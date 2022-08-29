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Веселый досуг: интересные игры для компаний, где нужно подвигаться или подумать

Веселый досуг: интересные игры для компаний, где нужно подвигаться или подумать

Автор:
29 августа 2022 22:38
Метки: досуг   игры для компании   из жизни   интересное   крокодил   мафия   настольные игры   отдых   популярные игры   
1462
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Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда во время посиделок компании наступает момент, когда все начинают затухать и молча пялятся в телефоны? Чтобы этого избежать, стоит взять на заметку некоторые популярные игры, которые проверят ваши аналитические способности и немного физическую форму.

И начнём с классики, а именно с «Мафии», пользующейся особой популярность. В ней потребуется наблюдательность и хитрость.

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Вкратце о правилах (если кому-то они неизвестны). Люди делятся на горожан и мафию. Ведущий предлагает закрыть всем глаза и объявляет для последних наступление ночи. В это время они выбирают себе жертву, которая с объявлением утра не проснётся.

После этого участники начинают обсуждение, кто, по их мнению, мафия, которая, разумеется, пытается не раскрыть себя до конца игры. После голосования одного игрока убирают, и он раскрывает свою карту.  Действие продолжается до тех пор, пока мафия (хотя бы одна) не дойдёт до конца или горожане не отгадают мафиози в своей компании.


«Шляпа» это аналог популярной игры Alios, где нужно объяснять своей команде слова. Игроки разбиваются по 2 человека, пишут слова (имена существительные) на бумажку и кидают в шапку.

Во время хода один игрок достает слова и пытается объяснить своему напарнику, не употребляя однокоренных слов. На один ход даётся определенное время. Если человек отгадал – игра продолжается, если нет – ход переходит другой команде. Побеждают те, кто смог объяснить больше слов.


Ещё одна классическая игра – «Фанты». В неё можно играть абсолютно в любом месте. Все игроки кладут в шапку по одному какому-нибудь предмету, а дальше ведущий вытаскивает вещи (не зная, чьи они) и даёт какое-либо задание.

После этого игрок раскрывается и делает то, что загадал ведущий. Стоит отметить, что задания могут быть самыми абсурдными.


«Правда или действие?» - всегда поможет узнать что-то новое о ваших друзьях и близких. Игра заключается в задавании этого вопроса. Если выбирается первый вариант, вы можете задать любой вопрос (возможно, провокационный). Если же второй, то игрок выполняет задание, а после становится ведущим и адресует тот же вопрос следующему на выбор игроку.

Ещё одна игра, помогающая узнать ваших друзей – «Я никогда не…».  Суть игры заключается в том, что все игроки показывают 10 разогнутых пальцев. Каждый по очереди произносит фразу, начиная с «Я никогда не..» и заканчивая с какой-то вещи, которую он сам не делал в отличие от других игроков. Например, «Я никогда не залезал в чужой телефон без спроса».

Если игрок это делал, он загибает палец. Так, все идут по кругу до тех пор, пока у кого-то не закончатся пальцы.


Для игры «Кто я?» потребуются бумажные стикеры. Игроки пишут на нём какую-нибудь реальную личность или героя книги, фильма. Затем стикер наклеивается на лоб соседу. Каждый участник по очереди задаёт вопрос, на который можно отвечать только «да» и «нет». Если на наводящий вопрос получает утвердительный ответ, он продолжает задавать их, пока не отгадает своего персонажа. Если же ответ отрицательный, ход переходит к другому игроку.

«Крокодил» - игра любимая, как взрослыми, так и детьми. Ведущий загадывает человеку слово, после чего он должен показать, используя только жесты и мимику. Команда отгадывает в течение отведённого времени. При этом показывающий каждый раз меняется. Побеждают те, кто отгадал больше слов.

«Данетки» - разновидность игр в загадки. Если лень придумывать, можно взять готовые с каких-нибудь сайтов, коих полно в интернете. Суть заключается в том, что ведущий придумывает какую-то ситуацию. Например, «мужчина вышел за 2 часа на работу, но опоздал. Почему?». Остальные задают вопросы, на которые можно ответить только «да» и «нет».

При этом только ведущий знает правильный ответ. Побеждает тот, кто отгадает, как выглядела ситуация на самом деле.


Ну и закончим такой малоизвестной игрой, как «Место преступления», которую придумали аж в далёком 1944 году. Здесь вам понадобится покупная игра и ваша дедукция.

Игровое поле представляет собой план дома, где в каждом помещении находится улика. Игроки по очереди двигают фишки, «посещая комнаты», и выдвигают версии произошедшего преступления. Как нетрудно догадаться, побеждает тот, чей персонаж первым доберется до истины и раскроет виновного. Игра отлично подойдёт для тех, кто обожает детективы и логические загадки.


А какие интересные игры для компаний известны и нравятся вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: досуг   игры для компании   из жизни   интересное   крокодил   мафия   настольные игры   отдых   популярные игры   
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4  комментария
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271
AmaN Час назад
У нас с этим борются проще - есть договоренность и правило: кто взял первый в руки телефон, кроме звонка, тот платит за ужин. Никто не брал - счёт раскидываем на всех. Действует :-)
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7k
Погулять вышел 50 минут назад
Наша дачная компания летом на выходных все время играет в одну и ту же игру, в которой никто никогда не скучает - байки под выпивку на веранде, на свежем вечернем воздухе, иногда с шашлыками, иногда и без. Офигенннейшая игра
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7k
mbr Час назад
Слабаки!
Вот было время!

