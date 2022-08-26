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Котенок пытался пробраться на встречу Мишустина со своим киргизским коллегой

Котенок пытался пробраться на встречу Мишустина со своим киргизским коллегой

Автор:
26 августа 2022 21:16
Сообщество : Животные
Метки: Киргизия   Мишустин   забавно   интересно   котенок   котик   милота   переговоры   
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В обществе принято считать, что встречи дипломатов слишком формальными и не интересными?

Зачастую это действительно так. Люди в костюмах в составе целой делегации встречаются, чтобы обсудить важные вопросы и заключить межправительственные договоры.

Но вот на последней встрече нашего премьер-министра Михаила Мишустина в Киргизии на двухстороннюю встречу с коллегой российского политика пытался просочиться усатый непрошенный гость.

Маленький котенок пытался пробраться на встречу Мишустина со своим киргизским коллегой, которые проходили за закрытыми дверями. В итоге, усатому милашке посоветовали проследовать сразу на фотосессию.

К слову, в Киргизию премьер прибыл с двухдневным визитом, чтобы провести встречи с коллегами по ЕАЭС. Вполне возможно, что котик тоже хотел личной встречи с главой Правительства Российской Федерации.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киргизия   Мишустин   забавно   интересно   котенок   котик   милота   переговоры   
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5  комментариев
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46k
Прораб Полчаса назад
К плохим людям котейка не подойдёт
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16k
Пронька Грезной 5 минут назад
Старшему лейтенанту Котёнок присвоено звание майора досрочно.
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7k
Алексей 6 минут назад
Это была маленькая кОтострофа
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1k
narim 11 минут назад
Это милое создание сплошь напичкан звуко и видеозаписывающими оборудованием! засланец!))))
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952
Alex Полчаса назад
Хотел пожаловаться, что кумыса не доливают
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Александр Невский
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