В Японии уже две недели извергается загадочный гейзер

Таинственный гейзер, неожиданно забивший посреди леса на японском острове Хоккайдо, вот уже пару недель извергает мощные столбы воды высотой до 40 метров.
Каждый год 9 августа в маленьком японском городке Ошамамбе проходит ежегодный летний фестиваль, сопровождаемый традиционным шествием к местному синтоистскому храму. Однако в этом году за день до события фестиваль омрачило необычный инцидент: посреди леса на территории храма извергся огромный гейзер. Местные жители проснулись от непрекращающегося рева, столба воды, взлетающего над кронами деревьев, и безошибочного запаха серы в воздухе. Таинственный гейзер извергает воду в течение последних пары недель и, судя по всему, пока не собирается останавливаться.
Религиозные местные жители считают таинственный гейзер зловещим предзнаменованием, но у явления есть и научное объяснение. Вода, бьющая из-под земли с впечатляющей скоростью, имеет температуру 20 градусов по Цельсию, сероватый цвет, а образцы, проанализированные учеными, содержат осадок. Все эти факторы указывают на то, что гейзер питается от горячего источника под храмом Ошамамбе.
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За последние две недели многие любопытные путешественники отправились в Ошамамбе, чтобы своими глазами увидеть гейзер. Это действительно впечатляющее зрелище, поскольку столб воды продолжает возвышаться над верхушкой леса, в котором он появился. Сообщается, что огромную струю воды можно увидеть за много километров, и она настолько сильна, что деревья рядом с ней остались совсем без листвы.
Хотя гейзер и стал своего рода достопримечательностью для туристов, некоторые местные жители в Ошамамбе уже считают его досадной обузой. Постоянный грохот гейзера и запах серы в воздухе приводят к тому, что местные жители уже не могут открыть окна в домах, а из-за повышенной влажности за счет распыляемой в воздухе воды на улице невозможно развесить белье для сушки.
Прошло уже больше двух недель с тех пор, как гейзер появился в лесу за пределами Ошамамбе, и он до сих пор не иссяк. Он по-прежнему такой же сильный, как и в первый день, и никто не знает, как долго продлится это редкое природное явление.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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