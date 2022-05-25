Советские мультфильмы, которые психологически потянет не каждый взрослый

Мульт «Заяц, который любил давать советы» снят в 1988 году по сценарию писателя Михаила Липскерова. Он просто пронизан сатирической атмосферой, высмеивающей бюрократию, буквоедство, невежество.

Единственным достоинством важного ушастого товарища было умение давать советы. Глупые, ненужные, по темам, в которых он был совершенно некомпетентен.

Корову он учил мычанию, сороконожку покалечил, заставив переучиваться правильному хождению, а соловушка, по его мнению, неверно выводил рулады. Очевидно, что все инициативы зайчишки заканчивались провалом.

Взрослым мультик понравился благодаря тому, что в собирательном образе напыщенного ушастика легко угадывались всезнающие начальники, соседи, коллеги и родственники, которые единственные в этом мире знали, как правильно жить.