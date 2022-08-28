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25 забавных фотографий котов в колготках

25 забавных фотографий котов в колготках

Автор:
28 августа 2022 08:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   кот   кошка   кошка в колготках   прикол   фото   
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Пользователи Сети из разных стран делятся фотографиями своих кошек... в колготках.

Весьма странно видеть кошек в колготках и носках, но интернет не перестает нас удивлять

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Не известно, кто первым придумал наряжать питомца в колготки, но идея вызвала массу улыбок у зрителей

Это неудивительно, ведь кошки — самые популярные питомцы в мире

У них больше поклонников, чем у собак, и на это есть свои причины

К примеру, в отличие от собак, коты крайне редко затевают драки с другими животными на улицах

Они ненавидят валяться в лужах или грязи

И тщательно следят за своей шкуркой, отчего гладить котика — чистое удовольствие

Даже самое громкое «мяу» намного тише чем тихое «гав»

Соседи никогда не придут с жалобой, что кошка слишком громко мяукает

Кошки — более самодостаточные, и им не требуется многократный выгул: хватит и лотка

Как и собаки, они могут требовать любви и внимания хозяина, но делают это мягко и деликатно

И вообще котам редко хочется много контактировать с человеком, они с радостью лежат в тишине

Доказано, что трудоголики чаще выбирают котов в качестве питомцев

В отличие от собак, добивающихся пристального внимания в любое время, коты свернутся калачиком и будут спать рядом, пока человек работает

Если кота оставить дома одного, у него гораздо меньше шансов разрушить дом, чем у лающих оппонентов

Котов не надо выводить на улицу ночью или в плохую погоду и тем более носить с собой мешочки для отходов

Кошкам не требуется площадка для тренировок, им хватит гостиной и пары лесенок на стенах

Даже котята, которых только принесли в дом, знают, как нужно пользоваться лотком

Коты — выбор экономных людей, и на это тоже есть ряд причин

Во-первых, во многих странах плата за «усыновление» кошки ниже, чем за собаку, как и счет у ветеринара

Во-вторых, такие вещи, как корм, игрушки, щетки и шампуни для кошек стоят дешевле, чем аналогичные вещи для псов

В-третьих, кошки меньше размером многих собак, а потому им требуется меньше еды

Они менее склонны к беспокойству о разлуке, а потому их можно оставлять одних на более длительный срок, чем собак

А еще они прекрасно смотрятся в колготках

Настолько хорошо, что даже могут заменить подругу во время просмотра фильма

А вы задумывались о том, как бы выглядели кошки, если бы у них были прически?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   кот   кошка   кошка в колготках   прикол   фото   
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