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Советские мультфильмы, которые психологически потянет не каждый взрослый

Советские мультфильмы, которые психологически потянет не каждый взрослый

Автор:
25 мая 2022 12:19
Сообщество : СССР
Метки: СССР   взрослый   идея   история   мультфильм   пример   ребёнок   смысл   
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Советская мультипликация по праву считалась одной из лучших в мире. Мультфильмы снимали не только в столице, но и республиках. Ежегодно к радости детворы на экраны выходили десятки новых мультиков, некоторые из которых удостаивались престижных зарубежных наград.

Главной задачей советской анимации всё же был момент воспитательный, а не развлекательный. И каждый мульт чему-то учил подрастающее поколение: дружбе, взаимовыручке, эмпатии, добру.

Но некоторые продукты выходили настолько тяжелыми для восприятия ребёнком, что малышня и подростки не проявляли к ним интереса. А вот их родители  наоборот открывали в философски наполненных, драматических и даже жутковатых картинах что-то потаённое, важное, ценное и очень интересное.


Мульт «Заяц, который любил давать советы» снят в 1988 году по сценарию писателя Михаила Липскерова. Он просто пронизан сатирической атмосферой, высмеивающей бюрократию, буквоедство, невежество.

Единственным достоинством важного ушастого товарища было умение давать советы. Глупые, ненужные, по темам, в которых он был совершенно некомпетентен.

Корову он учил мычанию, сороконожку покалечил, заставив переучиваться правильному хождению, а соловушка, по его мнению, неверно выводил рулады. Очевидно, что все инициативы зайчишки заканчивались провалом.

Взрослым мультик понравился благодаря тому, что в собирательном образе напыщенного ушастика легко угадывались всезнающие начальники, соседи, коллеги и родственники, которые единственные в этом мире знали, как правильно жить.

Годом ранее на экраны вышел завораживающий психоделический мультфильм о художнике, который встретился с инопланетянином, прибывшим к нам для познания чужой культуры.

Гуманоид обладает поразительной способностью моментально принимать вид и форму любого объекта, стоит только на него взглянуть.

Художник впадает в ужас при виде странного существа, но положение спасает незатейливый мотивчик, который он начинает осторожно насвистывать. Пришелец повторяет, первый контакт установлен. И начинается настоящая межпланетная дружба, для которой нет границ.

Фильм ненавязчиво демонстрирует красоту мира, обращает внимание на проблему защиты окружающей среды. А музыкальная тема действительно бесподобна.


«Ограбление по...» 1978 года снял режиссер Ефим Гамбург. Здесь несколько другая картина. Изначально он задумывался как фильм для взрослых, но полюбился и подросткам.

Серия включает 4 новеллы, рассказывающих об особенностях ограбления в Италии, Франции, США и СССР. Комической отсылкой выступает использование в каждой серии узнаваемых образов известных актёров каждой из стран.

Серия демонстрирует нестандартный юмористический подход к традиционному детективному жанру и радует неожиданной развязкой и многочисленными пасхалками – отсылками к известным криминальным и детективным фильмам 60-70-х.


Тема говорящих животных и птиц неоднократно эксплуатировалась в мультипликации. Но в серии знаменитых мультфильмов студии «Арменфильм» имени. Амо Бекназаряна это обыграно настолько шедеврально и органично, что лучше, пожалуй, ещё никто и не снял.

Фильмы Роберта Саакянца – сами по себе мини-вселенная. Каждая история со смыслом – житейским и философским, несмотря на несколько сюрреалистичную картинку. И это неудивительно, поскольку снимал режиссёр в основном по мотивам народных сказок.

«Ух ты, говорящая рыба» 1983 года – одна из жемчужин советской мультипликации и яркий пример, демонстрирующий оригинальный авторский подход. Говорящая рыба просит старика отпустить её, обещая вознаградить в трудную минуту. Тот так и делает, хотя не верит в обещания. Но рыба держит своё слово и спасает человека от злого духа.


Какими ещё мультфильмами вы бы дополнили этот список?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   взрослый   идея   история   мультфильм   пример   ребёнок   смысл   
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9  комментариев
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69k
Viktor 2 часа назад
А мне вот этот момент из последнего мультика понравился!

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22k
Inter 15 минут назад
да армянские мульты-это шедевр. Ограбление по-также оч интересно и никакого выноса мозга
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38k
Aleksandr Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
Мефодий Час назад
а чувак из "контакта" конкретно у нас обосновался. понравилось видать...
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3k
sers 2 часа назад
Отличные мультфильмы, мне нравились!
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31k
ACU900 2 часа назад
Вот лучший психологический мультфильм. Судью на мыло!
Ссылка youtu.be
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2k
Жан Плов Лагман 2 часа назад
Вот прекрасный путеводитель в мир депрессии.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Лёха 2 часа назад
Тема странная.
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ, и, ж. Киносъёмка рисунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения, а также фильм, полученный такой съёмкой.
Фильмы бывают для детей, для взрослых. Мультфильмы можно тоже разделить на эти категории.
"мультфильмы, которые психологически потянет не каждый взрослый"
Порнографические фильмы с мультиками, кстати, не каждый гей и лесбиянка "потянет".
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