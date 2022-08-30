«Бесстыдный» палец», спасительная шутка и другие любопытные факты обо всём

Если вы не знаете, как скоротать вечер, лучше всего занять себя познанием чего-то нового и интересно. Расширить кругозор, как всегда, поможет подборка удивительных фактов обо всём на свете.
Все мы привыкли в жаркий день пить много воды, однако, как бы странно это не звучало, лучше отдать предпочтение чашке горячего острого супа. Всё дело в том, что в острой еде содержится капсаицин, оказывающий раздражительный эффект на слизистую. Тело направляет в мозг сигналы о перегреве, заставляя железы вырабатывать больше пота и, тем самым, снижая температуру тела.
Резцы бобров имеют оранжевый цвет, поскольку в них содержится железо, упрочняющее зубы. Этим и объясняется их способность так просто перегрызать стволы даже массивных деревьев. К слову, бобры также могут задерживать дыхание под водой на 15 минут, а их веки прозрачны, что позволяет животным использовать их также, как очки для плавания.
Довольно забавный исторический факт. У короля Франции Франциска I был придворный шут Николас Ферриаль. Последний во время своего выступления забылся и хлопнул короля по заднице, за что его собирались казнить. Позже король остыл и пообещал простить Ферриаля, если тот сможет придумать ещё более оскорбительную шутку.
У него вышло: «Прости меня, король! Я принял тебя за королеву». Так что королевский шут успешно избежал смерти.
Не секрет, что Джеки Чан находится в чёрном списке всех страховых компаний. Однако там же оказались и каскадёры, участвующие в его постановках. Именно поэтому известный актёр создал Ассоциацию каскадёров, в которой лично обучает своих подопечных опасному ремеслу и оплачивает им медицинские счета из своего кошелька.
Кембриджский университет провёл исследование, в ходе которого выяснял, какие группы людей хуже всего справляются с интеллектуальными задачами. Оказалось, что наибольшие трудности с этим испытывают те, кто придерживается радикальных экстремистских взглядов.
Сегодня довольно часто средний палец называют «факом», однако древние римляне называли его «бесстыдным». Всё из-за того, что он символизировал фаллос, а согнутые по бокам пальцы – тестикулы.
У японцев существует довольно интересная практика, которую стоило бы взять на вооружение другим странам. Дело в том, что некурящим работникам предприятий предоставляют 6 дополнительных дней отпуска, компенсируя перекуры.
Немного о феноменах. Наверняка, многие из вас хоть раз прибегали к «стратегической некомпетентности». Именно так называют способ избегания задач под предлогом незнания, как её выполнять.
Существует такое понятие, как «ошибка большого пальца». Именно так называют ошибочный ввод с клавиатуры или клик мышкой во время работы на финансовых рынках, что может привлечь к убыткам. Например, так произошло в 2001 году, когда компания UBS продала 610 тыс. акций по 6 йен, вместо 6 акций по 610 тыс. Фондовая биржа не закрыла торги, из-за чего пришлось выкупать ценные бумаги назад уже по рыночной цене, что привело к потере 100 млн долларов.
Человек не может передвигаться прямо без визуального ориентира. Даже если вам кажется, что с завязанными глазами вы передвигаетесь прямо, вы заблуждаетесь. На самом деле вы будете идти по неровной спирали из-за того, что возникает ошибка ощущения расположения частей собственного тела в пространстве.
Довольно странная история произошла во Франции в 2012 году. Там местная жительница получила телефонный счёт на сумму 11 721 000 000 000 000 евро, что в 6 тыс. раз превышает ВВП страны. Вот только в компании заявили, что ничего не могут с этим поделать и предложили оплатить задолженность в рассрочку. После нескольких нервных дней всё-таки выяснилось, что заплатить ей нужно было 117,21 евро.
Ну и закончим немного жутковатым фактом о крысах. Если вы боитесь их укуса, то не напрасно. Правда, кусают они только в том случае, если загнаны в угол. Зато, с какой силой! Их челюсть схожа с челюстями аллигаторов, поэтому они способны прокусить даже человеческую кость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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