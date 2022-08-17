Единственная в Великобритании машина для свободного полета под открытым небом была запущена в парке развлечений «Hangloose Adventure Bluewater» в городе Дартфорд, Кент, и, как заявляют ее создатели, она дает посетителям «шанс испытать острые ощущения от свободного полета на фоне меловых скал».
Посетители могут парить в воздухе на высоте до пяти метров при одиночном полете и могут подняться еще выше в сопровождении инструктора. При этом профессионалам разрешают подниматься на максимальную высоту аттракциона — 10 метров.
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Аттракцион был разработан совместно с латвийской фирмой Aerodium, которая специализируется на изготовлении вертикальных аэротруб на заказ.
Как это работает? Aerodium объясняет, что «специально разработанный поток ветра» удерживает любителя острых ощущений в «столбе ветра». «Ветер дует на вас, удерживая вас, пока вы учитесь управлять своим телом в воздухе», — объясняет он. В целях безопасности аттракцион окружен «специальной защитной сеткой», а в основании есть маты для мягкого приземления.
«Трубы на открытом воздухе позволяет клиентам насладиться истинным ощущением полета без ограничений», — отмечает Aerodium.
Компания утверждает, что при использовании аэротрубы на открытом воздухе, а в помещении, опыт «больше похож на полет в свободном падении, дает больше свободы и не ограничивает обзор», поскольку пользователя не ограничивает защитное стекло или другие барьеры. Крытые аэротрубы уже работают по всей Великобритании, но новый аттракцион парка «Hangloose Adventure» — пока единственный в своем роде.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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