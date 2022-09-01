Куда лучший нянь страны исчез после роли в «Гении»?

В 70-х режиссер Владимир Грамматиков приступил к поиску исполнителя главной роли в картине «Усатый нянь». Главным требованием к кандидатам было умение хорошо петь и владеть гитарой. Хотя многие пробовавшиеся и соответствовали ему, пробы актеры провалили.

Почему? Дело в том, что приходилось иметь дело с детьми. И ладить с ними, направляя энергию в нужное русло, поскольку ребятня постоянно отвлекалась на посторонние раздражители, срывая съемочный процесс.