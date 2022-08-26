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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
26 августа 2022 23:24
Метки: интересно   подборка   фото   
426
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета
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Источник:

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Метки: интересно   подборка   фото   
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2  комментария
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236
S__D 11 часов назад
Геолог спрашивает чабана:
- Отец, скажи, а сколько твои овцы дают за сезон шерсти?
- Белые или чёрные? - спрашивает чабан.
- Ну, чёрные.
- Чёрные - 2 килограмма.
- А белые?
- И белые - 2 килограмма.
- А скажи, отец, сколько им нужно корма в день?
- Чёрным или белым? - уточняет чабан.
- Ну, чёрным.
- Чёрным - 1 килограмм.
- А белым? - не унимается геолог.
- И белым - 1 килограмм.
Геолог в бешенстве:
- Ты что, меня заморачиваешь? Почему всё время спрашиваешь чёрные или белые, ведь результат один и тот же?!!!!
- Ну-у, так чёрные ж мои... - oтвечает чабан.
(геолог понимающе) - А-а-а. А белые?
- И белые мои..
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Roninsamuray 15 часов назад
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