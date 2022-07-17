19 забавных комиксов, которые отлично поймёт каждый, у кого дома живёт кот

Художница-которисовательница под псевдонимом Lingvistov не просто является владелицей четвероногого друга, но и много общается с другими любителями котов через социальные сети. В своих комиксах она отображает самые яркие особенности этих животных, подмечая их забавные черты характера. Возможно, в этих зарисовках вы узнаете себя и своего кота.

Нет, не смей!