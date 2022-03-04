12 сенсационных археологических находок, доказывающих, что мы много чего не знаем о нашем мире

Археологическая находка, которая по сей день вызывает множество споров в научном мире. Некоторые исследователи утверждают, что коллекция является искусной подделкой, другие — уверены в её подлинности. Сегодня фигурки находятся в музее Акамбаро, привлекая к себе внимание туристов со всего мира.

Коллекция включает небольшие глинянные фигурки, сделанные в виде животных, динозавров и людей. Собрал ее немецкий иммигрант Вальдемар Юльсруд. Он утверждал, что нашёл первое изделие неподалёку от горы, находившейся возле Акамбаро. Затем Юльсруд обнаружил подобные изделия у местных жителей и решил их выкупить.

Зуб, которому 10 миллионов лет