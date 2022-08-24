В Японии уже две недели извергается загадочный гейзер

За последние две недели многие любопытные путешественники отправились в Ошамамбе, чтобы своими глазами увидеть гейзер. Это действительно впечатляющее зрелище, поскольку столб воды продолжает возвышаться над верхушкой леса, в котором он появился. Сообщается, что огромную струю воды можно увидеть за много километров, и она настолько сильна, что деревья рядом с ней остались совсем без листвы.

Хотя гейзер и стал своего рода достопримечательностью для туристов, некоторые местные жители в Ошамамбе уже считают его досадной обузой. Постоянный грохот гейзера и запах серы в воздухе приводят к тому, что местные жители уже не могут открыть окна в домах, а из-за повышенной влажности за счет распыляемой в воздухе воды на улице невозможно развесить белье для сушки.

Прошло уже больше двух недель с тех пор, как гейзер появился в лесу за пределами Ошамамбе, и он до сих пор не иссяк. Он по-прежнему такой же сильный, как и в первый день, и никто не знает, как долго продлится это редкое природное явление.