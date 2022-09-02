Примеры самых дорогостоящих опечаток в истории

Эта опечатка могла бы стоить 50 млн долларов. Как? Автодилер, представительство которого базировалось в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико, США) в 2009 году запустило рекламную кампанию по привлечению новых клиентов. Фирма выпустила лотерейные билеты, один из которых должен был подарить счастливчику выигрыш в размере 1000 долларов. Все бы ничего, если бы из-за типографской опечатки не оказались выигрышными абсолютно все билеты. Общая сумма выигрыша выросла до невероятных 50 млн долларов. Понятно, что выплатить ее дилер был не в состоянии, поэтому людям пришлось объяснить ситуацию и вручить по символическому подарочному сертификату на 5 долларов.