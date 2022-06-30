Необычный апсайклинг: 20 креативных примеров дизайнерской мысли

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Переработка всего, чего бы то ни было во что-то новое - уже давно не новая идея. И касается это, пожалуй, всех сфер нашей жизни. Одежда не является исключением и здесь полет дизайнерской мысли просто поражает.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Апсайклинг (от англ. upcycling) это вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличения их ценности. Творческий подход к «новому прочтению» старых вещей.
Но это - дизайнерское говно...
Ну это другое дело...
таланта ноль, а желания словить хайп полная жопа...
да и пост по факту оказался так себе