Мастер балансировки из Китая бросает вызов законам физики

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Ван Екунь — исключительно терпеливый человек, который может по несколько часов пытаться уравновесить различные предметы. Они не имеют никакого отношения друг к другу, но в умелых руках мастера их словно поддерживает невидимая сила!
Ван Екунь проводит много времени, устанавливая различные предметы в некую конструкцию и пытаясь всё это уравновесить. Это может быть что угодно, от старинных швейных машинок на вертикально стоящих стеклянных пивных бутылках до больших газовых баллонов, ненадежно балансирующих на тонких металлических гаечных ключах. Кажется, что этому мастеру подвластны любые предметы и он способен уравновесить их в любой конфигурации.
Екунь увлекся искусством балансировки предметов в 2017 году. Сначала это было только хобби, и только три года спустя он начал делиться своими достижениями в социальных сетях. С тех пор Ван Екунь занимается этим делом вплотную, и теперь у него есть несколько миллионов онлайн-фолловеров только на Tik Tok.
В Китае он уже настоящая онлайн-звезда. Его видео увлекают, удивляют, обучают. Он показывает не только блестящий результат, но и процесс, часто состоящий из проб из ошибок. Сколько было разбитых бутылок и разрушенных конструкций, которые создавались по несколько часов!
Но в конце концов Ван всегда достигал своей цели, независимо от того, сколько времени на это уходило и сколько ошибок нужно было исправлять. Именно его самоотверженность и целеустремленность привлекают людей к тому, что он делает.
«Сбалансировать жизнь — это искусство, иногда серьезное, а иногда смешное», — сказал однажды Ван. «Делись техникой баланса каждый день, пусть каждый испытает волшебство мира в смехе!»
Помимо уравновешенных конструкций из неодушевленных предметов, таких как велосипед, поддерживаемый тремя стеклянными бутылками, Ван Екунь умеет создавать и динамические инсталляции. Например, из людей, сидящих на стульях, которые вот-вот упадут.
Даже если балансировка предметов не кажется вам увлекательной, этот мастер не может не вызывать восхищения. Это ж сколько нужно терпения и решимости! Особенно когда всё рушится в последний момент.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Равновесие балансировка балансировка предметов вот это да! интересные видео мастер своего дела равновесие. баланс хобби
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