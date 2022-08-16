Инженер изобрел четвероногого робота, который позволяет змеям «ходить»

Пэн выложил на своем Youtube-канале видео о своем проекте, включая испытание устройства. В ролике змея любопытно выглядывает из трубки, неспешно передвигаясь по комнате на четырех лапах. Пэн объяснил, что создал робота, чтобы «вернуть змеям ноги».

Около 150 миллионов лет назад у змей действительно были лапы, но в процессе эволюции они лишились их из-за, как полагают ученые, генетической мутации. Даже в наше время у некоторых питонов можно найти крошечные кости лапок внутри тела, хотя они слишком малы и являются рудиментарными — остатками чего-то, что когда-то было полезным.

«На самом деле мне жалко змей; они потеряли ноги, и никто даже не пытается их найти — никто, кроме меня, — объясняет Пэн на видео. — Когда у любого другого животного деформированы ноги, человечество объединяется, чтобы плюнуть в лицо богу, так что мы построили этому животному потрясающие новые киберноги».