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Улицы мира в 1979 году

Улицы мира в 1979 году

Автор:
28 августа 2022 21:45
Метки: СССР   города   история   мир   улицы   фотографии   
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44
История улиц мира 1979 год. Это была другая эпоха, но многие её ещё помнят.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   города   история   мир   улицы   фотографии   
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