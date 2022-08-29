Веселый досуг: интересные игры для компаний, где нужно подвигаться или подумать

После этого участники начинают обсуждение, кто, по их мнению, мафия, которая, разумеется, пытается не раскрыть себя до конца игры. После голосования одного игрока убирают, и он раскрывает свою карту. Действие продолжается до тех пор, пока мафия (хотя бы одна) не дойдёт до конца или горожане не отгадают мафиози в своей компании.

«Шляпа» это аналог популярной игры Alios, где нужно объяснять своей команде слова. Игроки разбиваются по 2 человека, пишут слова (имена существительные) на бумажку и кидают в шапку.