Лежу, просьба не беспокоить: пользователи соцсетей поделились впечатлениями об отпуске

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Лето - это всегда сезон отпусков. Хочется закинуть сланцы в чемодан и отправиться на морское побережье, но наши желания не всегда подкрепляются возможностями. Перед вами реальные истории пользователей соцсетей, у которых с отпусками сложились своеобразные отношения.
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1. Ловите бесплатную житейскую хитрость
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2. Начнем с проблем, с которыми сталкиваюьтся люди, планирующие свои отпуска летом
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3. Отсутсвие денег - самая распространенная проблема
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4.
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5. Как выходят из ситуации люди, которым еще не положен отпуск
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6. Позитивное мышление
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7. Скажите, как работать, если в почте такое?
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9. Чем заняться в отпуске, если поездка на море не состоялась
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12. Классика жанра
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13. Когда тебе за 30 и ты собрался в отпуск с друзьями
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14. Когда ты с отпуском в очень сложных отношениях
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Источник:
АНТИФИШКИ
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