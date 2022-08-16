Инженер изобрел четвероногого робота, который позволяет змеям «ходить»

Аллен Пэн, инженер и ютубер из Лос-Анджелеса, изобрел необычное устройство, состоящее из длинной трубки и четырех пластиковых лапок, чтобы «вернуть змеям ноги», которые те потеряли в ходе эволюции.
Пэн выложил на своем Youtube-канале видео о своем проекте, включая испытание устройства. В ролике змея любопытно выглядывает из трубки, неспешно передвигаясь по комнате на четырех лапах. Пэн объяснил, что создал робота, чтобы «вернуть змеям ноги».
Около 150 миллионов лет назад у змей действительно были лапы, но в процессе эволюции они лишились их из-за, как полагают ученые, генетической мутации. Даже в наше время у некоторых питонов можно найти крошечные кости лапок внутри тела, хотя они слишком малы и являются рудиментарными — остатками чего-то, что когда-то было полезным.
«На самом деле мне жалко змей; они потеряли ноги, и никто даже не пытается их найти — никто, кроме меня, — объясняет Пэн на видео. — Когда у любого другого животного деформированы ноги, человечество объединяется, чтобы плюнуть в лицо богу, так что мы построили этому животному потрясающие новые киберноги».
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Пэн вдохновлялся западным трехпалым сцинком (Chalcides striatus), видом ящерицы с четырьмя крошечными лапами. Этот вид удивительно похож на змею, если не считать четырех маленьких конечностей.
«Пожалуй, это самое близкое к настоящей змее с ногами, что я смог найти», — сказал Пэн.
Опробовав неудачный прототип на мягкой игрушке-змее, Пэн построил систему из четырех роботизированных ног, каждая из которых оснащена серводвигателями, подключенными к плате контроллера — подобно моделям железной дороги, в которых поезд автоматически перемещается по рельсам. Ноги можно активировать по беспроводной связи с помощью небольшого пульта в виде брелка для ключей.
Пэн хотел разработать такой дизайн, чтобы змея «могла бы надеть или снять» устройство самостоятельно — чтобы ее нельзя было загнать в устройство против ее воли, поскольку это было бы неэтично. Поэтому центральный корпус робота представляет собой длинную пластиковую трубу с отверстиями на обоих концах.
Пэн также сходил в местный зоомагазин, чтобы посмотреть, как ходит рептилия, и запрограммировать робота, чтобы тот передвигался таким же образом.
«Благодаря этим визуальным данным я смог реконструировать, как могла бы ходить змея, если бы у нее все еще были ноги», — объясняет Пэн.
Затем Пэн посетил Энтони Завалу, заводчика змей из Темекулы, Калифорния, чтобы опробовать робота на змее-добровольце. Когда Завала впервые попытался запустить змею в трубку, она сначала продвинулась на несколько сантиметров, после чего повернула назад. Однако в конце концов змея все же проскользнула прямо в трубу, пока ее голова не высунулась с другой стороны, и робот смог начать двигаться.
На видео видно, как змея высовывает язык — признак того, что она пытается понять, что происходит вокруг. Пэн отметил, что разъяренная змея принимает S-образную форму тела, в то время как довольная змея расслабляется и растягивается «как лапша». Из-за этого и прямой формы пластиковой трубки это означает, что только «счастливые змеи» могут использовать роботизированные ноги.
В заключение Пэн сказал, что за один день он обратил вспять «150 миллионов лет эволюционных ошибок».
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Обычный постельный клоп (не путать с местным дурачком с ником klop) раньше был летающими насекомым, но в процессе эволюции утратил способность летать за ненадобностью - пища сама приходила к нему. Так вот, думаю, надо с помощью мини-квадрокоптера вернуть клопам возможность полёта. А учитывая анабиотические свойства клопа и стойкость к радиации - надо продать этот проект НАСА.
Пусть ещё кроту глаза сделает.