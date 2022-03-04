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12 сенсационных археологических находок, доказывающих, что мы много чего не знаем о нашем мире

12 сенсационных археологических находок, доказывающих, что мы много чего не знаем о нашем мире (19 фото)

Автор:
04 марта 2022 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: археологические находки   в мире   интересно   раскопки   ученые   фото   
7463
19

Профессия археолога хотя и окутана флёром романтики, далеко не всегда так прекрасна, как кажется. Ежегодно археологи проводят сотни разведок и раскопок, чтобы приблизиться к разгадке главных тайн человечества. Это тяжелый труд, иногда бесплодный или с минимальной отдачей. Но уж если повезет найти что-то стоящее, то есть шанс войти прямо в историю!

Увы, чаще всего добычей учёных становится битая керамическая посуда, кости и монеты, которыми и так под завязку забиты все музеи. Но случаются и счастливые дни и великие находки. И ради этого можно пожертвовать комфортной жизнью и пропустить сквозь пальцы миллиарды песчинок, лишь бы отыскать это особенное, и прикоснуться к истории.


Сарматское золото

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Башкирским учёным повезло найти целых два нетронутых тайника с золотом, принадлежавшим сарматам — могущественному кочевому племени, проживавшему на территории России, Украины и Казахстана в VI—IV веках до н. э. В тайниках были обнаружены бесценные украшения и изделия, не имеющие аналогов в мире. Золото сарматов является мировым, культурным достоянием.


Корабли Византийской и Османской империй

Морские археологи (да, да, есть и такие!) обнаружили на дне Чёрного моря более 40 затонувших кораблей. Останки флота сохранились настолько хорошо, что это позволило учёным установить, что корабли принадлежали Османской и Византийской империям. Корабли всё это время покоились на глубине более полутора километров. За счёт низкого содержания кислорода деревянный борт, палуба и даже мачты остались в относительной сохранности.


Фигурки Акамбаро

Археологическая находка, которая по сей день вызывает множество споров в научном мире. Некоторые исследователи утверждают, что коллекция является искусной подделкой, другие — уверены в её подлинности. Сегодня фигурки находятся в музее Акамбаро, привлекая к себе внимание туристов со всего мира.

Коллекция включает небольшие глинянные фигурки, сделанные в виде животных, динозавров и людей. Собрал ее немецкий иммигрант Вальдемар Юльсруд. Он утверждал, что нашёл первое изделие неподалёку от горы, находившейся возле Акамбаро. Затем Юльсруд обнаружил подобные изделия у местных жителей и решил их выкупить.


Зуб, которому 10 миллионов лет

Учёные из Германии опасаются, что после их находки придётся переписывать историю человечества. Речь идёт о зубе, который был обнаружен неподалёку от немецкой коммуны Эппельсхайм. Ранее нечто подоббное находили только в Эфиопии. Сходство найденных зубов настолько поразило ученых, что они больше года перепроверяли датировку останков, чтобы не делать поспешных заявлений. Возраст последнего найденного зуба составляет почти десять миллионов лет!


Могила Ричарда III

Ричард III — значимая фигура в Англии. Придя к власти через государственный переворот, он заработал себе репутацию злодея и негодяя. Правда, со временем, историкам удалось доказать его невиновность.

Тайна захоронения английского короля долгое время оставалась нераскрытой. Ричард III был убит во время сражения и похоронен на территории францианского монастыря, который годы спустя разрушился и оказался погребён под массивом современных городских построек. Перед археологами стояла почти невыполнимая задача. Им нужно было найти могилу короля, восстановив старые карты, произвести раскопки и при этом не нарушить архитектуру города. Учёным крупно повезло. Им удалость отыскать останки Ричарда III в первый же день исследований. Для подтверждения своих предположений археологи провели экспертизу.

Сегодня Ричард III перезахоронен в кафедральном соборе Лестера.