Забава №1.
Необходимые предметы:два медных пятака Екатерининских времен, мало Б/у , толщиной не менее 6 мм,
два играющих гусара.
Суть: Два играющих гусара садятся напротив друг друга, берут в зубы по медному пятаку Екатерининских времен и методично и с большими усилиями жмут друг другу причинные места.
Проигравшим считается гусар первым прокусивший медный пятак

Забава №2.
Необходимые предметы:обнаженная женщина легкого поведения, четыре куска хозяйственного мыла,
ведро теплой воды.
Суть: Четыре играющих гусара, либо больше , по количеству углов в комнате, пытаются овладеть женщиной легкого поведения поставленной в коленно-локтевую позицию на четыре куска хозяйственного мыла, в комнате, на полу которой разлито ведро теплой воды.
Выигравшим считается гусар сделавший это не загоняя женщину в угол и не притрагиваясь к ней руками

Игра в медведя
Правила:
Гусары садятся за стол, кладут по 1 рублю (в то время рубль еще был деньгами ) на стол, наливают по стакану водки, и пьют. После этого старший по званию (из стояших за столом) объявляет :"Прячтесь, идет медведь!!!!!". Все лезут под стол. Через минуту он объявляет: "Медвед ушел, вылазте!". Все выползают. Игра повторяется сначала до тех пор пока из-под стола не вылезет толко один игрок, которий и обьявляется победителем, при этом получая в качестве приза все выложенние на стол денги...
Примечание рассказчика: "та игра известна и в 20 веке, правда вместо рубля все больше употребляется доллар, а вместо стакана водки - стопарь - ибо обмельчал народ нынче...да и рубль уже не тот.....

Гусарские кегли
Предисловие: Когда я еще был в духовном звании, девица в борделе рассказала про такую гусарскую игру: -Вот Вы, батюшка, настоящий мужчина. А вот гусары, те так только безобразничать горазды. Hапьются и даваи в гусарские кегли играть.
Правила:
Велят намазать пол в коридоре мылом, в одном конце расставляют пустые булылки из-под шампанского, а в другом ставят голую девицу раком локтями и коленками на тарелки - и пинают ее в зад, чтоб дальше проехала и больше бутылок сбила...
Рассказано попом-расстригой

Веснушки
Правила:
Чем больше господ офицеров могут принять участие, тем лучше. Из числа играющих вибирается один водящий. Он влезает на стол и срет на середину оного. Затем остальние играюшие садятся за стол и кладут на стол подбородки, т.о. над столом видна только голова. Водяший берет кирпич (побольше) и что есть сил бьет им по куче говна посредине стола. Затем подсчитывается число веснушек у всех играющих. Имеюшии их наибольшее число вибирается водящим на сл. кон..

Игра без названия
Правила:
Длйа игры требуется конюшня и десять рублей из полковой кассы. Гусары спорят друг с другом, что за десять рублей съедят кучу навоза. Игра продолжается пока весь навоз не сьеден. Победитель возвращает десять рублей в полковую кассу.

Бурый медведь прикходит, бурый медведь укходит.
Правила:
В большую чашу наливается шампанское, чаша пускается по кругу, каждый делает по глотку. В чашу доливается коньяк, чаша опять пускается по кругу .. и так до тех пор, пока жидкость в чаше не будет цвета чистого коньяка. БУРЫЙ МЕДВЕДь ПРИШЕЛ. Затем ситуация повторяется с доливанием шампанского до тех пор пока в чаше не будет одно шампанское. БУРЫЙ МЕДВЕДь УШЕЛ. Примечание: В истории не зафиксировано ни одного подтвержденного случая УХОДА бурого медведя...

Гусарские шашки.
Правила:
Вместо шашек на доску ставятся стопочки с водкои (белые) и перцовкои или старкои (черные). Взятая шашка (стопка) соперника соответственно выпивается. Игра ведется "навылет", побеждает тот, кто дольше продержится победителем. Особенно интересны сеансы одновременнои игры.

Миномет
Правила:
Игра проводится в биллиардной, участвуют 2 и более гусаров. Гусары кладут обнаженную девицу легкого поведения на биллиардный стол и устанавливают у нее в ногах портрет Государя Императора. Затем гусары по очереди вкладывают девице во влагалище нежинский огурчик среднего размера, и, охладив в ледяном шампанском серебрянный рубль, кладут оный девице на лобок. В результате рефлекторного сокрасчения мышц влагалища, огурец, натурально, вылетает, описывая кривую, близкую по форме к параболе. Так вот, тому гусару, огурец которого попадет в нос Государя Императора, разрешается поцеловать даме ручку.

"ПечЕнька"
Детско–юношеская игра. В том смысле, что милые дамы не принимают в ней никакого участия. "Гусары" собираются в кружок, в центр кладётся кусок печенья, собственно "печенька". Цель игры эякулировать на "печеньку" быстрее остальных участников игры. Самый последний эякулянт съедает
"печеньку".
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