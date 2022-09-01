Куда лучший нянь страны исчез после роли в «Гении»?

В 70-х Сергей Проханов не просто блистал. Благодаря роли Кеши Четвергова в фильме «Усатый нянь» он стал звездой всесоюзного масштаба.
Эта роль стала для актера знаковой, но при этом стала причиной и немалого количества проблем. Частично образ Кеши даже стал стимулом ухода Проханова из кино.
Сергей дебютировал в театре и кино еще в бытность учебы в Щукинском училище. И уже в те годы начало формироваться его амплуа – эдакий рубаха-парень из соседнего двора. Частыми в карьере были роли простых рабочих или пионервожатых.
В 70-х режиссер Владимир Грамматиков приступил к поиску исполнителя главной роли в картине «Усатый нянь». Главным требованием к кандидатам было умение хорошо петь и владеть гитарой. Хотя многие пробовавшиеся и соответствовали ему, пробы актеры провалили.
Почему? Дело в том, что приходилось иметь дело с детьми. И ладить с ними, направляя энергию в нужное русло, поскольку ребятня постоянно отвлекалась на посторонние раздражители, срывая съемочный процесс.
И тут… Появляется молодой преисполненный самоуверенности Проханов и заявляет, что он именно тот, кого так долго и безуспешно искали. Сначала Грамматиков подивился граничащей с наглостью самоуверенности. Но потом решил дать артисту шанс: отправил Сергея к детям и наблюдал, что из этого выйдет. А вышло поразительное: через пару минут многоголосый шум утих. Режиссер с удивлением заглянул в комнату и увидел, что дети в восхищении наблюдают за актером, изображающим рыбу. А потом начали с восторгом повторять его движения.
С детьми работать сложно. Но именно благодаря умению Проханова ладить с ребятней маленькие артисты воспринимали съемочный процесс как игру и вели себя очень органично. А некоторые малыши так привязались к исполнителю главной роли, что расставались с ним после съемок буквально со слезами.
После премьеры Проханов стал звездой. Но за славу пришлось заплатить. Как вспоминает сам Сергей Борисович об этом:
«Усатый нянь» подарил многое, и кажется, столько же забрал. Слишком сильно приклеился образ Кеши, не позволяя мне развиваться... Я потерял массу хороших ролей, играя лишь персонажей подобного амплуа.
Предложения после картины посыпались как из рога изобилия. Но актер превратился в заложника образа: все предложения были однотипными. Немного разбавила систему картина «Молодая жена»: в ней актер сыграл отрицательного героя второго плана.
Проханов не стал противиться и вернулся к привычному амплуа. А в 1991 году сыграл в картине Виктора Сергеева «Гений». Образ мошенника получился столь убедительным, что с ним стали искать встречи всякого рода преступные элементы, чтобы «связи навести».
После кризиса 90-х Сергей Борисович всецело погрузился в театральную деятельность. И видимо правильно сделал. У Проханова в этом году будет юбилей – 70 лет. Но, несмотря на возраст, он продолжает режиссерскую и педагогическую деятельность, совмещая ее с административной работой.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 8 сложных сцен в фильмах, которые были сняты с первого дубля
- Не только Джек Воробей: 7 малоизвестных, но крутых ролей Джонни Деппа
- «Старики-разбойники»: зачем Никулин красил волосы, как разыграл Евстигнеева
- Мистер Позитив: как сложилась жизнь Юрия Внукова – одного из самых обаятельных, светлых и ярких актёров?
- Актёры особого назначения