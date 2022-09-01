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Посвящается всем тем, кто дождался осени, но так и не побывал в отпуске

Посвящается всем тем, кто дождался осени, но так и не побывал в отпуске

Автор:
01 сентября 2022 19:51
Сообщество : Юмор
Метки: 1 сентября   Юмор   отпуск   отпускники   работа   усталость   
3179
18
Больше всего летом раздражают загорелые и отдохнувшие люди, побывавшие в отпуске. В то же время у тебя не получается уже второй месяц нормально отдохнуть на выходных.
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Метки: 1 сентября   Юмор   отпуск   отпускники   работа   усталость   
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16  комментариев
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
Скоро вспомнят))
Ссылка youtu.be
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563
Predictor 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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876
Мария Коненкова Полчаса назад
Не понимаю. Почему загорелые люди летом должны раздражать? Почему вы работаете по выходным? Почему вы летом не в отпуске? Что не так с вашей жизнью??
Этим чудесным жарким летом каждую пятницу и выходные, а в самую жару и после работы, не заходя домой, как штык на водоём, на пляж, купаться, загорать, каждый уик-энд как мини-отпуск. Отпуск был в июне. Что со мной не так?
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2k
Leonid 36 минут назад
Я в воскресение улетаю в отпуск
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12
crocodile172 48 минут назад
А что не так с отпуском в инваре? Я все отпуска выбираю осенью, зимой и весной. Смысл как раз в поездках в теплые края, когда дома холодно. Летом каждый выходной (да и вечер после работы) как мини-отпуск.
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3k
!ГЕНнадий Час назад
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ну, скажете же уже, кто-нибудь, мне, старому пердуну советской школьной закалки, правда, что законодательно отменили предлог "из", а оставили только "с"? Ну, как можно, например, возвращаться С отпуска? Стало быть, уходить надо НА отпуск?
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22k
Егор Час назад
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Никифоридис

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