25 забавных фотографий котов в колготках

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Пользователи Сети из разных стран делятся фотографиями своих кошек... в колготках.
Весьма странно видеть кошек в колготках и носках, но интернет не перестает нас удивлять
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Не известно, кто первым придумал наряжать питомца в колготки, но идея вызвала массу улыбок у зрителей
Это неудивительно, ведь кошки — самые популярные питомцы в мире
У них больше поклонников, чем у собак, и на это есть свои причины
К примеру, в отличие от собак, коты крайне редко затевают драки с другими животными на улицах
Они ненавидят валяться в лужах или грязи
И тщательно следят за своей шкуркой, отчего гладить котика — чистое удовольствие
Даже самое громкое «мяу» намного тише чем тихое «гав»
Соседи никогда не придут с жалобой, что кошка слишком громко мяукает
Кошки — более самодостаточные, и им не требуется многократный выгул: хватит и лотка
Как и собаки, они могут требовать любви и внимания хозяина, но делают это мягко и деликатно
И вообще котам редко хочется много контактировать с человеком, они с радостью лежат в тишине
Доказано, что трудоголики чаще выбирают котов в качестве питомцев
В отличие от собак, добивающихся пристального внимания в любое время, коты свернутся калачиком и будут спать рядом, пока человек работает
Если кота оставить дома одного, у него гораздо меньше шансов разрушить дом, чем у лающих оппонентов
Котов не надо выводить на улицу ночью или в плохую погоду и тем более носить с собой мешочки для отходов
Кошкам не требуется площадка для тренировок, им хватит гостиной и пары лесенок на стенах
Даже котята, которых только принесли в дом, знают, как нужно пользоваться лотком
Коты — выбор экономных людей, и на это тоже есть ряд причин
Во-первых, во многих странах плата за «усыновление» кошки ниже, чем за собаку, как и счет у ветеринара
Во-вторых, такие вещи, как корм, игрушки, щетки и шампуни для кошек стоят дешевле, чем аналогичные вещи для псов
В-третьих, кошки меньше размером многих собак, а потому им требуется меньше еды
Они менее склонны к беспокойству о разлуке, а потому их можно оставлять одних на более длительный срок, чем собак
А еще они прекрасно смотрятся в колготках
Настолько хорошо, что даже могут заменить подругу во время просмотра фильма
А вы задумывались о том, как бы выглядели кошки, если бы у них были прически?
Источник:
АНТИФИШКИ
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