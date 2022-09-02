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«Не дай бог они начнут считать нас врагами»: в Казахстане обратились к соотечественникам и попросили их прекратить русофобские настроения

«Не дай бог они начнут считать нас врагами»: в Казахстане обратились к соотечественникам и попросили их прекратить русофобские настроения

Автор:
02 сентября 2022 16:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   вражда   казахи   население   позиция   политика   русофобия   русские   
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Есть мнение, что в Казахстане разжигают вражду между русскими и казахами. Это не так, два народа всегда будут жить в мире и согласии.

Русские составляют около четверти от всего населения Казахстана. В отдельных областях, например, в Северо-Казахстанской или Костанайской областях их даже больше, чем местных. Так сложилось исторически - иногда в провинции вообще можно ходить по магазинам, объездить несколько деревень, и не встретить ни одного казаха.

Поэтому и разговоры о «вражде» слегка преувеличены. Да, в крупных городах такое бывает: в основном, это ругань нетрезвых и странных людей, которые потом извиняются на камеру. Но адекватных, которые знают нашу общую историю и понимают, что и в будущем Россия и Казахстан будут жить в мире и уважении друг к другу, гораздо больше.

Хоть отдельные граждане и пытаются обострять - хулиганить и срывать георгиевские ленточки - общей тенденции это не изменит. И в школах будут продолжать изучать, и казахский, и русский языки.

К казахам уже стали обращаться свои же, и объяснять текущую обстановку:

А другой блогер советует вообще забыть о вражде:

Так и выглядит позиция разумных и взрослых людей.

Источник:

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Метки: Казахстан   вражда   казахи   население   позиция   политика   русофобия   русские   
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4k
Copycat Час назад
Я в алмате живу, для нас все эти языковые патрули и пр. нечто что существует только в интернет новостях и как по мне это штучные случаи запущенные какими то засланными провокаторами

нахрена вообще эту тему разгонять? нам тут нормально вместе живется, казахи, русские, узбеки, киргизы, уйгуры, корейцы
чего делить то простым работягам?
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28k
Aqueronte 2 минуты назад
Как только забудем что казахские подростки заставили старшего брата засунуть член младшему в рот на камеру, а местные вместо наказания покрывали их и заставили мать сказать что это были не казахи, тогда будет только хуже. Пора уже и на Казахстан давление оказывать, приборзели они
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12k
кира Полчаса назад
Я выросла в СССР, и меня воспитали в дружбе и уважении к другим народам. И до сих пор я думаю, что межнациональная вражда нужна тем, кто поставил себе целью любым способом прибрать к рукам все, заставляя людей ненавидеть и убивать друг друга. Только безумная, безудержная жажда власти и денег движет теми, кто разжигает войны и натравливает народы друг на друга. Простые люди все хотят жить в мире, растить детей, ездить друг к другу в гости, знакомиться с культурой и традициями других народов. Простым людям не нужны ни вражда, ни войны. Возрождение фашизма, национализма и взаимной ненависти не приведут ни к чему хорошему.
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5k
Дмитрий 40 минут назад
Да.Да. Тут(или здесЯ) в соседней теме очередной казах требует у старика ленточку снять в машине....Не, я думаю это товарищ казах не разжигает. Просто, видимо, цвет ленточки ему не нравиться, вот он и требует(именно требует) снять ленточку....И есть мнение, что это и есть разжигание межнациональной борьбы...
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800
Просто прохожий 48 минут назад
"два народа всегда будут жить в мире и согласии..." также говорили и про укров, а тут и русских больше было, одна религия, одни обычаи. А время казахов просто не пришло, будут такими же как укры. Возможно в помощь России будет географическое положение казахстана, амерским и европейским фашистам тяжелее будет оказывать помощь. Логистика не та. "Логистика" это такое модное слово у придурков.
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968
Шурман Час назад
Где были эти блогеры в 93-99 году ? что в то время модно было быть Казахом ? . Спасибо наелся , сказали в Россию уезжать но я хитрым оказался уехал в Европу .
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48k
dima423 Час назад
Диаз, победители будут, но это точно будут не казахи)
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