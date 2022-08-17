Аттракцион был разработан совместно с латвийской фирмой Aerodium, которая специализируется на изготовлении вертикальных аэротруб на заказ.

Как это работает? Aerodium объясняет, что «специально разработанный поток ветра» удерживает любителя острых ощущений в «столбе ветра». «Ветер дует на вас, удерживая вас, пока вы учитесь управлять своим телом в воздухе», — объясняет он. В целях безопасности аттракцион окружен «специальной защитной сеткой», а в основании есть маты для мягкого приземления.