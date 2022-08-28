Улицы мира в 1979 году

24.

Пекин. В 1979 г. в КНР решили начать рыночные реформы, но на облике городов это начнёт отражаться лишь ближе к середине 1980-х. Пока ещё это чисто маоистский Китай, в котором стрелки часов были остановлены в 1965 году.

В 1979-м в КНР выпущено 185 тыс. машин, но среди них было всего несколько сот (!) легковушек, собранных полукустарным способом. Это знаменитые «Шанхаи» для местных функционеров. Тут в кадре их попалось аж 2 штуки, правда, одна заглохшая.