Защита от неудобств: простые и полезные вещи, призванные облегчить жизнь

Нередко бывает так, что в шкаф трудно уместить все имеющиеся кружки. Чтобы освободить пространство можно воспользоваться подставкой для чашек, с которой можно размещать их друг на друге. Чтобы они не падали, существует специальное крепление, позволяющее соединять кружки разных размеров.

Следующее приспособление идеально подойдёт для женщин, которые испытывают трудности с застёгиванием молний сзади, а именно цепочка. Это приспособление закрепляется на собачке, позволяя потянуть её вверх. Тогда не потребуется заниматься йогой, чтобы изловчиться и застегнуть всё руками самостоятельно.

Ещё одно удобное устройство – это подвесное мусорное ведро, которое легко можно закрепить под рабочей частью стола, чтобы сбросить в него очистки и крошки, не отвлекаясь от готовки.