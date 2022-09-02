«Не дай бог они начнут считать нас врагами»: в Казахстане обратились к соотечественникам и попросили их прекратить русофобские настроения

Русские составляют около четверти от всего населения Казахстана. В отдельных областях, например, в Северо-Казахстанской или Костанайской областях их даже больше, чем местных. Так сложилось исторически - иногда в провинции вообще можно ходить по магазинам, объездить несколько деревень, и не встретить ни одного казаха.

Поэтому и разговоры о «вражде» слегка преувеличены. Да, в крупных городах такое бывает: в основном, это ругань нетрезвых и странных людей, которые потом извиняются на камеру. Но адекватных, которые знают нашу общую историю и понимают, что и в будущем Россия и Казахстан будут жить в мире и уважении друг к другу, гораздо больше.

Хоть отдельные граждане и пытаются обострять - хулиганить и срывать георгиевские ленточки - общей тенденции это не изменит. И в школах будут продолжать изучать, и казахский, и русский языки.

К казахам уже стали обращаться свои же, и объяснять текущую обстановку: