приговоренного за это к смерти. Надо его выручать.
Интересный факт: Исполнительницы главных ролей Оля и Таня Юкины попали в этот фильм случайно. За лето съемок они получили 80 рублей, бесплатный проезд из Москвы до Крыма и обратно, а также бесплатное питание.
9. «Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф»
Где бы купить такую мебель
Год выхода: 2005, США.
Режиссер: Эндрю Адамсон.
В ролях: Джорджи Хенли, Скандар Кейнс, Уильям Моусли.
Сюжет: Увлекшись игрой в прятки, малышка Люси забирается в шкаф, стоящий в дальней комнате дома. Пробираясь через шубы к стенке, она оказывается в волшебной стране, заваленной снегом. Здесь она знакомится с фавном, который рассказывает ей, что уже сотню лет в Нарнии, а так называется эта страна, нет тепла. Власть захватила Белая Колдунья, и царит холод. По легенде, ее лишат трона двое сыновей Адама и две дочери Евы. А еще детей ждет знакомство с мудрым львом Асланом. Грядет сражение!
Интересный факт: Юная актриса Джорджи Хенли до момента съемок ни разу не видела Джеймса МакЭвоя в полном костюме и гриме мистера Тумнуса, поэтому ее первая реакция на этого персонажа так эмоциональна.
8. «Алиса в стране чудес»
Все замечательно встало с ног на голову
Год выхода: 2010, США, Великобритания.
Режиссер: Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Миа Васиковска, Хелена Бонем Картер.
Сюжет: Алисе Кингсли уже 19 лет. Девушка и позабыла вовсе о приключившихся с ней много лет назад чудесах. Она должна думать о своем будущем и наследстве, выйти замуж. Предложение руки и сердца уже есть. Жених, конечно, некрасив и немного глуп, но… предложение принято, к радости родителей. Разнообразие в эту рутину вносит поглядывающий на часы Белый Кролик, облаченный в камзол. Последовав за ним в нору, Алиса оказывается в той самой Стране Чудес.
Интересный факт: Исполнительница главной роли Миа Васиковска была утверждена на роль за четыре месяца до начала съемок, ее первой объявили прессе. Джонни Депп в одном из интервью в шутку сказал, что мог бы сыграть все роли в этом фильме. Впоследствии его выбрали на роль Сумасшедшего Шляпника.
7. «Приключения Электроника»
Вкалывают роботы, а не человек
Год выхода: 1980, СССР.
Режиссер: Константин Бромберг.
В ролях: Юрий Торсуев, Владимир Торсуев, Василий Скромный.
Сюжет: Гениальный ученый профессор Громов создает робота Электроника. Он только с виду похож на обыкновенного мальчика, а на самом деле Электроник феноменально умен, быстр, силен и ловок. Мечтая стать человеком, робот убегает от профессора. Так он встречает Сережу Сыроежкина, по фотографии которого Громов его создавал. Сережа понимает, что ему выпал уникальный шанс использовать робота-двойника с выгодой для себя, вызывая восхищение одноклассников и учителей. У пары друзей — человека и робота — впереди много приключений.
Интересный факт: Планировалось, что Электроника и Сыроежкина будет играть один мальчик, но режиссер задумал снимать близнецов. В поисках подходящих юных актеров ассистенты отсмотрели десятки пар близнецов со всего Советского Союза.
6. «Чудо»
Он другой, но такой же, как все
Год выхода: 2017.
Режиссер: Стивен Чбоски.
В ролях: Джулия Робертс, Джейкоб Трембле, Кристал Лоу.
Сюжет: Огги и обычный, и необычный мальчик одновременно. Парнишка любит «Звездные войны», поиграть с собакой и повеселиться с друзьями. Но мальчик родился с редким заболеванием, и у него нет лица. После 27 операций он стал таким, какой он есть — внутри обычным, а снаружи не похожим ни на кого. Огги впервые в жизни предстоит пойти в школу, в пятый класс. Как он будет сходиться с новыми людьми и доверять им? Смогут ли его принять? Фильм поднимает многие вопросы, актуальные для всех времен.
Интересный факт: Болезнь Огги — синдром Тричера Коллинза. Джейкоб Тремблэ, сыгравший его роль, перед съемками фильма вместе со своими родителями ездил в центр помощи детям, где общался с детьми с синдромом Тричера Коллинза.
5. «Моя ужасная няня»
Есть всего несколько простых правил
Год выхода: 2005, США, Великобритания, Франция.
Режиссер: Кирк Джонс.
В ролях: Эмма Томпсон, Колин Ферт, Келли Макдоналд.
