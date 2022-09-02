FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4694 поста • 1029 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Примеры самых дорогостоящих опечаток в истории

Примеры самых дорогостоящих опечаток в истории

Автор:
02 сентября 2022 10:10
Сообщество : Факты
Метки: буква   искажение   история   книга   лотерея   опечатка   ошибка   потеря   смысл   цена   
781
6

Всего лишь одна буква. Или пропущенная запятая. Кажется, это такая мелочь. Но порой она может стать причиной потери денег. И немалых.

×
×

Опечатка в главной книге христиан обошлась более чем в 4,5 тыс. долларов. Очень давно – в 1631 году в Англии выпустили тираж Библии, в которой в седьмой заповеди допустили досадную ошибку. И ладно бы просто букву пропустили или ошибку допустили. Наборщики «потеряли» частицу «не», изменив смысл на противоположный – «прелюбодействуй». Какой-то шутник сразу придумал название – «Библия прелюбодеев». Весь тираж уничтожили, а издатель получил штраф в размере 3 тыс. фунтов.


Эта опечатка обошлась уже в более солидную сумму – 20 тыс. долларов. В кулинарной книге Penguin, изданной в Австралии, в качестве одного из ингредиентов блюда были указаны freshly ground black people (дословно – «свежемолотые черные люди»). Общественность пришла в ужас, ведь это был явный расистский выпад. Корректор ошибся в одном единственном слове – pepper (перец). Но написанного, как говорится, не вырубишь топором. Распроданные экземпляры отзывать не стали, а весь остальной тираж (около 7 тыс. книг) уничтожили.


А это уже очень досадная опечатка. Она обошла более чем в полмиллиона долларов. Редкая бутылка эля, возраст которого составлял 150 лет, была выставлена на аукцион. Но коллекционеры, охотившиеся за вожделенной бутылочкой, не смогли обнаружить ее в списке лотов. И немудрено: вместо Allsopp's Arctic Ale она была зафиксирована как Allsop's Arctic Ale. Одна единственная буква – и счастливчик практически без конкурентов выкупил коллекционный алкоголь за 300 баксов, исправил название и сразу перепродал лот за 502 тыс. долларов.


10 млн долларов. Только вдумайтесь в эту цифру. Турфирма Sonoma решила расширить клиентскую базу и разместила баннер в «Желтых страницах». Но с ошибкой: вместо экзотических из-за типографской ошибки компания предлагала эротические путешествия. Чем спровоцировала лавину звонков от заинтересованных потенциальных клиентов. Которым, к сожалению, помочь не могла. У типографии за подмоченную репутацию владельцы фирмы отсудили 10 млн долларов.


Эта опечатка могла бы стоить 50 млн долларов. Как? Автодилер, представительство которого базировалось в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико, США) в 2009 году запустило рекламную кампанию по привлечению новых клиентов. Фирма выпустила лотерейные билеты, один из которых должен был подарить счастливчику выигрыш в размере 1000 долларов. Все бы ничего, если бы из-за типографской опечатки не оказались выигрышными абсолютно все билеты. Общая сумма выигрыша выросла до невероятных 50 млн долларов. Понятно, что выплатить ее дилер был не в состоянии, поэтому людям пришлось объяснить ситуацию и вручить по символическому подарочному сертификату на 5 долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: буква   искажение   история   книга   лотерея   опечатка   ошибка   потеря   смысл   цена   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Copycat 52 минуты назад
помню в британии в почтовой службе использовалась программа в коде которой тоже была "опечатка" и в итоге она каждый месяц показывала недостачу по деньгам, и эти умники ничего лучше не додумали чем вешать недостачу на сотрудников, даже не пытаясь проверить программу где то 7 а может больше лет, сотрудников штрафовали, судили и даже давали реальные сроки якобы за воровство, потом они таки допетрили что что то не так и наняли каких то азиатов для мониторинга, те покопав выяснили что ошибка в программе и сказали руководству, руководство испугалось и решило откупить кучей миллионов от нанятых ими же аудиторов типа что бы те молчали, однако информация утекла и теперь у их почтовой службы большие неприятности, так как они кучу народу посадили просто так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 секунд назад
Всё это фигня по сравнению с "Сралин" вместо "Сталин".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
BuG 2 минуты назад
Ошибки в рецептах, и медицинских справочниках ещё страшней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SolomonA 16 минут назад
"вместо Allsopp's Arctic Ale она была зафиксирована как Allsop's Arctic Ale."
И уже никто не нашел лот? Они такие дебилы? Интересно, как бы они на Алиэкспрессе смогли что-то найти... "покрытие хвост зада" - на самом деле шумоизоляция багажника...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Закрытый файл Полчаса назад
https://www.maximonline.ru/longreads/17-samykh-legendarnykh-opechatok-v-istorii-id147659/https://www.maximonline.ru/longreads/17-samykh-legendarnykh-opechatok-v-istorii-id147659/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47643



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
Чёткие таблички и надписи, поднимающие настроение
«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру Васильевичу Суворову такие страшные прозвища?
«Генерал Глотка» и «кровожадный полудемон»: за что европейцы дали Александру...
Набирающие популярность в сообществах
«Все были в шоке»: в Екатеринбурге школьник пришёл на торжественную линейку в женском платье
«Все были в шоке»: в Екатеринбурге школьник пришёл на торжественную линейку в женском...
"Российский" режиссер Марюс Вайсберг завершил в США работу над ремейком комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"
"Российский" режиссер Марюс Вайсберг завершил в США работу над ремейком комедии...
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга!

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#история#факты#картинки#авто аварии#актёр#в мире#автомир#фильм
#Юмор#прикол#животные#личная жизнь#интересное#подборка#аварии#автомобили#Ynews#звезды
#биография#шоу бизнес#интересно#дтп#забавно#театр#Приколы#Еда#собака#дети
Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $ Взломать любой iPhone или Android стоит 8 000 000 $ Фатально вышло: всё об ошибках Фатально вышло: всё об ошибках Д'Артаньян мнимый, предполагаемый и настоящий Д'Артаньян мнимый, предполагаемый и настоящий Советские мультфильмы, которые психологически потянет не каждый взрослый Советские мультфильмы, которые психологически потянет не каждый взрослый 5 классических картин и их историческая подоплёка 5 классических картин и их историческая подоплёка Оплата по счету за жизнь: реалии как они есть глазами Эрнеста Сетон-Томпсона Оплата по счету за жизнь: реалии как они есть глазами Эрнеста Сетон-Томпсона

На что жалуетесь?

Вернуться