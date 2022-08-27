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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
27 августа 2022 23:29
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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7  комментариев
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27k
Андрей Иванов 9 часов назад
Откуда в Оксфорде знатоки русского?
А учителя русского на вертолётах не летают. Троллейбусы
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234
S__D 8 часов назад
Кардашьян, да что Кардашьян.
Вот у кентавров была такая большая жопа, что для её поддержки требовались специальные задние ноги.
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27k
Андрей Иванов 9 часов назад
Ночнуха и браслет? Из какой больницы она его выманила?
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27k
Андрей Иванов 9 часов назад
Девицы сейчас такие. Пока догонишь, пока разденешь, уже и давление подскочило
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