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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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8.
Фотография для John Player Special Calendar от немецкого фотографа Вернера Бокельберга, чья серия снимков известных моделей со спины стала классикой фотоискусства. 1980 год
9.
9 сентября 1995 года в ходе драки в Госдуме, завязавшейся во время обсуждения ситуации на Балканах, Владимир Жириновский оттаскал за волосы депутата Евгению Тишковскую (на фото) и ударил в лицо ее коллегу Нину Волкову
11.
Дэвид Боуи выступал с пиратской повязкой на глазу. 1974 год
Конечно, публика решила, что это очередной сценический образ рок-звезды. Однако Боуи закрывал один глаз вовсе не для того, чтобы создать нового персонажа, все оказалось куда прозаичнее. Надеть повязку музыканта вынудил обострившийся конъюнктивит.
13.
Норвежские дети играют у воронки от бомбы "Tallboy" на фоне затонувшего линкора «Тирпиц»
Линкор «Тирпиц», входящий в ВМС Германии во время операции «Катехизис» 12 ноября 1944 г. был атакован британскими бомбардировщиками и после попадания 3-х бомб типа Tallboy завалился на борт и затонул.
16.
Английская актриса Дайана Дорс плывёт на Венецианский кинофестиваль на гондоле в бикини из норкового меха. 1955 год
В результате она обрела всемирную известность практически за один день, заработав титул «британской Мэрилин Монро».
21.
В 1966-1967 году в Ленинграде проводили реконструкцию Кировского моста (ныне - Троицкий). Проект был грандиозный, с возведением временного объездного моста
22.
Гарри Суонси Пельта сильнейший мужчина на тот момент в Уэльсе. На фото ему 21 год, а род его деятельности - портной. 1935 год
25.
«Шейная щётка», сконструированная для очищения детской шеи во время игр. 1950 год. Видно, как «счастлив» ребёнок.
26.
Полдень в Париже в 1899 год
Снимок сделан на Всемирной выставке, для которой и была возведена Эйфелева башня, по плану временная постройка.
31.
Великий князь Алексей Александрович позирует фотографу во время своего визита в США, 1871 год.
Великий князь получил в подарок от вождя Пятнистого Хвоста индейский вигвам, лук и стрелы.
В настоящее время они хранятся в музее в Твери.
В настоящее время они хранятся в музее в Твери.
36.
Конкурсанты «Мисс Америка» в 1945 году
Победила Бесс Майерсон, 3-я слева. Она известна тем, что была первой еврейкой по происхождению (родилась в семье еврейских иммигрантов из России), выигравшей конкурс «Мисс Америка», а также первой «мисс Америка», кто закончил колледж.
37.
Вскрытие и демонтаж большевиками раки Александра Невского в соборе Александро-Невской Лавры. Май 1922 г.
Рака, изготовленная из драгоценного серебра с 1/3 золотника весом 89 пудов 22 фунта (около 1,5 тонны) с 1922 года находится в Эрмитаже.
38.
Экспериментальный автомобиль «Лаура», изготовлен конструкторским бюро «Стиль» из Санкт-Петербурга. Московский международный автосалон «Моторшоу-92», 26 августа 1992 год
39.
Галина Литвинова - чемпионка Советского Союза по водному лыжному слалому. Фото Валентина Хухлаева, 16 августа 1967 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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