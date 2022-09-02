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Мастер балансировки из Китая бросает вызов законам физики

Мастер балансировки из Китая бросает вызов законам физики

Автор:
02 сентября 2022 11:49
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Ynews   Равновесие   балансировка   балансировка предметов   вот это да!   интересные видео   мастер своего дела   равновесие. баланс   хобби   
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Ван Екунь — исключительно терпеливый человек, который может по несколько часов пытаться уравновесить различные предметы. Они не имеют никакого отношения друг к другу, но в умелых руках мастера их словно поддерживает невидимая сила!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Равновесие   балансировка   балансировка предметов   вот это да!   интересные видео   мастер своего дела   равновесие. баланс   хобби   
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2  комментария
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Copycat 37 минут назад
как раз таки он и работает по законом физики или скорее всего технической механики и сопромата
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Dihydrogen Monoxide 7 минут назад
он не опровергает законы физики, а наоборот, подтверждает их.
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