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Необычный апсайклинг: 20 креативных примеров дизайнерской мысли

Необычный апсайклинг: 20 креативных примеров дизайнерской мысли

Автор:
30 июня 2022 11:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Переработка   Фабрика идей   апсайклинг   дизайн   интересное   мода   одежда   
1281
21

Переработка всего, чего бы то ни было во что-то новое - уже давно не новая идея. И касается это, пожалуй, всех сфер нашей жизни. Одежда не является исключением и здесь полет дизайнерской мысли просто поражает.

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Источник:

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Метки: Переработка   Фабрика идей   апсайклинг   дизайн   интересное   мода   одежда   
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7  комментариев
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3k
SandMANn Час назад
Информация для русскоязычных.

Апсайклинг (от англ. upcycling) это вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличения их ценности. Творческий подход к «новому прочтению» старых вещей.

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69k
Доктор Джонс 12 минут назад
Гляди - говно!
Но это - дизайнерское говно...
Ну это другое дело...
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39k
Aleksandr 23 минуты назад
насрать бы в руки таким "дизигнерам"
таланта ноль, а желания словить хайп полная жопа...
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
За название поста сходу МИНУС!
да и пост по факту оказался так себе
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162
Андрей 41 минуту назад
что за отстой
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