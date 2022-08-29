Защита от неудобств: простые и полезные вещи, призванные облегчить жизнь

Ежедневно мы выполняем немало действий, которые мало того, что надоедают, но и доставляют неудобства. Например, разложить по парам постиранные носки или убрать крошки из рюкзака.
Да, во многом это мелочи, однако нередко выводящие из себя. Именно поэтому сегодня придумано уже немало крутых вещей, призванных упростить эту рутинную возню.
Наверняка все сталкивались с засорами труб, которые приходится удалять вантузом или жидкими чистящими средствами. Знали ли вы, что последнее теперь существует в форме палочек, которую нужно забросить в слив, и она удалит весь скопившийся жир и грязь.
Нередко бывает так, что в шкаф трудно уместить все имеющиеся кружки. Чтобы освободить пространство можно воспользоваться подставкой для чашек, с которой можно размещать их друг на друге. Чтобы они не падали, существует специальное крепление, позволяющее соединять кружки разных размеров.
Следующее приспособление идеально подойдёт для женщин, которые испытывают трудности с застёгиванием молний сзади, а именно цепочка. Это приспособление закрепляется на собачке, позволяя потянуть её вверх. Тогда не потребуется заниматься йогой, чтобы изловчиться и застегнуть всё руками самостоятельно.
Ещё одно удобное устройство – это подвесное мусорное ведро, которое легко можно закрепить под рабочей частью стола, чтобы сбросить в него очистки и крошки, не отвлекаясь от готовки.
Согласитесь, довольно муторно собирать носки по парам после стирки, ведь некоторые из них магическим образом умудряются исчезнуть. Именно для этого придуман специальный органайзер, который позволит скрепить пары между собой и спокойно простирнуть без риска утраты.
Ещё одна проблема, с которой сталкивался каждый: падающие продукты мимо сковороды с доски для резки, оказывающиеся на полу или плите, но точно не на сковороде. Для этого придумана складная разделочная доска, края которой можно приподнять. Тогда уж точно все нужные ингредиенты будут доставлены по назначению.
Знали ли вы, что волосы можно удалять не только бритвой? Ведь это по-настоящему может выматывать. Оказывается, что для этого придумали специальную губку, для использования которой достаточно намочить кожу. По крайней мере, те, кто пользовался ей, утверждают, что риска порезаться нет совсем.
Постоянно развязывающиеся шнурки бесят всех. Для таких людей придумали магнитные застёжки, которые надеваются на кончики и защёлкиваются. Идеально подойдут для тех, кто устал постоянно нагибаться на ходу. Особенно, когда куда-то опаздывает.
Жарка еды нередко оборачиваются брызгами жира на поверхность или вашу одежду. Чтобы это избежать придумали специальный экран на сковородку, вставляющийся в стенки последней и делающий их выше. Удобство заключается в том, что еду можно помещать, не снимая насадку.
Ну и закончим тем самым специальным очистителем сумок, избавляющим от потребности их выворачивать, чтобы убрать бесящие крошки. Для этого придумали специальный липкий шарик, который нужно забросить внутрь и покатать, чтобы он собрал грязь. После остаётся только его помыть.
А какое приспособление, по вашему мнению, действительно может оказаться полезным?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Скорей бы первое сентября...
И как это поможет застегнуть молнию?