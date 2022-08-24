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В Японии уже две недели извергается загадочный гейзер

В Японии уже две недели извергается загадочный гейзер

Автор:
24 августа 2022 19:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   гейзер   новости   природные явления   хоккайдо   
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Таинственный гейзер, неожиданно забивший посреди леса на японском острове Хоккайдо, вот уже пару недель извергает мощные столбы воды высотой до 40 метров.

Каждый год 9 августа в маленьком японском городке Ошамамбе проходит ежегодный летний фестиваль, сопровождаемый традиционным шествием к местному синтоистскому храму. Однако в этом году за день до события фестиваль омрачило необычный инцидент: посреди леса на территории храма извергся огромный гейзер. Местные жители проснулись от непрекращающегося рева, столба воды, взлетающего над кронами деревьев, и безошибочного запаха серы в воздухе. Таинственный гейзер извергает воду в течение последних пары недель и, судя по всему, пока не собирается останавливаться.

Религиозные местные жители считают таинственный гейзер зловещим предзнаменованием, но у явления есть и научное объяснение. Вода, бьющая из-под земли с впечатляющей скоростью, имеет температуру 20 градусов по Цельсию, сероватый цвет, а образцы, проанализированные учеными, содержат осадок. Все эти факторы указывают на то, что гейзер питается от горячего источника под храмом Ошамамбе.

За последние две недели многие любопытные путешественники отправились в Ошамамбе, чтобы своими глазами увидеть гейзер. Это действительно впечатляющее зрелище, поскольку столб воды продолжает возвышаться над верхушкой леса, в котором он появился. Сообщается, что огромную струю воды можно увидеть за много километров, и она настолько сильна, что деревья рядом с ней остались совсем без листвы.

Хотя гейзер и стал своего рода достопримечательностью для туристов, некоторые местные жители в Ошамамбе уже считают его досадной обузой. Постоянный грохот гейзера и запах серы в воздухе приводят к тому, что местные жители уже не могут открыть окна в домах, а из-за повышенной влажности за счет распыляемой в воздухе воды на улице невозможно развесить белье для сушки.

Прошло уже больше двух недель с тех пор, как гейзер появился в лесу за пределами Ошамамбе, и он до сих пор не иссяк. Он по-прежнему такой же сильный, как и в первый день, и никто не знает, как долго продлится это редкое природное явление.

 

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Япония   гейзер   новости   природные явления   хоккайдо   
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6  комментариев
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3k
Денис Час назад
Мастера заголовков ля!!! Загадочный гейзеееер!!! Йопа!!! Мы фсе умрём!!! И тут же в статье расписывают с научной, то есть правдоподобной, точки зрения, что это ж за неведомая ху@та в лесу у узкоглазых нарисовалась. Пздц блд!
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7k
Bartello Полчаса назад
Это пробоина и остров тонет!
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4k
Вадим Игнатьев 39 минут назад
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8k
Billi_Bons Час назад
Какой такой загадочный гейзер? Прорвало магистральный водопровод с горячей водой, а они - гейзер, гейзер.
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