Фотограф объединяет старые семейные снимки, показывая тесную связь между поколениями

Она объединила старые семейные снимки родных с фотографиями своих детей. Тем самым авторка хотела показать, как сквозь время поколения тянутся друг к другу. Даже через года незримая связь остаётся с родными людьми. И она навсегда останется между теми, кто был до, теми, кто есть сейчас и теми, кто придёт после.

Вырощенный