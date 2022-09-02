Примеры самых дорогостоящих опечаток в истории

Всего лишь одна буква. Или пропущенная запятая. Кажется, это такая мелочь. Но порой она может стать причиной потери денег. И немалых.
Опечатка в главной книге христиан обошлась более чем в 4,5 тыс. долларов. Очень давно – в 1631 году в Англии выпустили тираж Библии, в которой в седьмой заповеди допустили досадную ошибку. И ладно бы просто букву пропустили или ошибку допустили. Наборщики «потеряли» частицу «не», изменив смысл на противоположный – «прелюбодействуй». Какой-то шутник сразу придумал название – «Библия прелюбодеев». Весь тираж уничтожили, а издатель получил штраф в размере 3 тыс. фунтов.
Эта опечатка обошлась уже в более солидную сумму – 20 тыс. долларов. В кулинарной книге Penguin, изданной в Австралии, в качестве одного из ингредиентов блюда были указаны freshly ground black people (дословно – «свежемолотые черные люди»). Общественность пришла в ужас, ведь это был явный расистский выпад. Корректор ошибся в одном единственном слове – pepper (перец). Но написанного, как говорится, не вырубишь топором. Распроданные экземпляры отзывать не стали, а весь остальной тираж (около 7 тыс. книг) уничтожили.
А это уже очень досадная опечатка. Она обошла более чем в полмиллиона долларов. Редкая бутылка эля, возраст которого составлял 150 лет, была выставлена на аукцион. Но коллекционеры, охотившиеся за вожделенной бутылочкой, не смогли обнаружить ее в списке лотов. И немудрено: вместо Allsopp's Arctic Ale она была зафиксирована как Allsop's Arctic Ale. Одна единственная буква – и счастливчик практически без конкурентов выкупил коллекционный алкоголь за 300 баксов, исправил название и сразу перепродал лот за 502 тыс. долларов.
10 млн долларов. Только вдумайтесь в эту цифру. Турфирма Sonoma решила расширить клиентскую базу и разместила баннер в «Желтых страницах». Но с ошибкой: вместо экзотических из-за типографской ошибки компания предлагала эротические путешествия. Чем спровоцировала лавину звонков от заинтересованных потенциальных клиентов. Которым, к сожалению, помочь не могла. У типографии за подмоченную репутацию владельцы фирмы отсудили 10 млн долларов.
Эта опечатка могла бы стоить 50 млн долларов. Как? Автодилер, представительство которого базировалось в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико, США) в 2009 году запустило рекламную кампанию по привлечению новых клиентов. Фирма выпустила лотерейные билеты, один из которых должен был подарить счастливчику выигрыш в размере 1000 долларов. Все бы ничего, если бы из-за типографской опечатки не оказались выигрышными абсолютно все билеты. Общая сумма выигрыша выросла до невероятных 50 млн долларов. Понятно, что выплатить ее дилер был не в состоянии, поэтому людям пришлось объяснить ситуацию и вручить по символическому подарочному сертификату на 5 долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И уже никто не нашел лот? Они такие дебилы? Интересно, как бы они на Алиэкспрессе смогли что-то найти... "покрытие хвост зада" - на самом деле шумоизоляция багажника...