Шутка ценою в миллиард

Зал замер. А Джеральд понёсся дальше, повествуя о том, что в ассортименте бренда даже есть изделия ценой меньше фунта. Можно ли говорить о качестве такой продукции?

На следующий день глава компании проснулся знаменитостью. Его цитировали ведущие издания страны. Хотя одумавшийся бизнесмен поспешил сказать, что это шутка. А закрытый формат мероприятия предполагал, что информация не станет достоянием общественности.

Цена акций фактически за ночь снизилась на 500 млн фунтов, что в современном эквиваленте составляет более 1,5 млрд долларов. Магазины сразу опустели. Отреагировали и инвесторы. И к концу года компании пришлось закрыть сотни магазинов и уволить тысячи сотрудников. Год спустя совет директоров попросил и самого Ратнера покинуть пост главы Ratners Group. После продажи своей доли и выплаты долгов Джеральд остался ни с чем.