«Бесстыдный» палец», спасительная шутка и другие любопытные факты обо всём

У него вышло: «Прости меня, король! Я принял тебя за королеву». Так что королевский шут успешно избежал смерти.

Не секрет, что Джеки Чан находится в чёрном списке всех страховых компаний. Однако там же оказались и каскадёры, участвующие в его постановках. Именно поэтому известный актёр создал Ассоциацию каскадёров, в которой лично обучает своих подопечных опасному ремеслу и оплачивает им медицинские счета из своего кошелька.