Свитки Мёртвого моря

Ценнейшие письмена были найдены недалеко от поселения Кумран, которое находится возле побережья Мертвого моря. Они включают библейские рукописи, датируемые III-I веком нашей эры. Свитки были изготовлены из коровьей и овечьей шкуры, что потребовало от учёных немалых усилий, чтобы отделить фрагменты материалов друг от друга, не повредив написанный текст. Многие свитки хранятся сегодня в храме Книги и музее Израиля.


Мумифицированный динозавр

Идеально сохранившегося динозавра нашли в Канаде. На нём легко различимы все впадины, складки, чешуи. Самое необычное то, что первобытная рептилия сохранила не только свой облик, но и содержимое желудка. Окаменелый динозавр весит более 900 килограмм, а его возраст составляет 110 миллионов лет.


Жертвенная яма на юге Китая

Тысячи артефактов были обнаружены в китайском городе Саньсиндуй. Среди них есть нефритовые изделия, золотые маски, бронзовые фигуры, обугленный рис, семена. Их возраст составляет 3000 лет и более. Учёные предполагают, что ранее на этих местах находились жертвенные ямы, которые использовались царством Шу для проведения ритуалов.


Древний меч крестоносца

Аквалангист Шломи Катцин во время очередного погружения обнаружил странный предмет, лежавший на дне. Им оказался древний меч. По заверениям учёных он принадлежал воину-крестоносцу, который вероятно принимал участие в битвах, проходивших в те времена на территории Израиля. Возраст находки составляет около 900 лет.


Мумия с золотым языком

В Египте была обнаружена древняя златоязычная мумия. Учёные объяснили, что вкладывание в рот золотого предмета, по форме напоминавшего язык, было частью обряда погребения. По египетским верованиям такая манипуляция помогала усопшему сохранить речь и найти общий язык с богом Осирисом.


Комната рабов в Помпеях

Исследователи нашли сохранившуюся комнату рабов, проживавших на территории города Помпеи. Уникальная находка позволила пролить свет на непростую жизнь людей, которые были вынуждены выполнять тяжёлую работу в доме своего хозяина. В руки учёных попали предметы быта: амфоры, упряжки для лошадей, ткани. Также археологи смогли изучить идеально сохранившиеся кровати и сундуки.


Затерянный город

Археологическое открытие «золотого» города или Атона сравнимо по величине с обнаружением Трои. Этот город длительное время считался бесследно исчезнувшим, пока из Луксора (юг Египта) не начали поступать первые сведения о странных находках. Местные жители выкапывали посуду, сосуды для вина, предметы для прядения. Учёные сразу отправились на раскопки, и вот уже на протяжении нескольких лет работа не останавливается.

Атон — крупнейший город, основанный правителем Аменхотепом III. Являлся одним из самых развитых поселений Египта. Атон исчез с лица Земли более 3000 лет назад.

Жажда открытий неутолима, а азарт не дает ее утолить. С этим согласится любой исследователь, желающий хотя бы ненадолго заглянуть в прошлое. К счастью, на планете есть ещё множество артефактов, которые только и ждут своего часа, чтобы рассказать современному миру его историю.

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Метки: археологические находки   в мире   интересно   раскопки   ученые   фото   

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10  комментариев
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36k
Aleksandr 2 часа назад
Аффтар, зуб и динозавр НИКАКОГО отношения к археологии не имеют! Это палеонтология.
Зачем постить на темы, о которых даже приближенного понятия не имеешь?
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199
Lakov Lucesar 15 минут назад
кто поверил текста о ричарда 3-го
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8k
Хатуль Мадан Час назад
Динозавр не мумифицированный, динозавр окаменелый.
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13k
jungar 2 часа назад
Комментарий к фото
на общагу похожа
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2k
petia 3 часа назад
Мне не понятно какие нахрен миллионы лет откуда таки цифры если на сегодня дальше 30 000 лет заглянуть не могут при всем желание. Ну нет методов для этого.
Все, что после 30 000 лет это выстрел в небо наугад.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−24
13k
Bill 4 часа назад
Чёрное море ниже уровня 150 м заполнено сероводородом, который является слабой кислотой и мощным восстановителем. Как там могли сохраниться деревянные корабли на протяжении тысяч лет?
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