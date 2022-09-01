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Куда лучший нянь страны исчез после роли в «Гении»?

Куда лучший нянь страны исчез после роли в «Гении»?

Автор:
01 сентября 2022 13:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Усатый нянь   актёр   кеша четвергов   кино   образ   роль   сергей проханов   
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В 70-х Сергей Проханов не просто блистал. Благодаря роли Кеши Четвергова в фильме «Усатый нянь» он стал звездой всесоюзного масштаба.

Эта роль стала для актера знаковой, но при этом стала причиной и немалого количества проблем. Частично образ Кеши даже стал стимулом ухода Проханова из кино.


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Сергей дебютировал в театре и кино еще в бытность учебы в Щукинском училище. И уже в те годы начало формироваться его амплуа – эдакий рубаха-парень из соседнего двора. Частыми в карьере были роли простых рабочих или пионервожатых.


В 70-х режиссер Владимир Грамматиков приступил к поиску исполнителя главной роли в картине «Усатый нянь». Главным требованием к кандидатам было умение хорошо петь и владеть гитарой. Хотя многие пробовавшиеся и соответствовали ему, пробы актеры провалили.

Почему? Дело в том, что приходилось иметь дело с детьми. И ладить с ними, направляя энергию в нужное русло, поскольку ребятня постоянно отвлекалась на посторонние раздражители, срывая съемочный процесс.


И тут… Появляется молодой преисполненный самоуверенности Проханов и заявляет, что он именно тот, кого так долго и безуспешно искали. Сначала Грамматиков подивился граничащей с наглостью самоуверенности. Но потом решил дать артисту шанс: отправил Сергея к детям и наблюдал, что из этого выйдет. А вышло поразительное: через пару минут многоголосый шум утих. Режиссер с удивлением заглянул в комнату и увидел, что дети в восхищении наблюдают за актером, изображающим рыбу. А потом начали с восторгом повторять его движения.


С детьми работать сложно. Но именно благодаря умению Проханова ладить с ребятней маленькие артисты воспринимали съемочный процесс как игру и вели себя очень органично. А некоторые малыши так привязались к исполнителю главной роли, что расставались с ним  после съемок буквально со слезами.


После премьеры Проханов стал звездой. Но за славу пришлось заплатить. Как вспоминает сам Сергей Борисович об этом:

«Усатый нянь» подарил многое, и кажется, столько же забрал. Слишком сильно приклеился образ Кеши, не позволяя мне развиваться... Я потерял массу хороших ролей, играя лишь персонажей подобного амплуа.


Предложения после картины посыпались как из рога изобилия. Но актер превратился в заложника образа: все предложения были однотипными. Немного разбавила систему картина «Молодая жена»: в ней актер сыграл отрицательного героя второго плана.


Проханов не стал противиться и вернулся к привычному амплуа. А в 1991 году сыграл в картине Виктора Сергеева «Гений». Образ мошенника получился столь убедительным, что с ним стали искать встречи всякого рода преступные элементы, чтобы «связи навести».


После кризиса 90-х Сергей Борисович всецело погрузился в театральную деятельность. И видимо правильно сделал. У Проханова в этом году будет юбилей – 70 лет. Но, несмотря на возраст, он продолжает режиссерскую и педагогическую деятельность, совмещая ее с административной работой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Усатый нянь   актёр   кеша четвергов   кино   образ   роль   сергей проханов   
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7  комментариев
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Евгений 49 минут назад
Папа денег не даёт, Костя деньги сам возьмёт....
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22k
Serg2001 51 секунду назад
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107
MAXIMUS 5 минут назад
Ну и куда он исчез?

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89
dm.star2011 7 минут назад
"папа денег не даёт,костик деньги сам возьмёт" (С)....компактпараболики!
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9k
Игорь Полчаса назад
и куда он пропал?
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5k
heta Полчаса назад
А ведь фильм с ним - на десятилетия...
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26k
Ваня 49 минут назад
пожелаем крепкого здоровья лучшему пионервожатому ивану ковалеву (сегодня ночью в очередной раз пересмотрел "завтрак на траве")...
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