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Лежу, просьба не беспокоить: пользователи соцсетей поделились впечатлениями об отпуске

Лежу, просьба не беспокоить: пользователи соцсетей поделились впечатлениями об отпуске

Автор:
08 июля 2022 13:18
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Твиттер   лето   море   отзыв   отпуск   офис   пляж   работа   
3734
16
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Лето - это всегда сезон отпусков. Хочется закинуть сланцы в чемодан и отправиться на морское побережье, но наши желания не всегда подкрепляются возможностями. Перед вами реальные истории пользователей соцсетей, у которых с отпусками сложились своеобразные отношения.
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Источник:

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Метки: twitter   Твиттер   лето   море   отзыв   отпуск   офис   пляж   работа   
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31  комментарий
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1k
Faithless 2 часа назад
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У меня 99% коллег за последний год сменилось по этой причине. Как только говорил про уход им начинали закручивать гайки, чтоб они побыстрее приняли это решение. Причем работник были очень квалифицированные и сфера работы весьма специфическая
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1k
Vadim Balabanov Минуту назад
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Скромнее надо было что-то ставить...
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7k
Дети откопали осла 5 минут назад
Отпуск сейчас лучше проводить на украине !
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15k
ВОВЧЕГ 14 минут назад
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Начальник приехал с отпуска загорелый и стал еще больше похож на говно!
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3k
Дмитрий ! Полчаса назад
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Не, ну, если они используют градусники ректально, тогда да.
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21k
SolomonA Полчаса назад
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Зависит от того, чем ты занимаешься на работе. Для кого-то это отдых...
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1k
анатолий горленко Полчаса назад
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Я - гуманитарий, в цифрах слаб совсем.
Мерил х. термометром.
Вышло 37.
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1k
vijilante Полчаса назад
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А я всегда хожу в отпуск только зимой ,патамушта зимой ничего делать не надо - валяйся и бухай. Никакой дачи с ипучим огородом , никакова ремонта крыши или забора - КРАСОТА !
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1k
анатолий горленко 39 минут назад
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Где мышь, клава?
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1k
анатолий горленко 43 минуты назад
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- Хочу в эротический отпуск...
- Это как?
- Да высплюсь во всех позах.
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1k
анатолий горленко 52 минуты назад
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Начальник:
Незаменимых - нет! Есть незаменённые.
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36
Сигизмунд Лазаревич 57 минут назад
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В ноябре в Вьетнаме шикарно отдохнуть можно. Особенно когда отпуск 45 дней
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36
Сигизмунд Лазаревич 58 минут назад
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значит есть от тебя какая-то польза конторе. 99,9% после такого заявления вылетают с работы
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1k
Дро4ер Полоумный Час назад
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Да хоть в ноябре, лишь бы в отпуск
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1k
Alex Kot Час назад
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Прикольная "подставка" для монитора
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2k
веселый просто Час назад
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Акула ест только австриек и румынок
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46k
dima423 2 часа назад
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зависть?)
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