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Фотограф объединяет старые семейные снимки, показывая тесную связь между поколениями

Фотограф объединяет старые семейные снимки, показывая тесную связь между поколениями

Автор:
02 сентября 2022 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   дети   поколение   связь   семья   фото   фотограф   
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Семья — этот тот самый важный фундамент, на котором строится будущая личность, жизнь каждого человека. Американская фотографиня Диана Черен Нюгрен создала проект, посвящённый роли семейной истории в формировании нашего ощущения себя и своего места в мире.

Она объединила старые семейные снимки родных с фотографиями своих детей. Тем самым авторка хотела показать, как сквозь время поколения тянутся друг к другу. Даже через года незримая связь остаётся с родными людьми. И она навсегда останется между теми, кто был до, теми, кто есть сейчас и теми, кто придёт после.


Вырощенный

×
×

Куколки

Женщины рода

Противостояние

Поход на ярмарку

Две бабушки

Бабушкина куколка

Когда я спустился к морю

Перед водопадом

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Метки: Время   дети   поколение   связь   семья   фото   фотограф   
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