Сюжет: Седрик Браун после смерти жены остается один с семью детьми. Он любит озорных и непослушных ребятишек, но не может заниматься ими от зари до зари, ведь у него есть еще и бизнес — похоронное дело. Седрик хочет найти идеальную няню для своих сорванцов. Непоседы никого не принимают и уже избавились от 17 нянек. Восемнадцатая няня оказывается особенной и буквально волшебной. Матильда Макфи не блещет красотой, но зато ей удается усмирить семерых. Няня практикует необычные методы воспитания, но они дают свои плоды.
Интересный факт: Сценарий написала Эмма Томпсон и признавалась, что у нее на это ушло девять лет. К фильму «Разум и чувства» (1995), за который она получила «Оскар», Томпсон писала сценарий всего пять лет.
4. «Чарли и шоколадная фабрика»
У каждого свой золотой билет в счастье
Год выхода: 2005, США.
Режиссер: Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем Картер.
Сюжет: Семья славного мальчугана Чарли Бакета жила бедно и впроголодь. Дырявая крыша да пустые тарелки, вот и весь быт. Когда отца Чарли уволили с работы стало совсем худо и туго. Шанс на маленькое чудо появляется, когда владелец местной кондитерской фабрики, славящейся наивкуснейшим шоколадом, проводит лотерею, пряча пять золотых билетов в плитках шоколада. Счастливчику, купившему такую сладость, открыт путь на фабрику. За возможность посмотреть на творящиеся там чудеса многие готовы буквально глаза выцарапать. Среди поцелованных удачей оказался и наш Чарли.
Интересный факт: Для съемок этого фильма компания Nestlé предоставила 1850 настоящих плиток шоколада, а еще и леденцы на деревьях, и гигантские сахарные трости, и мятные конфеты тоже были настоящими.
3. «Тайна дома с часами»
Нужно остановить финальный отсчет
Год выхода: 2018, США, Канада, Индия.
Режиссер: Элай Рот.
Сюжет: В жизни маленького Льюиса случается страшная трагедия, в аварии погибают его родители. Мальчик переезжает к своему чудаковатому дяде Джонатану, который странно одевается и не менее странно себя ведет, да и живет не в обычном доме. Льюис даже пытается сбежать из этого пугающего и скрывающего множество тайн дома. Дядя рассказывает, что он и его соседка миссис Циммерман — волшебники. Раньше же дом принадлежал злому колдуну Айзеку Изарду, спрятавшему в стене часы, отсчитывающие время до некоего рокового события.
Интересный факт: Дом с часами списан с реально существующего особняка, располагающегося в Маршалле, штат Мичиган, родном городе Джона Беллэрса, по роману которого снят этот фильм.
2. «Питер Пэн»
Детство — пора чудес и приключений
Год выхода: 2003, Великобритания.
Режиссер: П.Дж. Хоган.
В ролях: Джейсон Айзекс, Джереми Самптер, Рейчел Херд-Вуд.
Сюжет: Волшебная страна Нетландия, здесь живут нестареющие дети, сражающиеся с коварными злодеями. В этот край волшебства попадают обычные лондонские подростки — девочка Вэнди и ее братья Майкл и Джон. Они научатся летать и встретят благородного Питера Пэна и его заклятого врага Капитана Крюка и его пиратов. А Капитан напомнит лондонским детям кого-то очень знакомого. Удивительные приключения еще больше сдружат наших героев.
Интересный факт: По старой традиции и в кино, и в театре роли Капитана Крюка и Мистера Дарлинга играет один и тот же актер. В этой картине — Джейсон Айзекс. Другой актер, сыгравший Пэна, вырос за время съемок почти на двадцать сантиметров. Оконный проем пришлось несколько раз переделывать, чтобы Питер не бился об него головой.
1. «Гарри Поттер и философский камень»
Постичь науку волшебства
Год выхода: 2001, Великобритания.
Режиссер: Крис Коламбус.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон.
Сюжет: Серые и безрадостные будни Гарри Поттера заканчиваются накануне его одиннадцатого дня рождения. Началось все с письма, в котором говорится — он сын волшебников. Гарри припоминает, что с ним происходили странные вещи… Но он и не догадывается, какие странные вещи его еще ждут! Новообретенный друг и наставник Хагрид увозит мальчика из дома Дурслей, взявшихся когда-то его опекать. Путь Гарри лежит в школу волшебства Хогвардс. Здесь ему предстоит постигать основы колдовства и обретать врагов и друзей.
Интересный факт: Джоан Роулинг перед съемками поставила условие — в картине должны сниматься только британские актеры. А вот в роли совы Букли снимались три «актрисы» — Оок, Гизмо и Спраут. Первым был утвержден на роль Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида.
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АНТИФИШКИ
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