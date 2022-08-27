Как в Швеции старый карьер превратили в театр

Месторождения по добыче руды вряд ли можно назвать чем-то примечательным. Возможно, только какие-то особенно большие шахты представляют туристический интерес, например, алмазная трубка «Мир» в городе Мирный.

Удивительно, что иногда подобные места, которые, казалось бы, повязли в производстве и далеки от искусства, превращаются в архитектурный шедевр. Именно такая история случилась с карьером в Швеции, где много лет добывали известняк. Когда в начале 1990-х годов выработка прекратилась, это место, как и другие подобные ему в разных уголках Европы, должно было превратиться в парк или сельхозугодья. Однако из карьера выжали максимум: его превратили в театр под открытым небом.