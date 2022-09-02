Мастер балансировки из Китая бросает вызов законам физики

Екунь увлекся искусством балансировки предметов в 2017 году. Сначала это было только хобби, и только три года спустя он начал делиться своими достижениями в социальных сетях. С тех пор Ван Екунь занимается этим делом вплотную, и теперь у него есть несколько миллионов онлайн-фолловеров только на Tik Tok.