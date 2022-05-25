Советские мультфильмы, которые психологически потянет не каждый взрослый

Советская мультипликация по праву считалась одной из лучших в мире. Мультфильмы снимали не только в столице, но и республиках. Ежегодно к радости детворы на экраны выходили десятки новых мультиков, некоторые из которых удостаивались престижных зарубежных наград.
Главной задачей советской анимации всё же был момент воспитательный, а не развлекательный. И каждый мульт чему-то учил подрастающее поколение: дружбе, взаимовыручке, эмпатии, добру.
Но некоторые продукты выходили настолько тяжелыми для восприятия ребёнком, что малышня и подростки не проявляли к ним интереса. А вот их родители наоборот открывали в философски наполненных, драматических и даже жутковатых картинах что-то потаённое, важное, ценное и очень интересное.
Мульт «Заяц, который любил давать советы» снят в 1988 году по сценарию писателя Михаила Липскерова. Он просто пронизан сатирической атмосферой, высмеивающей бюрократию, буквоедство, невежество.
Единственным достоинством важного ушастого товарища было умение давать советы. Глупые, ненужные, по темам, в которых он был совершенно некомпетентен.
Корову он учил мычанию, сороконожку покалечил, заставив переучиваться правильному хождению, а соловушка, по его мнению, неверно выводил рулады. Очевидно, что все инициативы зайчишки заканчивались провалом.
Взрослым мультик понравился благодаря тому, что в собирательном образе напыщенного ушастика легко угадывались всезнающие начальники, соседи, коллеги и родственники, которые единственные в этом мире знали, как правильно жить.
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Годом ранее на экраны вышел завораживающий психоделический мультфильм о художнике, который встретился с инопланетянином, прибывшим к нам для познания чужой культуры.
Гуманоид обладает поразительной способностью моментально принимать вид и форму любого объекта, стоит только на него взглянуть.
Художник впадает в ужас при виде странного существа, но положение спасает незатейливый мотивчик, который он начинает осторожно насвистывать. Пришелец повторяет, первый контакт установлен. И начинается настоящая межпланетная дружба, для которой нет границ.
Фильм ненавязчиво демонстрирует красоту мира, обращает внимание на проблему защиты окружающей среды. А музыкальная тема действительно бесподобна.
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«Ограбление по...» 1978 года снял режиссер Ефим Гамбург. Здесь несколько другая картина. Изначально он задумывался как фильм для взрослых, но полюбился и подросткам.
Серия включает 4 новеллы, рассказывающих об особенностях ограбления в Италии, Франции, США и СССР. Комической отсылкой выступает использование в каждой серии узнаваемых образов известных актёров каждой из стран.
Серия демонстрирует нестандартный юмористический подход к традиционному детективному жанру и радует неожиданной развязкой и многочисленными пасхалками – отсылками к известным криминальным и детективным фильмам 60-70-х.
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Тема говорящих животных и птиц неоднократно эксплуатировалась в мультипликации. Но в серии знаменитых мультфильмов студии «Арменфильм» имени. Амо Бекназаряна это обыграно настолько шедеврально и органично, что лучше, пожалуй, ещё никто и не снял.
Фильмы Роберта Саакянца – сами по себе мини-вселенная. Каждая история со смыслом – житейским и философским, несмотря на несколько сюрреалистичную картинку. И это неудивительно, поскольку снимал режиссёр в основном по мотивам народных сказок.
«Ух ты, говорящая рыба» 1983 года – одна из жемчужин советской мультипликации и яркий пример, демонстрирующий оригинальный авторский подход. Говорящая рыба просит старика отпустить её, обещая вознаградить в трудную минуту. Тот так и делает, хотя не верит в обещания. Но рыба держит своё слово и спасает человека от злого духа.
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Какими ещё мультфильмами вы бы дополнили этот список?
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МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ, и, ж. Киносъёмка рисунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения, а также фильм, полученный такой съёмкой.
Фильмы бывают для детей, для взрослых. Мультфильмы можно тоже разделить на эти категории.
"мультфильмы, которые психологически потянет не каждый взрослый"
Порнографические фильмы с мультиками, кстати, не каждый гей и лесбиянка "потянет".