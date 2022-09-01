Посвящается всем тем, кто дождался осени, но так и не побывал в отпуске

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Больше всего летом раздражают загорелые и отдохнувшие люди, побывавшие в отпуске. В то же время у тебя не получается уже второй месяц нормально отдохнуть на выходных.
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Метки: 1 сентября Юмор отпуск отпускники работа усталость
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Этим чудесным жарким летом каждую пятницу и выходные, а в самую жару и после работы, не заходя домой, как штык на водоём, на пляж, купаться, загорать, каждый уик-энд как мини-отпуск. Отпуск был в июне. Что со мной не так?