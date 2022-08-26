В обществе принято считать, что встречи дипломатов слишком формальными и не интересными?
Зачастую это действительно так. Люди в костюмах в составе целой делегации встречаются, чтобы обсудить важные вопросы и заключить межправительственные договоры.
Но вот на последней встрече нашего премьер-министра Михаила Мишустина в Киргизии на двухстороннюю встречу с коллегой российского политика пытался просочиться усатый непрошенный гость.
Маленький котенок пытался пробраться на встречу Мишустина со своим киргизским коллегой, которые проходили за закрытыми дверями. В итоге, усатому милашке посоветовали проследовать сразу на фотосессию.
К слову, в Киргизию премьер прибыл с двухдневным визитом, чтобы провести встречи с коллегами по ЕАЭС. Вполне возможно, что котик тоже хотел личной встречи с главой Правительства Российской Федерации.
Источник:
АНТИФИШКИ
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