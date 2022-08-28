Зачем нужен телевизор, если есть окно? Пост о необычных окнах

1955
16
Удивительное окружает нас повсюду. Даже непримечательные окна могут быть по-настоящему примечательными объектами.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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