Улицы мира в 1979 году

Интересного просмотра!
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Магазин, продающий сигнализацию от взлома, явно не прозябает без клиентов. Да и сам ощетинился железными ролл-ставнями. Рядом что-то продают прямо с асфальта. Половина домов уже нежилые или вообще снесены. Очень атмосферное фото, много говорящее об эпохе.
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Будни Парижа, «принявшего автомобиль».
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В столице шведского социализма так упорно пытались «принять автомобиль» в историческом центре, что понастроили эстакад.
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Так, Бразилия в предыдущем 1978-м впервые произвела более 1 млн. автомобилей за год. На этом кадре из 1979-го машин в Сан-Паулу видно не то чтобы чересчур много (по современным московским меркам).
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В 1979-м в КНР выпущено 185 тыс. машин, но среди них было всего несколько сот (!) легковушек, собранных полукустарным способом. Это знаменитые «Шанхаи» для местных функционеров. Тут в кадре их попалось аж 2 штуки, правда, одна заглохшая.
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К концу 1970-х здесь таки началась массовая автомобилизация. Румыны на западные кредиты наладили производство по лицензии французких легковушек «Рено» под маркой «Дачия». К 1979-му они уже заполняли улицы Бухареста, этого «Парижа Балкан».
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Источник:
АНТИФИШКИ
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