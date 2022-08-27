Как в Швеции старый карьер превратили в театр

Удивительно, но иногда в карьерах, где добывали руду, просто идеальная акустика для концертов.
Месторождения по добыче руды вряд ли можно назвать чем-то примечательным. Возможно, только какие-то особенно большие шахты представляют туристический интерес, например, алмазная трубка «Мир» в городе Мирный.
Удивительно, что иногда подобные места, которые, казалось бы, повязли в производстве и далеки от искусства, превращаются в архитектурный шедевр. Именно такая история случилась с карьером в Швеции, где много лет добывали известняк. Когда в начале 1990-х годов выработка прекратилась, это место, как и другие подобные ему в разных уголках Европы, должно было превратиться в парк или сельхозугодья. Однако из карьера выжали максимум: его превратили в театр под открытым небом.
Театр получил название Дальхалла (Dalhalla). Люди, хоть немного знакомые со скандинавской культурой, заподозрят тут связь со знаменитым небесным чертогом Вальхалла, где пируют боги и доблестные воины. И на самом деле не ошибутся: слово «вальхалла» тут соединили с названием провинции Даларна, где, собственно, и расположен карьер. Правда, создатели сцены вдохновлены были не древними мифами, а произведением В. Вагнера «Путь в Вальхаллу».
Выработка на карьере Draggängarna велась до 1990 года, и за годы работы шахта в длину стала около 400 метров, а в глубину — порядка 60 метров. К тому же рудник приобрел форму, похожую на амфитеатр. В 1991 году карьер посетила оперная певица Маргарета Деллефорс (Margareta Dellefors), и она была в восторге от того, какая в этой не особо примечательной яме акустика. Именно тогда и появилась идея создать в месте выработки настоящий театр, где могли бы выступать музыканты.
И вот спустя четыре года Draggängarna превратилась в Дальхаллу и распахнула свои двери для первых зрителей. Зал здесь на 4 тысячи посадочных мест, также есть зона для стоячих слушателей. С мая по сентябрь каждый год тут проходит несколько десятков концертов. На сцене выступают музыканты разных жанров: джаз, опера, рок. На удивление, форма карьера и шероховатые стены отлично гасят эхо, и звук получается мягким и разносится далеко. Акустические качества в Дальхалле сравнимы с лучшими уличными сценами Европы, а концерты тут исполняются без дополнительного электронного усиления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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